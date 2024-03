Aperçu et prévisions du marché immobilier en Ligurie occidentale, Italie

Share This Article

LiguriaHomes Casamare - real estate in Liguria, Italy Évolution des transactions immobilières en Ligurie et dépenses moyennes en 2023 Qui a acheté une maison en Ligurie en 2023

Croissance et diversification du marché immobilier en Ligurie occidentale attirent investisseurs mondiaux.

La Ligurie occidentale s'affirme sur la scène mondiale, attirant un nombre croissant d'investisseurs internationaux” — Matteo Scandolera

SAN REMO, LIGURIE, ITALIE, March 18, 2024 -- Dynamiques et tendances du secteur immobilier de la Ligurie occidentale:

"De 2015 à 2023, l’aperçu immobilier de la Ligurie occidentale, en Italie, a affiché une évolution convaincante de la dynamique des transactions, marquée par une interaction entre les acheteurs italiens et étrangers, et un attrait croissant pour les biens immobiliers de premier ordre de la région." selon Matteo Scandolera, directeur général de LiguraHomes Casamare.

Au départ, le marché de la Ligurie présentait un attrait équilibré pour les clients italiens et internationaux. Cependant, un changement s'est produit au fil du temps, avec une augmentation constante des transactions internationales, renforçant la position croissante de la Ligurie occidentale sur la scène mondiale.

"Cette augmentation témoigne de la désirabilité de la Riviera italienne, motivée par son style de vie, sa culture et son potentiel d'investissement. Au fur et à mesure de l'évolution du marché, la répartition des transactions entre acheteurs italiens et étrangers s'est stabilisée, ce qui témoigne de l'attrait exercé par les différentes catégories démographiques", note M. Scandolera.

Nouveaux développements maritimes redéfinissent le paysage côtier de la Ligurie

Récemment, des investissements ont été réalisés dans des ports de plaisance nouveaux et améliorés le long de la côte de la Riviera italienne. L'opérateur de ports de plaisance haut de gamme D-Marin a racheté deux nouvelles marinas, Marina degli Aregai, l'une des plus grandes de Ligurie avec 961 postes d'amarrage, et Marina di San Lorenzo avec 268 postes d'amarrage.

En janvier 2024, il a été annoncé que Marina Development Corporation (MDC), qui est à la tête de la toute nouvelle Marina Cala del Forte à Vintimille, s'associe à Chastworth Schools pour exploiter et gérer le Borgo del Forte Campus, un grand campus éducatif et sportif international construit à cet effet.

Simultanément, le réaménagement de l'ancien port de plaisance de San Remo est en cours et promet de redéfinir le front de mer de la ville. La revitalisation de Porto Vecchio comprendra la mise en valeur des espaces publics, l'amélioration des installations portuaires et l'introduction d'équipements commerciaux et récréatifs.

"De tels développements visent à dynamiser la zone, en faisant une destination plus attrayante pour les résidents et les visiteurs, ce qui a un impact positif sur la valeur des propriétés et les opportunités d'investissement", commente Matteo Scandolera.

Expansion et diversification du marché : Une perspective mondiale

Le secteur immobilier de la Ligurie affiche aussi une diversification qui attire un public mondial. Nos conclusions révèlent un marché qui répond à des préférences et à des échelles d'investissement variées, affirmant le statut de la Riviera italienne en tant que pôle immobilier. L'analyse de LiguriaHomes Casamare évidence l'augmentation constante des investissements des acheteurs italiens, avec des dépenses moyennes passant de 207.000 Euros en 2017 à 392.000 Euros en 2023.

Les investisseurs étrangers ont renforcé l'attrait de la Riviera italienne sur la scène mondiale, leurs niveaux d'investissement dépassant ceux des acheteurs nationaux. En 2023, la dépense moyenne des investisseurs internationaux atteindra 686.000 euros, cela souligne leur contribution à la dynamique immobilière de la région. "Ces chiffres ne célèbrent pas seulement la Ligurie occidentale en tant que destination recherchée par les acheteurs exigeants, mais affirment également la nature dynamique de son marché immobilier", observe M. Scandolera.

En 2023, les données sur les transactions ont révélé une part de marché équilibrée entre les acheteurs italiens (53%) et internationaux (47%), ces derniers contribuant à des investissements moyens plus élevés. Cette divergence souligne les préférences variées du marché, suggérant une forte demande de propriétés plus luxueuses de la part des clients internationaux, en contraste avec les investissements plus modérés des acheteurs italiens.

Concernant la fiscalité, l'Italie offre des conditions nettement plus avantageuses par rapport à ses voisins. En effet, le niveau des taxes d'acquisition y est inférieur, y compris les frais de notaire, rendant l'investissement immobilier particulièrement attractif pour nos clients français. De plus, il est important de souligner les avantages liés aux taxes de succession, qui sont remarquablement réduites en Italie, ce qui est un atout supplémentaire pour les acquéreurs potentiels. Ces dispositions fiscales favorables encouragent vivement l'achat de propriétés en Italie, en particulier par une clientèle française en quête d'opportunités d'investissement attractives et économiquement avantageuses.

Profils et intentions des acheteurs : Adaptation aux besoins du marché

La démographie des acheteurs internationaux en Ligurie occidentale reflète un large éventail d'intérêts européens et mondiaux. Les acheteurs allemands et français sont en tête du marché international en 2023, avec des contributions des ressortissants russes et suisses.

Cette diversité est encore enrichie par des acheteurs du Royaume-Uni, de Norvège et des États-Unis, ainsi que par des ressortissants belges, danois et monégasques.

"La proximité de l'aéroport international de Nice améliore considérablement l'accessibilité de la Ligurie occidentale, ce qui la rend encore plus attrayante", déclare M. Scandolera.

En 2023, la motivation des achats immobiliers en Ligurie révèle une préférence pour les résidences secondaires. La recherche de résidences principales par près d'un tiers des acheteurs souligne l'attrait de la Riviera italienne en tant que zone de vie principale, tandis qu'une plus petite fraction des transactions se concentre sur l'investissement.

L’aperçu immobilier de la Ligurie s'enrichit de nouveaux développements et d'opportunités de rénovation, caractérisés par un engagement favorisant l'excellence et la durabilité. Les unités de qualité qui arrivent sur le marché dans des emplacements de premier choix se distinguent par l'utilisation de matériaux italiens de première qualité et le respect des normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique.

"LiguriaHomes Casamare continue à se consacrer à l'excellence, en utilisant ces informations sur le marché pour affiner nos stratégies et nos services. Notre objectif est de faire en sorte que les acheteurs italiens et internationaux découvrent la valeur et la beauté inégalées de la Riviera italienne", conclut Scandolera, exprimant l'engagement de notre société à mettre en relation les clients avec les propriétés de leurs rêves.

À propos de LiguriaHomes Casamare

Fondée en 1991, LiguriaHomes Casamare est la plus grande société immobilière locale et indépendante de Ligurie, avec des bureaux à San Remo, Bordighera, Ospedaletti, Imperia et Santo Stefano al Mare.