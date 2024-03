Le soutien de la Suisse est nécessaire de toute urgence pour la souveraineté et l’économie tamoules

BERNE, NEW YORK, SUISSE, March 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Le groupe Mothers of Missing Tamouls, qui représente les mères soucieuses de la sécurité et de la souveraineté des Tamouls, a lancé un appel sincère à Viola Patricia Amherd, présidente de la Confédération suisse. Au 2460e jour de leur quête inlassable, le groupe souligne le besoin urgent de remédier au sort de la communauté tamoule du Sri Lanka.Dans une lettre rédigée par le groupe The Mothers of Missing Tamouls, ils ont exprimé leur inquiétude face à la récente interdiction faite aux hindous d'observer « Shiva Raththiri » sur la montagne Veddukkumari le 8 mars 2024. Cette décision a été perçue par la population tamoule comme faisant partie du « Projet de cinghalais » en cours. Le groupe a souligné la nécessité d'aller au-delà des méthodes traditionnelles afin de lutter contre l'oppression cinghalaise, soulignant le rôle crucial de garantir la souveraineté tamoule comme solution ultime.Reconnaissant l'attention que le Parlement suisse porte à leur cause, les mères des Tamouls disparus expriment leur gratitude pour les efforts déployés en faveur des dialogues sur l'aide financière au Sri Lanka. Ils appellent toutefois les autorités suisses à reconsidérer le soutien promis à certains groupes et à se concentrer plutôt sur des initiatives bénéficiant directement aux Tamouls, en particulier aux victimes de guerre tamoules.Les Mères tamoules ont souligné dans leur lettre l'importance de proposer une campagne mondiale pour la souveraineté tamoule. Le groupe vise à obtenir le soutien de pays tels que les États-Unis, l'UE, la Scandinavie, le Canada, le Japon et l'Australie. Ils appellent également la Suisse à diriger leurs efforts de plaidoyer. En outre, ils soulignent le soutien potentiel de la Suisse au développement d’industries telles que la fabrication de vêtements et la transformation alimentaire, qui pourraient fournir aux Tamouls une indépendance économique et une résilience face aux dépendances extérieures.À la lumière de précédents historiques comme ceux du Kosovo et du Timor oriental, les mères des Tamouls disparus soulignent l’importance de reconnaître que la véritable libération tamoule ne peut être réalisée à travers un Sri Lanka unitaire. Le groupe appelle la Suisse à se montrer solidaire avec sa poursuite des aspirations politiques et de la souveraineté de la communauté tamoule.Vous trouverez ci-dessous des liens connexes ou pris en charge supplémentaires :

