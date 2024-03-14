يرتفع إقبال السعوديين على البذل والعطاء والعمل الخيري خلال شهر رمضان 2024، بحسب ما تكشفه شركة TGM Research للأبحاث
تقرير TGM رمضان 2024 يعرض لمحة شاملة عن رمضان في السعودية، مستعرضاً العادات، التسوق، والتجارب الثقافية.
"يسعدنا أن نشارك النتائج التي توصلنا إليها حول كيفية احتضان السعوديين لرمضان عامًا بعد عام في تقرير TGM حول شهر رمضان في المملكة العربية السعودية 2024”SINGAPORE, March 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- تعلن شركة TGM Research، وهي شركة تختص في أبحاث السوق باعتماد التكنولوجيا وتتمتع بخبرة في جمع البيانات العالمية عبر الإنترنت وتكنولوجيا المسح المبتكرة، عن إصدار أحدث نتائجها حول الديناميكيات الثقافية والاتجاهات المجتمعية المحيطة بشهر رمضان في المملكة العربية السعودية، في "تقرير TGM حول شهر رمضان في المملكة العربية السعودية 2024" . يتحدث هذا التقرير الشامل حول ممارسات الاحتفال بالشهر المقدس وعادات الأكل واتجاهات التسوق ويطرح تأملات في تجارب من عامي 2023 و2024 لعينة متنوعة مكونة من 600 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من المملكة العربية السعودية.
— Greg Laski، الرئيس التنفيذي ومؤسس TGM Research
"يسعدنا أن نشارك النتائج التي توصلنا إليها حول كيفية احتضان السعوديين لرمضان عامًا بعد عام في تقرير TGM حول شهر رمضان في المملكة العربية السعودية 2024. تكشف دراستنا عن الاحتفالات المتنوعة والاتجاهات الناشئة، مما يوفر نافذة على الثراء الثقافي لهذه الأعراف الدينية المميزة. ونأمل من خلال هذا الاستكشاف تعميق فهمنا وتقديرنا للأهمية الثقافية لشهر رمضان في المملكة العربية السعودية، وإثراء معرفتنا الجماعية بهذا الحدث المهم." يقول Greg Laski، الرئيس التنفيذي ومؤسس TGM Research .
فيما يلي ملخص للأفكار الرئيسية من "تقرير TGM حول شهر رمضان في المملكة العربية السعودية 2024":
رمضان في المملكة العربية السعودية: موعد للوحدة والعمل الجماعي
يعتبر الاحتفال السنوي بشهر رمضان في المملكة العربية السعودية أمرًا متأصلًا بعمق في قلوب شعبها، حيث يشارك 98٪ في الاحتفالات كل عام. كما تعتبر هذه الفترة المقدسة فرصة كبيرة للتواصل العائلي، كما يتضح من التفضيل الكبير للوجبات المشتركة بنسبة 97% والطبخ مع الأحباب بنسبة 90% وذلك داخل المنازل.
علاوة على ذلك، تمتد روح الوحدة إلى ما هو أبعد من حدود الأسرة المباشرة، حيث يقضي 89% من المشاركين وقتًا لزيارة الأصدقاء والعائلة داخل مجتمعاتهم المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يشارك 83% في حملات التسوق للتحضير للاحتفال القادم، مما يوضح تفانيهم في خلق تجربة رمضانية لا تُنسى.
تمتد أهمية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية إلى ما هو أبعد من الشعائر الدينية لتشمل القيم المجتمعية ومظاهر الكرم. هذا العام، تم تخصيص جزء كبير من النفقات، بنسبة 47%، للأطعمة والمشروبات، حيث تزين الأطباق الأساسية مثل السمبوسة والشوربة والكبسة والمحشي والكنافة موائد الطعام في جميع أنحاء البلاد.
إلا أن ما يبرز حقًا هو روح العطاء، حيث أن 21% من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع يعطون الأولوية لتخصيص أموالهم للمساعي الخيرية، متجاوزين الإنفاق على النقل والهدايا. علاوة على ذلك، أعرب أكثر من نصف المشاركين، أي 54%، عن عزمهم زيادة مساهماتهم الخيرية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد الالتزام الدائم للمجتمع السعودي بدعم المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.
السعر والخصومات والملاءمة: مفاتيح التسوق الرمضاني الناجح
يخطط السعوديون للتسوق في شهر رمضان 2024 بحكمة. يختار الأغلبية التسوق في الأسبوع الأول من شهر مارس، قبل بداية شهر رمضان مباشرة، بينما يفضل بعض الأشخاص أواخر شهر فبراير للحصول على ما يحتاجون إليه. على الرغم من أن العديد من السعوديين يتسوقون في الغالب في المتاجر الفعلية (40%)، فمن المثير للاهتمام ملاحظة أن النساء يقسمن تسوقهن بالتساوي بين المتاجر وعبر الإنترنت.
عندما يتعلق الأمر بالأشياء الأكثر أهمية خلال التسوق في شهر رمضان، فإن السعر يتصدر القائمة بالنسبة لـ 75% من الأشخاص. الخصومات وسرعة التسليم أو الاستعداد للاستلام هي ما يبحث عنه المتسوق السعودي. تعطي هذه الأفكار صورة واضحة عن كيفية تعامل السعوديين مع التسوق، مع التركيز على الحصول على فرص جيدة والتأكد من أن لديهم خيارات مناسبة للحصول على ما يحتاجون إليه.
من الجيد إلى الأفضل: تفاؤل السعوديين لعام 2024
يتذكر السعوديون عام 2023 بإيجابية، خاصة في علاقاتهم مع العائلة والأصدقاء. كما لوحظ الاهتمام بالصحة العقلية والمهنية، مما يعكس عامًا متوازنًا ومرضيًا للكثيرين.
وبالنظر إلى المستقبل، هناك شعور قوي بالتفاؤل بين السعوديين الذين شملهم الاستطلاع، حيث أعرب 75٪ عن ثقتهم في أن عام 2024 سيكون أفضل من سابقه. عند تذكر العام السابق، تهيمن كلمات تعبر عن التفاؤل والرضا والسعادة، مما يشير إلى ترقب واسع النطاق للفرص والتجارب التي تنتظرنا، مما يشكل نظرة مفعمة بالأمل للمستقبل في المملكة العربية السعودية.
Thuyen Vu
TGM Research FZE
thuyen@tgmresearch.com
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube
TikTok