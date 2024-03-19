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在 2024 年度 Alimentaria&Hostelco 展會中，以中國及香港為首的亞洲參展商陣容鼎盛

這個貿易展覽平台將在巴塞隆拿舉辦，為其史上海外公司和專業人士參與程度最高的展會之一。 在 3,200 間參展公司中，有 900 間來自西班牙以外，預計 10 萬名訪客中有 25% 將來自 120 多個國家或地區，鞏固了展會作為該行業歐洲頂尖平台的地位。 由 3 月 18 日至 21 日，700 位著名專家和廚師將在超過 350 場活動和示範中探討有關功能食品、可持續發展和人工智能等業界面對的主要挑戰和趨勢。

巴塞隆拿，西班牙, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年度 Alimentaria&Hostelco 展會的主要目標是拓展商機及擴大其國際影響力，這是食品和飲料、餐飲和酒店設備行業的歐洲最大規模盛會之一，為分銷、零售和餐飲行業渠道的專業人士而設。該活動將在佔地淨面積達 10 萬平方米 Fira de Barcelona 的 Gran Via 場館舉辦。

意大利所佔的展位面積僅次於西班牙，其後是土耳其、中國及香港、波蘭、葡萄牙、法國、比利時、德國、荷蘭和阿根廷。 以中國及香港為首的亞洲企業積極參與，當中台灣、泰國和南韓的參展陣容亦惹人注目。

為了盡力拓展商機，該活動制定了買家邀請計劃，特別邀請了 2,200 多位進口商、分銷商、總監和高級採購經理匯聚一堂。 當中，超過一半與會者來自 98 個國家或地區的海外公司（以美國、墨西哥、中國、葡萄牙、英國、哥倫比亞、加拿大和南韓為首）；計劃進行的商務會議超過 13,000 次。

Alimentaria&Hostelco 是國際產業中提供最大規模跨行業服務的平台之一，其中肉類、食品服務和酒店行業最具代表性。 今年的展會聚焦於餐飲行業 (Horeca) 渠道，並將 Hostelco （國際餐廳、酒店、餐飲和社區設備及機械展）的展覽內容與 Restaurama 互相結合——後者是 Alimentaria 展會專門為餐飲服務而設的展覽。 此外，這個大區域將佔據展覽中心七個展館的其中三個，包含新的咖啡、麵包和糕點展區、集體餐飲區及其各自的專屬空間。

Alimentaria 新聞聯絡人：Susana Santamaria ssantamaria@alimentaria.com
Hostelco 新聞聯絡人：Gloria Dilluvio gdilluvio@firabarcelona.com

傳媒查詢請聯絡：

Salvador Bilurbina
電郵： sbilurbina@firabarcelona.com
電話：+34628162674


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在 2024 年度 Alimentaria&Hostelco 展會中，以中國及香港為首的亞洲參展商陣容鼎盛

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