EAF 明日截止：業界領先律所 ROSEN 鼓勵 GrafTech International Ltd. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期 3 月 25 日前聘請律師 – EAF

紐約, March 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2019 年 2 月 8 日至 2023 年 8 月 3 日（含上述兩日）期間（「集體訴訟期」）購買 GrafTech International Ltd. (NYSE: EAF) 普通股之人士，首席原告的重要截止日期為 2024 年 3 月 25 日。。



影響：若您在集體訴訟期購買了 GrafTech 普通股，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 GrafTech 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22210 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 3 月 25 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功業績紀錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) GrafTech 在墨西哥蒙特雷的製造業務數十年來長期嚴重污染附近社區，排放有害的致癌氣體和顆粒物質；(2) GrafTech 曾與當地當局簽署協議，承諾改善其蒙特雷工廠的環境績效，但一再無視這些承諾；(3) 在大約 30 年的時間裏，GrafTech 一直被反覆警告其在蒙特雷的業務對附近居民的環境、健康和福祉造成了嚴重漠視；(4) GrafTech 在墨西哥蒙特雷的業務沒有遵守適用的環境法律和法規；(5) GrafTech 在 2019 年接受新萊昂州可持續發展部進行的行政訴訟後，未能充分補救蒙特雷工廠造成的環境問題；(6) 阿波達卡市政府已尋求新萊昂州當局的干預，以遏制及防止蒙特雷工廠造成的不利環境影響和違反環境法律法規的行為；(7) GrafTech 聲稱的成本領先地位，在很大程度上是因為未能在墨西哥蒙特雷的製造工廠實施適當且有效的環保措施所致；(8) GrafTech 的資本支出及／或相關營運項目遠遠不足以充分解決 GrafTech 的蒙特雷業務對環境及附近社區居民造成的傷害；(9) 由於上述原因，GrafTech 面臨未披露的重大風險，其在蒙特雷的製造業務可能會因政府行動或執法而受到嚴重干擾；以及 (10) 由於上述原因，GrafTech 面臨未披露的重大風險，其針銷庫存及石墨電極供應可能會被撤銷及／或大幅減少，從而嚴重損害 GrafTech 的業務、營運、聲譽和財務業績。訴訟稱，真實詳情被公開後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 GrafTech 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22210 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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