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EBC集團受邀參加聯合國打敗瘧疾全球領袖高峰會

EBC參與2024年聯合消滅瘧疾領袖峰會，在美國國會山

EBC參與2024年聯合消滅瘧疾領袖峰會，在美國國會山

EBC 在國會山內

EBC 在國會山內

EBC參與2024年聯合消滅瘧疾領袖峰會

EBC參與2024年聯合消滅瘧疾領袖峰會

EBC 致力於聯合國可持續發展目標（SDGs）

EBC 致力於聯合國可持續發展目標（SDGs）

EBC 在國會山前

EBC 在國會山前

EBC金融集團與全球領袖合力打敗瘧疾

EBC金融集團受聯合國基金會邀請，於3月10日-3月12日在華盛頓參加2024年聯合打敗瘧疾領袖峰會，與聯合國基金會成員、美國國會議員、世界衛生組織成員等共同探討打敗瘧疾事宜 。

“幾乎每1分鐘就有一名兒童死於瘧疾”

瘧疾雖然可預防和治療，但仍威脅著全球一半以上人口的生命，尤其是兒童。 幾乎在您讀這段話的1分鐘裡，就有一名兒童死於瘧疾。 2022年，全球共有2.49億瘧疾病例，死亡人數超過60萬人。 每一年，聯合國基金會將號召全球領袖，以應對瘧疾對全球衛生系統造成的挑戰。 聯合打敗瘧疾領袖高峰會旨在匯集全球領導者、健康專家、政策制定者、倡議者和社區代表，致力於加強全球打敗瘧疾的倡議及行動，以共同探索加速防治瘧疾的方法，從而根除瘧疾。

EBC集團代表赴美國國會 出席領袖高峰會

瘧疾計畫是美國聯邦支出中取得效果最顯著的投資之一，獲得美國國會的關注與支持。 本次聯合打敗瘧疾領袖高峰會，倡導以持續的政治承諾、可預測的融資和戰略投資，加強衛生系統的建設，以便更好地凝聚全球之力，打敗瘧疾。

美國華盛頓國會山莊的會議是本次高峰會的重點， EBC Financial Group (UK) Ltd CEO David Barrett 、EBC Group Operations Director Samuel Hertz、 HR & Admin Manager Irene Wong受邀參觀國會，並與國會議員面對面對談， 就打敗瘧疾的事項及全球衛生環境與經濟面臨的挑戰、人類社會永續發展等問題碰撞觀點。 EBC集團隨時關注全球性社會議題及人類困境，積極實踐企業責任，藉助聯合國的影響力，推動全球衛生體系的改善，提升人類社會福祉。 在高峰會上，EBC集團代表與來自40多個國家和地區的領袖，探討如何有效運用資源、創新技術及強化政策支持，加速實現消除瘧疾的目標。

成為打敗瘧疾的一代

2024年聯合國全球領袖高峰會內容涵蓋現階段全球瘧疾的情況、預防診斷的技術、治療及消除策略的最新進展等，來自不同領域的領袖探討如何借助專業優勢，更好地凝聚全球多方之力，在 我們這一代，加速消除瘧疾。

本次高峰會上，PMI （美國總統瘧疾倡議）瘧疾部門副主任Avery Avrakotos 、世界衛生組織全球瘧疾計畫主任Daniel Ngamije 等不同領域的領袖，利用人工智慧等先進技術，結合數學模型的演變，及對於未來 不確定性事件如氣候變遷等，推測地方性瘧疾傳播風險，及對不適合瘧疾傳播的地區帶來的重大挑戰。 並針對衛生系統的改變提出專業見解，以協助相關工作者最大程度地利用專業知識，為受影響社區提供快速診斷和充分治療的條件。

EBC集團代表藉此機會，分享EBC集團對瘧疾的長期關注，並透過持續的資源投入，參與這項全球性的活動中，為成為打敗瘧疾的一代而努力。

與聯合國共創平等健康社會

聯合國基金會是與聯合國緊密合作的獨立慈善組織，致力於推動解決人類面臨的重大挑戰，並推動全球進步。 「聯合打敗瘧疾」是聯合國基金會的重要計畫之一，專注於透過籌集資金、提高意識和推動政策變革來對抗全球範圍內的瘧疾。 EBC集團全力支持聯合國的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）參與解決全球重大挑戰，包括不平等、貧窮等問題，在未來，將與聯合國基金會合力，攜手打敗瘧疾，共同創造更健康的 環境。

EBC集團深信，世界各地的每個人都應該過著健康、平等的生活， 對這些活動的大力投資，不僅能拯救數百萬人的生命，還將促進經濟發展、增強青年權能，並提高世界衛生 系統及大流行病防備能力，創造更平等安全、永續發展的社會。

EBC相信，唯有時間，讓您，更了解我。

Douglas Chew
EBC Financial Group
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