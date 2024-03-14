يرتفع إقبال السعوديين على البذل والعطاء والعمل الخيري خلال شهر رمضان 2024، بحسب ما تكشفه شركة TGM Research للأبحاث

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تقرير TGM رمضان 2024 يعرض لمحة شاملة عن رمضان في السعودية، مستعرضاً العادات، التسوق، والتجارب الثقافية.

"يسعدنا أن نشارك النتائج التي توصلنا إليها حول كيفية احتضان السعوديين لرمضان عامًا بعد عام في تقرير TGM حول شهر رمضان في المملكة العربية السعودية 2024” — Greg Laski، الرئيس التنفيذي ومؤسس TGM Research