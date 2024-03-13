最新的《Quantexa 決策智能平台路線圖》(Quantexa Decision Intelligence Platform Roadmap) 專注幫助企業和政府機構為運用人工智能做好數據準備





Quantexa 支援越來越多的機構運用數據、分析和人工智能來打破壁壘

由於和 Microsoft 合作，Quantexa 的決策智能平台可立即在 Microsoft Azure Marketplace 上架；公司承諾在 Azure 構建原生解決方案

技術預覽展示了 Quantexa 這個雄心勃勃的計劃，該計劃旨在幫助商業用戶、數據和 IT 專業人員加快運用平台、解決方案和生成式人工智能

公司的早期客戶率先啟用生成式人工智能助手 Q Assist™



倫敦, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa 是為公營部門和私營企業提供決策智能解決方案的全球領導者，該公司在面向客戶和合作夥伴舉辦的年度會議 QuanCon24 上，公佈了其決策智能平台路線圖，並提供了 Q Assist 的更新。Q Assist 是在去年 7 月預覽的生成式人工智能 (AI) 助手。 Quantexa 亦宣布與 Microsoft 建立合作夥伴關係。 Quantexa 產品總監 Dan Higgins 與 Microsoft 策略性合作關係全球技術總監 Kate Rosenshine 一起宣布了 Quantexa 的決策智能平台會立即在 Microsoft Azure Marketplace 上架，兩間公司還計劃推出適合美國中型銀行的全新雲端原生人工智能解決方案。

專注創新和嶄新功能

Quantexa 這個雄心勃勃的計劃引領新興的決策智能類別，旨在幫助企業和政府機構採用情境分析和人工智能來改善整個機構的決策。 Quantexa 特別注重適合應用於當下現實世界的實際功能，以及幫助客戶規劃未來的技術部署。 Gartner® 預測：「到 2027 年，75% 的新分析內容將透過生成式人工智能融入智能應用的情境中，協助人們根據洞見而採取行動。」*

作為 Quantexa 發展策略的一部分，公司展示了此平台能夠應用人工智能來建立可靠的數據基礎，提升現有決策流程的效率，同時可以無縫整合到客戶現有的技術基礎設施中。

Quantexa 產品總監 Dan Higgins 表示：「在制定 Quantexa 的技術路線圖時，我們致力於滿足客戶在決策智能領域的需求和領導力的雄心壯志。 這方面需要我們協助客戶打破機構壁壘，建立可靠的數據基礎，提升決策效率並實現自動化，為持續評估和改進整個決策流程提供支援。 隨著嶄新功能和解決方案面世，我們仍然堅定不移地致力於提供突破性的創新成果，協助機構保護、優化和發展。」

Quantexa 強調路線圖的四個關鍵支柱

為人類/人工智能決策提供支援： Quantexa 不斷開拓創新，研發解決方案和工具，支援運用多個數據來源和人工智能來實現跨各種應用的業務決策邏輯自動化。 Quantexa 正在更新其平台，增強工作流程性能，包括新的可自訂評分、警示和決策模型。 Quantexa 在該平台新增了個案管理功能，並提供了 Q Assist 的早期應用更新，銀行、電訊和政府機構的客戶正在試點項目中部署該功能，以應對金融犯罪、欺詐和風險，並透過客戶情報發現新的收入來源。

Quantexa 不斷開拓創新，研發解決方案和工具，支援運用多個數據來源和人工智能來實現跨各種應用的業務決策邏輯自動化。 Quantexa 正在更新其平台，增強工作流程性能，包括新的可自訂評分、警示和決策模型。 Quantexa 在該平台新增了個案管理功能，並提供了 Q Assist 的早期應用更新，銀行、電訊和政府機構的客戶正在試點項目中部署該功能，以應對金融犯罪、欺詐和風險，並透過客戶情報發現新的收入來源。 將人工智能和情境分析應用於營運大數據： Quantexa 可幫助客戶建立可靠的資料基礎及獲取單一客戶視圖，這仍然是促使用戶採用平台的首要因素。 為了滿足不斷增長的需求及應對行業獨特的複雜情況，Quantexa 在資料管理、情境分析和人工智能功能方面取得進展。 Quantexa 以預覽形式展示了超越新聞情報的功能，借助實體解析，為獲取和分析所有非結構化數據來源提供支援；透過結合大型語言模型（LLM）和知識圖，讓客戶能夠實現大規模圖形分析和圖形機器學習。

Quantexa 可幫助客戶建立可靠的資料基礎及獲取單一客戶視圖，這仍然是促使用戶採用平台的首要因素。 為了滿足不斷增長的需求及應對行業獨特的複雜情況，Quantexa 在資料管理、情境分析和人工智能功能方面取得進展。 Quantexa 以預覽形式展示了超越新聞情報的功能，借助實體解析，為獲取和分析所有非結構化數據來源提供支援；透過結合大型語言模型（LLM）和知識圖，讓客戶能夠實現大規模圖形分析和圖形機器學習。 透過簡化的部署方式和整體解決方案加快實現價值： Quantexa 宣布了新的選項，讓客戶和合作夥伴能夠更輕鬆地採用新的部署方法來啟動和運作，包括引入創新型配置以及低程式碼和無程式碼工具。 今年，Quantexa 還投資推動其合作夥伴生態系統加速發展，其中包括 PWC、EY、Dun & Bradstreet、KPMG 和 Moody’s，這些公司都是參加了 QuanCon24 大會的合作夥伴。

Quantexa 宣布了新的選項，讓客戶和合作夥伴能夠更輕鬆地採用新的部署方法來啟動和運作，包括引入創新型配置以及低程式碼和無程式碼工具。 今年，Quantexa 還投資推動其合作夥伴生態系統加速發展，其中包括 PWC、EY、Dun & Bradstreet、KPMG 和 Moody’s，這些公司都是參加了 QuanCon24 大會的合作夥伴。 與客戶現有的技術堆疊和流程無縫整合：Quantexa 的決策智能平台具有可擴展的開放式架構和可擴展的應用程式介面（API），並簡化了與下游應用程式和系統的整合模式。 未來的工作重點是構建標準化框架和打破陳規的新型連接器。

Quantexa 與 Microsoft 合作，將其決策智能平台和解決方案引入 Azure

在今天的活動中，有關 Quantexa 路線圖的會議亮點之一是公司宣佈 Quantexa 與 Microsoft 建立新的合作夥伴關係。 亮點包括：

Quantexa 的決策智能平台立即在 Azure Marketplace 上架： Quantexa 的決策智能平台現已在全球 Azure Marketplace 上架，為金融服務、公營部門、保險、電訊、傳媒和科技行業的客戶提供服務。

Quantexa 的決策智能平台現已在全球 上架，為金融服務、公營部門、保險、電訊、傳媒和科技行業的客戶提供服務。 人工智能創新成果有助中型銀行應對監管和市場壓力：此外，Quantexa 還制定了構建新的 Azure 原生 SaaS 解決方案的詳細計劃，允許客戶部署端到端的打擊洗錢（AML）交易監控、調查和個案管理解決方案，旨在將全球最具規模銀行使用的一流功能融入訂製產品中，以滿足持有高達 2 千億美元資產的金融服務機構的需求。 該解決方案將為美國各地的銀行提供監控、偵測和調查金融犯罪和風險的關鍵功能。 公司計劃研發的產品將幫助客戶採用最新科技，讓他們能夠緊貼創新的快速節奏，並符合日益嚴格的合規規定。 Quantexa 正在與 Microsoft 合作，在 2024 年底之前提供一組初始功能。

Quantexa 產品總裁 Dan Higgins 表示：「正如多位業界分析師所提及，在過去一年，決策智能已成為一種迅速發展的趨勢。 但對於本公司而言，自成立以來，決策智能一直是我們的核心業務。 在 Quantexa，我們努力創新、打造不斷升級的科技產品，以幫助企業和政府機構運用情境分析和人工智能來改進決策，我很高興看到公司最新的科技路線圖體現了這一點。 公司與 Microsoft 建立新的合作夥伴關係，證明我們致力於為客戶提供易於使用的解決方案，團隊會再接再厲，以滿足客戶的需求。」

Microsoft 金融服務策略總監 Tyler Pichach 表示：「金融服務機構變得更智能、更有效率，有助成功應對瞬息萬變的市場動態局面。 這需要運用可靠的數據和人工智能，以提升他們每天作出數以千計營運決策的能力並實現自動化，從而輕鬆管理數據、打擊金融犯罪或識別新的收入來源。 我們致力於與 Quantexa 等合作夥伴攜手共進，在 Microsoft Azure Marketplace 提供其決策智能平台，為擴大的細分市場帶來新的雲端原生解決方案，並推動聯合創新，幫助多個行業的客戶應對某些最嚴峻的挑戰。」

如需進一步了解您的機構如何能夠應用決策智能，或希望閱讀 Forrester 有關 Quantexa 決策智能平台的 Total Economic Impact™ ，請 瀏覽此處 。 如欲觀看 QuanCon24 會議的隨選片段，請瀏覽 QuanCon 網站 。

*Gartner, Predicts 2024: How Artificial Intelligence Will Impact Analytics Users（《2024 年預測：人工智能將如何影響分析用戶》），作者：Edgar Macari、Peter Krensky、Afraz Jaffri、David Pidsley、Aura Popa、Mike Fang、Rita Sallam、Julian Sun、Radu Miclaus，2024 年 1 月 4 日。

GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際上使用的註冊商標和服務標誌，本文作者經許可使用其商標。 版權所有。

Quantexa 簡介

Quantexa 是一間全球數據和分析軟件公司，開創了決策智能，令組織能夠充分合理利用數據，從而做出可靠的營運決策。 Quantexa 的決策智能平台結合大數據和人工智能的最新成果，一站式提供包含內部和外部數據的情景關聯檢視表，以揭示隱藏風險和全新機遇。 這種方式解決了整個客戶業務週期中在資料管理、認識你的客戶（KYC）、客戶情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰。

相較傳統方法，Quantexa 決策智能平台可提高營運績效，準確度更是提高 90% 以上，分析模型解析速度則提高了 60 倍。 Quantexa 成立於 2016 年，目前擁有 700 多名員工和成千上萬名用戶，處理全球數十億筆交易和數據點。 公司在倫敦、都柏林、布魯塞爾、馬拉加、阿聯酋、紐約、波士頓、多倫多、悉尼、墨爾本及東京設有辦事處。

傳媒查詢

聯絡人：Fight or Flight 副總監兼傳媒策略專家 Stephanie Crisp

電郵： Quantexa@fightflight.co.uk

聯絡人：企業市場推廣高級副總裁 Adam Jaffe

電話：+1 609 502 6889

電郵： adamjaffe@quantexa.com