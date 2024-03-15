EBC集团受邀参加联合国打败疟疾全球领袖峰会

EBC 与参加在国会山举行的 2024 年联合抗击疟疾领导峰会的参与者 EBC 在国会山内 PMI （美国总统疟疾倡议）疟疾部门副主任 Avery Avrakotos 世界卫生组织全球疟疾项目主任 Daniel Ngamije EBC 致力于实现联合国可持续发展目标 (SDG)

EBC金融集团与全球领袖合力打败疟疾

SHANGHAI, CHINA, March 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集团受联合国基金会邀请，于3月10日-3月12日在华盛顿参加2024年联合打败疟疾领袖峰会，与联合国基金会成员、美国国会议员、世界卫生组织成员等共同探讨打败疟疾事宜。

“几乎每1分钟就有一名儿童死于疟疾”

疟疾虽然可预防和治疗，但仍威胁着全球一半以上人口的生命，尤其是儿童。几乎在您读这段话的1分钟里，就有一名儿童死于疟疾。2022年，全球共有2.49亿疟疾病例，死亡人数超过60万。每一年，联合国基金会都将号召全球领袖，应对疟疾对全球卫生系统造成的挑战。联合打败疟疾领袖峰会旨在汇聚全球领导者、健康专家、政策制定者、倡导者和社区代表，致力于加强全球打败疟疾的倡议及行动，以共同探索加速防治疟疾的方法，从而根除疟疾。

EBC集团代表赴美国国会 出席领袖峰会

疟疾项目是美国联邦支出中取得效果最显著的投资之一，获得美国国会的关注及支持。本次联合打败疟疾领袖峰会，倡导以持续的政治承诺、可预测的融资和战略投资，加强卫生系统的建设，以更好地凝聚全球之力，打败疟疾。

美国华盛顿国会山的会议是本次峰会的重点， EBC Financial Group (UK) Ltd CEO David Barrett 、EBC Group Operations Director Samuel Hertz、 HR & Admin Manager Irene Wong受邀参观国会，并与国会议员面对面对谈，就打败疟疾的事项及全球卫生环境与经济面临的挑战、人类社会可持续发展等问题碰撞观点。EBC集团时刻关注全球性社会议题及人类困境，积极践行企业责任，借助联合国的影响力，推动全球卫生系统的改善，提升人类社会福祉。在峰会上，EBC集团代表与来自40多个国家和地区的领袖，探讨如何有效利用资源、创新技术及强化政策支持，加速实现消除疟疾的目标。

成为打败疟疾的一代

2024年联合国全球领袖峰会内容涵盖现阶段全球疟疾的情况、预防诊断的技术、治疗及消除策略的最新进展等，来自不同领域的领袖探讨如何借助专业优势，更好地凝聚全球多方之力，在我们这一代，加速消除疟疾。

本次峰会上，PMI （美国总统疟疾倡议）疟疾部门副主任 Avery Avrakotos 、世界卫生组织全球疟疾项目主任 Daniel Ngamije 等不同领域的领袖，利用人工智能等先进技术，结合数学模型的演变，及对于未来不确定性事件如气候变化等，推测地方性疟疾传播风险，及对不适宜疟疾传播的地区带来的重大挑战。并针对卫生系统的改变提出专业见解，以协助相关工作者最大程度地利用专业知识，为受影响社区提供快速诊断和充分治疗的条件。

EBC集团代表借助此机会，分享EBC集团长期对疟疾的关注，并通过持续的资源投入，参与到这一项全球性的活动中，为成为打败疟疾的一代而努力。

与联合国共创平等健康社会

联合国基金会是与联合国紧密合作的独立慈善组织，致力于推动解决人类面临的重大挑战，推动全球进步。“联合打败疟疾”是联合国基金会的重要项目之一，专注于通过筹集资金、提高意识和推动政策变革来抗击全球范围内的疟疾。EBC集团全力支持联合国的可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）参与解决全球重大挑战，包括不平等、贫穷等问题，在未来，将与联合国基金会合力，携手打败疟疾，共同创造更健康的环境。

EBC集团深信，世界各地的每个人都应该过上健康、平等的生活， 对这些活动的大力投资，不仅能拯救数百万人的生命，还将促进经济发展、增强青年权能，并提高世界卫生系统及大流行病防备能力，创建更平等安全、可持续发展的社会。

EBC相信，唯有时间，让您，更了解我。

— 关于我们 —

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他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。

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