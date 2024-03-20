CARBOGEN AMCIS 宣布旗下中国工厂成功通过 ANVISA 审计

瑞士布本多夫, March 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于瑞士的医药流程开发和活性药物成分 (API) 制造企业 CARBOGEN AMCIS 宣布旗下上海工厂成功通过巴西监管局 (ANVISA) 的首次例行检查。



2023 年 11 月 6-10 日，开展了为期五天的检查，圆满结束，未发现致命和重大问题。 主管部门向该工厂发放了良好制造实践 (GMP) 证书。

CARBOGEN AMCIS 首席执行官 Pascal Villemagne 表示：“上海团队首次成功通过独立监管检查，并在透明开放方面获得检查人员表扬，我对此表示祝贺。 GMP 证书反映了我们的高质量标准和该工厂团队的敬业精神。

CARBOGEN AMCIS 的上海工厂有 140 名员工，专门从事原材料、中间材料和API的大规模制造；最高等级III类的高效化学品的制造；GMP 产品发布和开发活动分析支持。

ANVISA 审计的重点方面包括公用事业、维护和校准、生产、质控和质保。

CARBOGEN AMCIS 上海工厂总经理 Harry Wong 表示：“我们很高兴能够成为 CARBOGEN AMCIS CDMO 网络的重要组成部分，达到了全球客户期望的同等高标准。 我们是公司供应链的重要组成部分，在产能和地域灵活性方面为集团提供丰富的选择。

CARBOGEN AMCIS 质量和 ESH 副总裁 Martin Schneider 表示：“我很荣幸能够支持上海工厂完成首次国际监管检查，检查准备和主办的专业性令我印象深刻。 此次成功为我们世界各地工厂在全球检查中的业绩又添光彩，令我们和当地团队感到自豪。”

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Lucie Framinet +33 7 84 23 10 69 lucie.framinet@carbogen-amcis.com

CARBOGEN AMCIS ( www.carbogen-amcis.com ) 是领先的服务提供商，向医药和生物医药行业提供各类药物开发和商业化服务，涵盖各个临床开发和产品生命周期阶段。 我们的综合服务和创新化学解决方案支持及时和安全的药物开发，让客户能够更好地优化现有资源。 CARBOGEN AMCIS 是印度艾哈迈达巴德 Dishman Carbogen Amcis Limited 的全资子公司。