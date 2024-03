Financial Times: L'azienda in più rapida crescita d'Europa è il distributore di tecnologia solare Raylyst

L'Italia è uno dei mercati più importanti per il distributore di tecnologia solare. L'azienda ha già superato un fatturato di 106 milioni di euro a cinque anni.

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, March 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Raylyst, azienda dell'imprenditore ceco Jan Kamenicek, è stata nominata azienda a più rapida crescita in Europa nell'ottava classifica annuale stilata da Financial Times e da Statista. L'azienda, fondata solo nel 2018, si concentra sulla distribuzione e sulla consulenza nel settore della tecnologia solare e tra i suoi clienti figurano alcune delle maggiori aziende di installazione in Europa. Anche per questo ha già superato un fatturato di 2,7 miliardi di CZK a cinque anni dalla sua fondazione.L’azienda Raylyst è stata fondata ed è tuttora gestita dall'imprenditore Jan Kameníček, che è stato ispirato a scommettere sull'energia solare da un tirocinio in Cina e dalla crescente tendenza alle energie rinnovabili. Dopo essere tornato in Europa nel 2018, ha deciso di investire in questa tecnologia, la cui distribuzione dalla Cina era in quel momento in fase di riavvio."Oggi l’azienda Raylyst è composta da quasi 5 dozzine di colleghi e siamo diventati una garanzia di qualità e conoscenza del mercato per i nostri clienti. Nonostante il fatto che siamo principalmente un distributore, offriamo ai nostri clienti non solo l'acquisto e la logistica delle merci, ma anche consulenza tecnica o assistenza nella pianificazione di progetti per grandi centrali elettriche a terra. Anche il fatto di capire l'andamento del mercato e dei prezzi gioca un ruolo importante e apporta un interessante valore aggiunto ai nostri clienti", afferma Jan Kamenicek, CEO di Raylyst.Decine di migliaia di pannelli consegnati ogni mese, concentrandosi sulle tecnologie più recentiIl CEO e unico proprietario ha fondato l'azienda quando aveva solo ventuno anni. Ma dall'acquisto del primo container di pannelli solari, l'azienda è cambiata notevolmente. Attualmente offre solo pannelli di altissima qualità che rientrano nella categoria Bloomberg Tier 1, oltre a inverter, batterie di accumulo, ottimizzatori e strutture. Di conseguenza, Raylyst ha un successo particolare sul mercato tedesco, nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, in Italia e in Austria, e consegna decine di migliaia di pannelli fotovoltaici ai suoi clienti ogni mese. Nella Repubblica Ceca, l'azienda ha recentemente realizzato una soluzione per il complesso industriale Tabačka di Hodonín, che ha ricevuto un nuovo sistema di accumulo a batterie da 4 MWp."Abbiamo assunto un ruolo che ci permette di lavorare su progetti molto complessi. Grazie a ciò, facciamo parte di grandi progetti di pubblica utilità, ovvero grandi centrali solari, che vengono ancora costruite principalmente all'estero, nonché di sistemi complessi che richiedono non solo pannelli solari e strutture, ma anche soluzioni ingegneristiche impegnative", afferma Jan Kamenicek, aggiungendo che in futuro la sua azienda dovrebbe concentrarsi sempre più su progetti ad alta intensità ingegneristica, su interessanti tecnologie di accumulo a batteria e su altre soluzioni avanzate.Informazioni sulla azienda RaylystL’azienda Raylyst è un distributore leader di prodotti fotovoltaici nella regione europea. Fornisce pannelli solari di altissima qualità appartenenti alla categoria Bloomberg Tier 1, oltre a inverter e sistemi di batterie di produttori affermati sul mercato. Fornisce un servizio completo di assistenza tecnica, formazione e logistica professionale. I partner dell'azienda realizzano installazioni residenziali, commerciali e industriali. Collabora inoltre con società EPC per la realizzazione di grandi progetti di pubblica utilità. Il fondatore dell'azienda è l'imprenditore ceco Jan Kamenicek. L'azienda è stata nominata da Financial Times e da Statista l'azienda europea a più rapida crescita nel 2024.