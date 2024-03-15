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EBC集团受邀参加联合国打败疟疾全球领袖峰会

EBC 与参加在国会山举行的 2024 年联合抗击疟疾领导峰会的参与者

EBC 与参加在国会山举行的 2024 年联合抗击疟疾领导峰会的参与者

EBC 在国会山内

EBC 在国会山内

PMI （美国总统疟疾倡议）疟疾部门副主任 Avery Avrakotos

PMI （美国总统疟疾倡议）疟疾部门副主任 Avery Avrakotos

世界卫生组织全球疟疾项目主任 Daniel Ngamije

世界卫生组织全球疟疾项目主任 Daniel Ngamije

EBC 致力于实现联合国可持续发展目标 (SDG)

EBC 致力于实现联合国可持续发展目标 (SDG)

EBC金融集团与全球领袖合力打败疟疾

SHANGHAI, CHINA, March 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集团受联合国基金会邀请，于3月10日-3月12日在华盛顿参加2024年联合打败疟疾领袖峰会，与联合国基金会成员、美国国会议员、世界卫生组织成员等共同探讨打败疟疾事宜。
“几乎每1分钟就有一名儿童死于疟疾”

疟疾虽然可预防和治疗，但仍威胁着全球一半以上人口的生命，尤其是儿童。几乎在您读这段话的1分钟里，就有一名儿童死于疟疾。2022年，全球共有2.49亿疟疾病例，死亡人数超过60万。每一年，联合国基金会都将号召全球领袖，应对疟疾对全球卫生系统造成的挑战。联合打败疟疾领袖峰会旨在汇聚全球领导者、健康专家、政策制定者、倡导者和社区代表，致力于加强全球打败疟疾的倡议及行动，以共同探索加速防治疟疾的方法，从而根除疟疾。

EBC集团代表赴美国国会 出席领袖峰会

疟疾项目是美国联邦支出中取得效果最显著的投资之一，获得美国国会的关注及支持。本次联合打败疟疾领袖峰会，倡导以持续的政治承诺、可预测的融资和战略投资，加强卫生系统的建设，以更好地凝聚全球之力，打败疟疾。

美国华盛顿国会山的会议是本次峰会的重点， EBC Financial Group (UK) Ltd CEO David Barrett 、EBC Group Operations Director Samuel Hertz、 HR & Admin Manager Irene Wong受邀参观国会，并与国会议员面对面对谈，就打败疟疾的事项及全球卫生环境与经济面临的挑战、人类社会可持续发展等问题碰撞观点。EBC集团时刻关注全球性社会议题及人类困境，积极践行企业责任，借助联合国的影响力，推动全球卫生系统的改善，提升人类社会福祉。在峰会上，EBC集团代表与来自40多个国家和地区的领袖，探讨如何有效利用资源、创新技术及强化政策支持，加速实现消除疟疾的目标。

成为打败疟疾的一代

2024年联合国全球领袖峰会内容涵盖现阶段全球疟疾的情况、预防诊断的技术、治疗及消除策略的最新进展等，来自不同领域的领袖探讨如何借助专业优势，更好地凝聚全球多方之力，在我们这一代，加速消除疟疾。

本次峰会上，PMI （美国总统疟疾倡议）疟疾部门副主任 Avery Avrakotos 、世界卫生组织全球疟疾项目主任 Daniel Ngamije 等不同领域的领袖，利用人工智能等先进技术，结合数学模型的演变，及对于未来不确定性事件如气候变化等，推测地方性疟疾传播风险，及对不适宜疟疾传播的地区带来的重大挑战。并针对卫生系统的改变提出专业见解，以协助相关工作者最大程度地利用专业知识，为受影响社区提供快速诊断和充分治疗的条件。

EBC集团代表借助此机会，分享EBC集团长期对疟疾的关注，并通过持续的资源投入，参与到这一项全球性的活动中，为成为打败疟疾的一代而努力。

与联合国共创平等健康社会

联合国基金会是与联合国紧密合作的独立慈善组织，致力于推动解决人类面临的重大挑战，推动全球进步。“联合打败疟疾”是联合国基金会的重要项目之一，专注于通过筹集资金、提高意识和推动政策变革来抗击全球范围内的疟疾。EBC集团全力支持联合国的可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）参与解决全球重大挑战，包括不平等、贫穷等问题，在未来，将与联合国基金会合力，携手打败疟疾，共同创造更健康的环境。

EBC集团深信，世界各地的每个人都应该过上健康、平等的生活， 对这些活动的大力投资，不仅能拯救数百万人的生命，还将促进经济发展、增强青年权能，并提高世界卫生系统及大流行病防备能力，创建更平等安全、可持续发展的社会。

EBC相信，唯有时间，让您，更了解我。

— 关于我们 —

EBC Financial Group 是全球领先交易券商，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易
环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；

EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。

他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。

EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。

Douglas Chew
EBC Financial Group
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