MEXC Araştırması: Airdrop Avcıları Geri Döndü, Kullanıcılar Yeni Tokenlara İştahlı

Son verilere göre, son iki ayda kripto para tacirleri arasında yeni token havuzlarına olan ilgi belirgin bir şekilde arttı.

İç verilerimiz, Kickstarter Airdrop sayfaları ve MX token sayfasında kullanıcı trafiğinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor; önceki döneme göre ilginin %500 arttığını yansıtıyor.” — MEXC Araştırma