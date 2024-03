100 concerts et 100 mille spectateurs : Sova Production annonce de bons résultats pour 2023

NICE, FRANCE, March 18, 2024 / EINPresswire.com / -- En 2023, SOVA a organisé plus de 100 concerts, ce qui représente un "bond en avant" dans le développement de l'agence. Il s'agit de tournées dans les villes françaises des groupes Lords of the sound et Rock Symphony Orchestra. Le public français a également vu et entendu de célèbres artistes ukrainiens, véritables légendes de la pop et du rock, notamment Okean Elzy, Hard Kiss, Artem Pivovarov.À titre de comparaison, en 2022, il n'y a eu que 12 concerts. Le principal résultat de l'année 2023 est que SOVA est allée au-delà de la Côte d'Azur et de Paris, en organisant des concerts dans toute la France. La géographie de nos événements est incroyablement large : Paris, Nice, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Metz, Nancy, etc.Grâce à SOVA Production, de la musique contemporaine a été jouée dans tous les lieux mythiques de France. En particulier, nous avons organisé des concerts dans presque toutes les salles de concert Zenith. SOVA Production a entamé une coopération avec l'opérateur européen de billetterie M-Ticket, qui permet aux spectateurs d'acheter des billets en toute sécurité, de manière pratique et le plus rapidement possible."Toutes les grandes villes ont profité d'une musique de qualité grâce à SOVA Production ! Nos concerts ont rassemblé plus de 100 000 spectateurs - des Français, des Ukrainiens, des touristes du monde entier. Il était très agréable de voir comment le public français perçoit les artistes ukrainiens. Les longues ovations étaient vraiment impressionnantes. Il est intéressant de noter qu'avant le concert, de nombreux spectateurs n'avaient aucune idée qu'il s'agissait d'artistes ukrainiens. Après le concert, ils ont déclaré avec enthousiasme : "La musique ukrainienne moderne est cool !", déclare Max Glynianchuk, gérant de SOVA Production. Les fondateurs de SOVA Production sont d'origine ukrainienne et expriment donc leur soutien à l'Ukraine, qui subit l'agression russe depuis maintenant deux ans. En 2023, plus de 100 000 euros des fonds collectés ont été utilisés pour l'aide humanitaire à l'Ukraine. SOVA Production élargit son cercle de partenaires parmi les structures officielles de l'État et des municipalités. La société coopère avec L'Ambassade d'Ukraine en France, la Ville de Nice, et le Ministère de la Culture de l'Ukraine.Nos partenaires médias sont Radio France Bleu, JC Decaux, BFM TV, Nice Matin, etc.POUR RÉFÉRENCE : SOVA Production a débuté ses activités dans le domaine d’évènementiel en 2015, et s'est concentrée sur la promotion d'artistes ukrainiens et européens et l'organisation d'événements de grande envergure. Parmi les événements marquants de l'entreprise, on peut citer: 2019 - organisation du plus grand festival de musique à Monaco, 2019 - Cérémonie officielle de la clôture de la Formule 1 (Monaco). www.sovaproduction.com e-mail: press@sovaproduction.com