Nadador mexicano recibe premio por su hazaña en el Canal de la Mancha

2-way English Channel Swim Carlos Acosta’s 2-way English Channel swim support crew. Carlos Acosta 2-way English Channel swim track

Nadador mexicano Carlos Acosta galardonado por la CS&PF por su cruce doble del Canal de la Mancha, considerado el nado de mayor resistencia.

DOVER, KENT, UK, March 19, 2024 / EINPresswire.com / -- El nadador mexicano Carlos Alfonso Acosta Aldrete ha sido galardonado con el premio Peter Adams por la Channel Swimming & Piloting Federation (CS&PF) por su nado doble del Canal de la Mancha, considerado el nado de mayor resistencia del año 2023.El premio Peter Adams se otorga anualmente al nadador que completa un cruce del Canal de la Mancha que demuestre una resistencia excepcional. Carlos Acosta nadó un total de 89.7 kilómetros en dos cruces consecutivos, completándolos en un impresionante tiempo de 28 horas y 16 minutos de nado ininterrumpido."Me siento muy honrado y agradecido por este premio", dijo Acosta. "Este nado fue un gran desafío físico y mental, y no lo habría logrado sin el apoyo de mi equipo y de muchas personas que demostraron su solidaridad durante los casi 5 años de entrenamiento ".Acosta es el primer hombre Mexicano en lograr un cruce doble en el Canal de la Mancha y es el primer nadador mexicano en recibir el premio Peter Adams.Este magno evento se llevó a cabo el sábado 9 de marzo de 2024 -por casualidad, exactamente el día en que se cumplieron 6 meses de la hazaña del cruce doble del Canal de la Mancha que terminó el 9 de septiembre de 2023. Ante decenas de personalidades del medio y de la federación, se entregaron 15 reconocimientos a los nados y personas más destacadas del 2023.Desde el sábado en la noche y durante los días siguientes, Carlos recibió felicitaciones de varias personalidades de la comunidad de natación de aguas abiertas internacional. Esto recuerda y enfatiza lo singular de ese nado y lo mucho que significa para la historia de la natación de México y el mundo.Los premios otorgados por la CS&PF durante el evento son los siguientes:-The Eurotunnel Trophy al nado más rápido del año: Andreas Waschburger (Alemania)-The Gertrude Ederle Award al nado más meritorio del año de las mujeres: Elizabeth Pudney (Reino Unido)-The Des Renford Award al nado de más meritorio del año de los hombres: Michael Tsang (Hong Kong)*The Peter Adams Award al nado exitoso de mayor resistencia del año: Carlos Alfonso Acosta Aldrete (Mexico)*-The Audrey Scott Award al nado exitoso más joven del año: Caitlin O’Reilly (Nueva Zelanda)-The Ray Scott Award al nado exitoso más viejo del año: Denis Crean (EE.UU.)-The Alison Streeter MBE award al nado 2-way más rápido del año: Jason Betley-The Barrie Darling award al piloto/crew del año: Michael Oram & Crew of Galivant-The Dover Straits award al relevo más rápido del año: Oxford University-The Longest Standard Relay Crossing award al relevo de mayor duración del año: Swim Tayka - Mozambique-CS&PF Observer of the year observador de la CS&PF del año: Tony Ball-The Most Meritorious Special Category Relay al relevo en categoría especial mas meritorio: Wardie Bay to Belgium-The Sunny Lowry “Special Thanks” award al soporte/voluntario que más contribuyó a la federación: Julian Critchlow (Reino Unido)-The JLDSC "For Special Recognition" award and cup al nado exitoso completado en circunstancias excepcionales: Sophie Etheridge (Inglaterra-Francia en 29 horas 4 minutos).-Jody Jones Special CS&PF Award al relevo de mayor edad: One Foot In The Wave 3 (77 años en promedio).Acerca de Carlos Acosta:Carlos Acosta es un arquitecto Mexicano y nadador de aguas abiertas. Recientemente fue reconocido por “ Leandros Marathon Swim Grand Prix 2023” como el nadador #1 de México, es poseedor del record del nado de mayor duración en la historia de México, de la Triple Corona de Natación de Aguas Abiertas y forma parte del “ 24hr Club ” que reconoce los únicos 167 nados registrados en la historia de más de 24 hrs de duración -sin asistencia, continuos y que no han sido en ríos-.Durante su carrera deportiva ha completado varios cruces y nados importantes, incluyendo el Cruce de la Sonda de Long Island (2015), cruce del Canal de la Mancha (2016), cruce del Canal de Catalina (2017), circunnavegación de la isla de Manhattan (2018), Ironman 11:18 hrs (2021), nado pionero en el Canal de los Piratas -de Bacalar a Chetumal- (2022) y es el primer hombre mexicano en completar un doble cruce del Canal de la Mancha (2023).Carlos Acosta es un ejemplo de perseverancia, determinación y espíritu deportivo. Su historia inspira a personas de todo el mundo a perseguir sus sueños y superar sus propios límites.