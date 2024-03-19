مجموعة EBC المالية تنضم إلى قمة القيادة "متحدون للقضاء على الملاريا" لعام 2024 التي تنظمها مؤسسة الأمم المتحدة

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تنضم مجموعة EBC المالية إلى قمة القيادة لعام 2024 "متحدون للقضاء على الملاريا" التي تنظمها مؤسسة الأمم المتحدة لتسريع الجهود في القضاء على الملاريا عالميًا

دُعيت مجموعة EBC المالية (EBC Group) من قبل مؤسسة الأمم المتحدة (UNF) للمشاركة في قمة القيادة "متحدون للقضاء على الملاريا" لعام 2024، التي عُقدت في واشنطن العاصمة من 10 مارس إلى 12 مارس، وناقشت مجموعة EBC المكافحة ضد الملاريا مع أعضاء مؤسسة الأمم المتحدة، وممثلي الكونغرس الأمريكي، وأعضاء منظمة الصحة العالمية.

الملاريا، وهي مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، لا يزال يؤثر بشكل كبير على أكثر من نصف سكان العالم. في عام 2022، كان هناك 249 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، وهو ارتفاع بنسبة 16 مليون حالة وأكثر من 600 ألف حالة وفاة عن عام 2019. وعلى الرغم من التقدم، فإن عدد الحالات الموثقة في تقرير الملاريا العالمي لعام 2023 يتجاوز بالفعل مستويات ما قبل الجائحة. يموت طفل من الملاريا تقريبًا كل دقيقة.

تهدف قمة القيادة لعام 2024 إلى جمع قادة عالميين وخبراء صحة وصانعي سياسات وناشطين وممثلين عن المجتمع لتعزيز المبادرات والإجراءات العالمية لتسريع القضاء على الملاريا. تؤكد مشاركة مجموعة EBC في هذه القمة التزام الشركة العميق تجاه التحديات الصحية العالمية ودورها الفعال في هذه الحوارات الدولية.

مجموعة EBC تدعو إلى القضاء على الملاريا في الكونغرس

ركزت القمة التي عقدت في الكونغرس على الحاجة إلى التفاعل السياسي المستمر والتمويل المستقر والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للرعاية الصحية لتنسيق الجهود العالمية في مكافحة الملاريا. ساهمت مشاركة مجموعة EBC في القمة، بقيادة ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة)، وصمويل هيرتز، مدير العمليات في جنوب شرق آسيا لمجموعة EBC، في مناقشات مع قادة من أكثر من 40 دولة حول استخدام الموارد وتقدم التكنولوجيا وتعزيز السياسات للقضاء على الملاريا.

استكشف المتحدثون الرئيسيون، مارغريت ماكدونيل، المدير التنفيذي لـ "متحدون ضد الملاريا"، والدكتور دانيال نغاميجي، مدير برنامج الملاريا العالمي في منظمة الصحة العالمية، استخدام الذكاء الاصطناعي والنمذجة الرياضية لتوقع مخاطر انتقال الملاريا ومعالجة التحديات في المناطق المعرضة للمرض. ستوجه هذه النظرات التحسينات في النظم الصحية، مما يمكن العاملين في مجال الرعاية الصحية من تحسين مهاراتهم وضمان توفر سريع للتشخيص والعلاجات الفعالة للمجتمعات.

الشراكة مع مؤسسة الأمم المتحدة لخلق غدٍ عادل وصحي

بالشراكة مع مؤسسة الأمم المتحدة، تدعم مجموعة EBC الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا كجزء من التزام الشركة الأوسع بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. من خلال المساهمة في الجهود العالمية لهزيمة الملاريا، تهدف مجموعة EBC إلى إنقاذ الأرواح، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتمكين المجتمعات، وبناء أنظمة صحية أكثر قوة للأجيال القادمة.

تعمل مؤسسة الأمم المتحدة لدعم المؤسسات الخيرية بشكل مستقل على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الإنسانية وتعزيز التقدم العالمي. "متحدون للقضاء على الملاريا" هو برنامج محوري تكرس للقضاء على الملاريا على مستوى العالم من خلال جمع التبرعات والحملات التوعية والدعوة للسياسات.

تتفانى مجموعة EBC في خلق عالم يمكن لكل فرد فيه الاستمتاع بحياة صحية ومليئة بالتحقيقات. مشاركة الشركة في القمة تشهد على التفاني في أن نكون جزءًا من الجيل الذي ينهي الملاريا، مما يظهر أن أفعالنا اليوم يمكن أن تشكل غدًا أفضل للجميع.

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حول مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية في لندن، وتقدم خدمات تداول مبتكرة في الفوركس والسلع والمؤشرات بنزاهة وتركيز على العميل. معترف بها بجوائز متعددة، تدفع خدماتنا المتخصصة نمو العملاء من خلال البنية التحتية المتقدمة والأدوات الخاصة والوصول إلى السيولة وتنفيذ الطلبات السريع والدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

مع وجود بصمة دولية واسعة، نتنقل بحذر في الأسواق المحلية مع الحفاظ على النزاهة والممارسات الأخلاقية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن شريك مخصص يتميز بفلسفة تضع العميل أولاً، تبرز مجموعة EBC المالية كخيار واضح في عالم التمويل الديناميكي.

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