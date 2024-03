B.C. celebrates youth at Journée de la francophonie

CANADA, March 14 - Le gouvernement de la Colombie-Britannique a salué les jeunes à l’occasion de la Journée de la francophonie en Colombie-Britannique de cette année – un événement annuel en l’honneur des contributions sociales, culturelles et économiques des francophones dans l’ensemble de la province.

Adrian Dix, ministre de la Santé et ministre responsable des affaires francophones, a accueilli les invités aux édifices du Parlement afin de souligner officiellement la proclamation de la 22e Journée de la francophonie de la Colombie-Britannique et de rendre hommage aux personnes qui promeuvent l’épanouissement et l’identité des jeunes francophones dans la province.

« La Journée de la francophonie en Colombie-Britannique souligne le rôle précieux des résidents de langue française dans notre province, a déclaré le ministre Dix. Cette année, nous saluons les jeunes et les organisations et personnes qui les aident à devenir des chefs de file de notre francophonie, maintenant et à l’avenir. »

Pendant cet événement, le ministre Dix a remis le prix de la Journée de la francophonie en Colombie-Britannique de cette année au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique en récompense de ses 35 années au service de l’autonomisation et de la mobilisation des jeunes francophones. Cet organisme dirigé par des jeunes permet notamment à ses membres de participer aux activités annuelles des parlements des jeunes et à des ateliers sur l’identité, l’inclusion et la justice sociale.

« Je suis fier de remettre le prix francophone provincial de cette année au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique en hommage à son importante contribution à la promotion du sentiment d’appartenance et de l’engagement civique des jeunes », a ajouté le ministre Dix.

« Nous sommes honorés de cette marque de reconnaissance décernée à notre organisme. Nous sommes très fiers de notre engagement envers l’épanouissement de l’identité des jeunes de langue française et la promotion de milieux propices à la diversité culturelle et à la sécurité linguistique. Ce prix souligne l’importance de donner la parole aux jeunes et de leur permettre de jouer leur rôle essentiel, non seulement en tant que futurs chefs de file, mais aussi en tant que contributeurs actifs à notre communauté aujourd’hui », a affirmé la récipiendaire du prix, Claudya Leclerc, présidente du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique.

« Je me réjouis que le gouvernement provincial ait choisi de reconnaître la contribution des jeunes à la vitalité de la province et à la viabilité de notre communauté, a déclaré Marie-Nicole Dubois, présidente de La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Je suis ravie de savoir que les jeunes reprennent le flambeau, en assurant l’avenir de leur francophonie avec l’ardeur qu’on leur connaît. »

Pour marquer cette célébration, la province hissera le drapeau franco-colombien à l’extérieur des édifices du Parlement de la Colombie–Britannique le 14 mars 2024 et, à nouveau, pour la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2024.

