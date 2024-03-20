CARBOGEN AMCIS 宣佈其中國廠房設施成功通過 ANVISA 稽核

布本多夫，瑞士, March 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於瑞士的 CARBOGEN AMCIS 是一家製藥流程開發和原料藥製造公司，該公司宣佈其位於上海的廠房設施已順利通過巴西監管機構 (ANVISA) 的首次例行檢查。



2023 年 11 月 6 日至 10 日，ANVISA 對廠房設施進行為期五天的檢查，檢查順利完成，觀察所得並無任何關鍵及重要問題。 該生產基地已獲監管當局頒發生產質量管理規範 (GMP) 認證。

CARBOGEN AMCIS 行政總裁 Pascal Villemagne 表示：「我想恭喜上海團隊成功通過首次獨立監管檢查，並為上海團隊因透明、開放的做法受到檢查人員讚揚而高興。 GMP 認證體現了我們的高品質標準和我們團隊在這個重要生產基地作出的努力。」

CARBOGEN AMCIS 的上海生產基地僱用了 140 人，專門從事原材料、中間體和原料藥的大規模生產；第三類及以下強效化學品的生產；GMP 產品發佈以及開發活動的分析支援。 ANVISA 稽核的重點領域包括公用設施、維護和校準、生產、品質管制及保證。

CARBOGEN AMCIS 上海生產基地總經理 Harry Wong 表示：「我們很高興能成為 CARBOGEN AMCIS CDMO 網絡的重要組成部分，滿足全球客戶的高水準要求。 我們是公司供應鏈不可或缺的一部分，在產能和地理靈活性方面為集團提供了龐大的可能性。」

CARBOGEN AMCIS 品質與環境安全及健康副總裁 Martin Schneider 表示：「我很高興能為上海生產基地的首次國際權威檢查提供支援，檢查的準備和進行工作非常專業，令我留下深刻印象。 這次結果為我們全球各地的工廠在接受正面全球檢查方面再增添一次成功記錄，我們和當地團隊都為此深感自豪。」

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Lucie Framinet +33 7 84 23 10 69 lucie.framinet@carbogen-amcis.com

CARBOGEN AMCIS ( www.carbogen-amcis.com ) 是一家領先的服務提供商，為製藥和生物製藥行業提供藥物開發和商品化服務組合，涵蓋臨牀開發和產品生命週期的各個階段。 我們的綜合服務和創新化學解決方案支持及時、安全的藥物開發，使客戶能以更佳方式優化可用資源。 CARBOGEN AMCIS 是印度阿默達巴德 Dishman Carbogen Amcis Limited 的全資附屬公司。