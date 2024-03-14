دراسة TGM Research: ارتفاع معدل العطاء الخيري لدى الإماراتيين خلال شهر رمضان 2024
تقرير TGM الرمضاني 2024 يلخص رمضان بالإمارات: العادات، التسوق، وتقاليد المجتمع.SINGAPORE, March 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة TGM Research، وهي شركة أبحاث سوق تعتمد على التكنولوجيا وتتمتع بخبرة في جمع البيانات العالمية عبر الإنترنت وتكنولوجيا الاستطلاعات المبتكرة، عن إصدار أحدث النتائج التي توصلت إليها حول المتغيرات الثقافية والاتجاهات المجتمعية المحيطة بشهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تقديمه في "تقرير TGM الرمضاني في الإمارات العربية المتحدة 2024" . يتطرق هذا التقرير الشامل إلى ممارسات الاحتفال وعادات الأكل واتجاهات التسوق وتأملات في تجارب من عامي 2023 و2024 لعينة متنوعة مكونة من 300 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
"بينما نقدم تقرير TGM الرمضاني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024، يسعدنا أن نشارك النتائج التي توصلنا إليها حول طريقة استقبال الإماراتيين لرمضان عامًا بعد عام. تكشف دراستنا عن الاحتفالات المتنوعة والاتجاهات الناشئة، مما يوفر نافذة على الثراء الثقافي لهذا التقليد العريق. نأمل من خلال هذا الاستكشاف تعميق فهمنا وتقديرنا للأهمية الثقافية لشهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإثراء معرفتنا الجماعية بهذا الحدث المهم. يقول Greg Laski، الرئيس التنفيذي ومؤسس TGM Research .
نعرض فيما يلي ملخص للأفكار الرئيسية الواردة في "تقرير TGM الرمضاني في الإمارات العربية المتحدة 2024":
رمضان في الإمارات العربية المتحدة: زمن الوحدة والعمل الجماعي
يظل الاحتفال السنوي برمضان متأصلًا بعمق في قلوب شعب الإمارات العربية المتحدة، حيث يشارك 96% بنشاط في الاحتفالات كل عام. تعد هذه الفترة المباركة بمثابة حجر الزاوية للتواصل العائلي، كما يتضح من التفضيل الساحق للوجبات المشتركة والطهي مع الأحباء، بنسبة 97% و92% على التوالي، وكلاهما يستمتعان براحة في منازلهما.
بالإضافة إلى ذلك، تمتد روح الوحدة إلى ما هو أبعد من حدود الأسرة المباشرة، حيث يقضي 89% من المشاركين وقتًا لزيارة الأصدقاء والعائلة داخل مجتمعاتهم المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يشارك 82% في رحلات التسوق للتحضير للاحتفال القادم، مما يبرز تفانيهم في خلق تجربة رمضانية لا تُنسى وممتعة.
الولائم والعطاء: نظرة على الإنفاق الرمضاني في الإمارات العربية المتحدة
تمتد أهمية شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما هو أبعد من مجرد الاحتفال الديني لتشمل القيم المجتمعية وأعمال الكرم. هذا العام، تم تخصيص جزء كبير من النفقات، بنسبة 45%، للأطعمة والمشروبات، للأطباق الأساسية مثل السمبوسة والبرياني والهريس والمحشي والأرز التي تزين طاولات الطعام في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك، فإن ما يبرز حقًا روح العطاء، حيث أن 22% من الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع يعطون الأولوية لتخصيص أموالهم للمساعي الخيرية، بحيث يفوق الإنفاق على المواصلات والهدايا. بالإضافة إلى ذلك، أعرب 62% من المشاركين عن عزمهم زيادة مساهماتهم الخيرية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد الالتزام الدائم للمجتمع الإماراتي بدعم المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.
الخصومات والسعر والراحة: مفاتيح التسوق الرمضاني الناجح
يخطط الإماراتيون عام 2024 للتسوق في شهر رمضان بوعي وحكمة. يختار الأغلبية التسوق في الأسبوع الأول من شهر مارس، قبل بدء شهر رمضان مباشرة، بينما يفضل بعض الأشخاص المبكرين أواخر شهر فبراير للحصول على ما يحتاجون إليه. على الرغم من أن العديد من الإماراتيين يتسوقون في الغالب في المتاجر التقليدية(40%)، فمن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك العديد من الإماراتيين، ذكورًا وإناثًا، الذين يقسمون تسوقهم بالتساوي بين المتاجر وعبر الإنترنت.
عندما يتعلق الأمر بالأشياء الأكثر أهمية خلال التسوق في شهر رمضان، فإن الخصم يتصدر القائمة بالنسبة لـ 73% من الأشخاص. السعر وسرعة التسليم أو الاستعداد للاستلام يتابعان عن قُرب. وتعطي هذه الرؤى صورة واضحة عن طريقة تسوق الإماراتيين، مع التركيز على الحصول على صفقات جيدة والتأكد من وجود خيارات ملائمة للحصول على ما يحتاجون إليه.
من الجيد إلى الأفضل: تفاؤل الإماراتيين بعام 2024
ينظر الإماراتيون إلى عام 2023 بإيجابية، لا سيما في علاقاتهم مع العائلة والأصدقاء. بالإضافة إلى ذلك، تمت ملاحظة الصحة العقلية والتطور الشخصي/ الوظيفي بشكل جيد، مما يعكس عامًا متوازنًا ومرضيًا للكثيرين.
وبالنظر إلى المستقبل، هناك شعور قوي بالتفاؤل بين الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع، حيث أعرب 79% عن ثقتهم في أن عام 2024 سيتجاوز عام 2023. عند التمعن في هذا العام، تهيمن كلمات مثل السعادة والتفاؤل والرضا على المشهد، مما يشير إلى ترقب واسع النطاق للفرص والتجارب التي تنتظرنا، مما يشكل نظرة متفائلة للمستقبل في الإمارات العربية المتحدة.
Thuyen Vu
TGM Research FZE
thuyen@tgmresearch.com
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