知名投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 ADTRAN Holdings, Inc. 投資者查詢 ADTN 證券集體訴訟調查狀況

紐約, March 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm，繼續代表 ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 ADTRAN 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 ADTRAN 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22898，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2024 年 2 月 20 日收市後，ADTRAN 向證券交易委員會 (SEC) 提交了一份 8-K 表格當期報告，報告中相關部分指出：「2024 年 2 月 20 日，ADTRAN Holdings, Inc.（以下簡稱「公司」）董事會的審計委員會（以下簡稱「審計委員會」）在考慮管理層的建議後，得出結論，歸屬於非控股權益的業績和歸屬於公司的淨虧損以及因此歸屬於公司的每股普通股虧損的列報在以下部分分別存在重大虛假陳述： (i) 包含在公司截至 2023 年3 月31 日止財政季度的 10-Q/A 表格季度報告中的公司截至 2023 年3 月31 日止季度的未經審計簡明合併財務報表，(ii) 包含在公司截至 2023 年 6 月30 日止財政季度的 10-Q 表格季度報告中的公司截至 2023 年 6 月30 日止季度和六個月的未經審計簡明合併財務報表，以及 (iii) 包含在公司截至 2023 年 9 月 30 日止財政季度的 10-Q 表格季度報告中的公司截至 2023 年 9 月 30 日止季度和九個月的未經審計簡明合併財務報表（統稱為「非信賴期」），並且不應再依賴此等財務報表。」

受此影響，ADTRAN 的股價於 2024 年 2 月 21 日下跌 0.22 美元/股，跌幅達 3.5%，收盤價為 6.14 美元/股。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。 選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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