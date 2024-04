Einsatz von KI im Projektmanagement für die Sicherung und Verschlüsselung von Projektdaten

Easy AI AI Summarize Assistant Easy AI Assistant

Mit Easy Redmines Open-Source-KI-Tool Easy AI bleiben Daten geschützt und vorschriftsgemäß

PRAHA, ČECH REPUBLIC, April 4, 2024 / EINPresswire.com / -- In der heutigen dynamischen Geschäftswelt spielt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Projektmanagement eine immer größere Rolle für die Steigerung von Effizienz und Produktivität. Easy Redmine erkennt die grundlegende Wichtigkeit von Datensicherheit und Verschlüsselung an, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von KI im neuen Feature Easy AI – einem Projektmanagement Tool, das sowohl für die Cloud als auch für On-Premises-Einsätze Datensicherheit gewährleistet. Angesichts des Potenzials von KI, im Projektmanagement Prozesse grundlegend zu transformieren, ist es wichtig, potenzielle Risiken von Datenlecks frühzeitig zu erkennen und anzugehen, insbesondere wenn der Sicherheitsaspekt nicht ausreichend beachtet wird.Projektmanagement und KI: Strategien für sichere Datenspeicherung und -übertragungBei der Entwicklung des neuen Features hat Easy Redmine die Datensicherheit von Kund/-innen als oberste Priorität angesehen, gestützt auf die Erkenntnisse des Deloitte-Berichts Summer 2023 Fortune/Deloitte CEO Survey. Laut dem Bericht äußern 36 % der CEOs Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Vorschriftseneinhaltung und Risiken, die mit generativer KI verbunden sind. Easy AI gewährleistet exklusiven Zugriff und Kontrolle über sensible Unternehmensdaten, um die Vertraulichkeit und Sicherheit der Prozesse auch bei dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Projektmanagement zu bewahren.Easy AI setzt umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ein, indem es Daten während der Übertragung mittels TLS 1.2 oder einer höheren Version verschlüsselt. Durch dieses Verschlüsselungsprotokoll werden die Daten während der Übertragung geschützt und das Risiko eines unbefugten Zugriffs oder Datenabfangs minimiert.Easy Redmine hat das transformative Potenzial der KI im Projektmanagement erkannt und führt das KI-Tool Easy AI ein. „Meine Vision ist es, ein Produkt zu schaffen, das auf einer Open-Source-LLM basiert und neben Cloud-Lösungen auch On-Premises-Optionen bietet. Diese Flexibilität ermöglicht es den Anwendern, das System ihren Bedürfnissen anzupassen und durch die Möglichkeit lokaler Implementierungen die Sicherheit zu verstärken. Mit Easy AI sind die Daten innerhalb der Easy Redmine Infrastruktur sicher aufgehoben“, erklärt Filip Morávek, CEO und Produktmanager von Easy AI. „Wir sind fest davon überzeugt, dass integrierte KI im Projektmanagement einen enormen Mehrwert bietet – eine Komplettlösung von nur einem Anbieter, was eine einzigartige Bereicherung für den Markt darstellt.“Flexibilität durch Easy AIEasy Redmine legt großen Wert darauf, Kunden/-innen Flexibilität zu bieten. Easy AI ermöglicht den Betrieb sowohl über OpenAI, als auch über eine vollständig privaten Open-Source-KI, mit der Option, nach Bedarf zwischen beiden zu wechseln. Diese Flexibilität garantiert, dass die Kontrolle innerhalb der genutzten KI in den Projektmanagementprozessen erhalten bleibt, ohne Kompromisse bei der Datensicherheit machen zu müssen. Die Wahl der Bereitstellungsoption, die am besten zu den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens passt, bleibt dem Nutzer überlassen. Easy AI kann entweder direkt auf dem Server installiert oder in einer privaten, DSGVO-konformen Cloud-Umgebung gehostet werden, was maximale Flexibilität bei vollständiger Sicherheit bietet.Easy AI erhöht die Sicherheit der Authentifizierung durch den Einsatz von SAML-basiertem Single Sign-On (SSO). Dieses Feature stellt sicher, dass ausschließlich berechtigtes Personal Zugang auf das KI-gestützte Projektmanagement-Tool erhält und es verstärkt den Schutz gegen mögliche Sicherheitsrisiken. Zusätzlich bietet die Flexibilität durch individuell anpassbare Admin-Einstellungen und Zugriffsberechtigungen weitere Vorteile. Dank der ausgefeilten Sicherheits- und Verwaltungsoptionen von Easy AI lässt sich genau steuern, wer auf spezifische Projektdaten zugreifen darf, wodurch das Risiko unbefugten Zugriffs oder Datenverletzungen deutlich reduziert wird.Einsatz von KI im Projektmanagement? DSGVO-Konformität ist ein Muss.Nicht zuletzt legt Easy AI größten Wert auf Datenschutz und erfüllt voll und ganz die Anforderungen der DSGVO sowie der europäischen Datenschutzrichtlinien. Denn bei EasyRemine steht der Seelenfrieden der Nutzer an oberster Stelle. Durch das starke Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wird gewährleistet, dass Unternehmensdaten stets verantwortungsbewusst und gemäß den strengsten Datenschutzstandards behandelt werden.Beim Einsatz transformierender Fähigkeiten von Easy AI im Projektmanagement ist es erforderlich, wachsam gegenüber den Risiken von Datenlecks zu bleiben. Mit Easy AI lassen sich tägliche Projektprozesse dank KI verbessern, in dem Wissen, dass sensiblen Unternehmensdaten sicher aufbewahrt und vor potenziellen Gefahren geschützt sind.