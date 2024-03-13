即刻整合 TALQ 接口标准
新加入的成员公司证实，通过 TALQ 认证并非难事
在我们看来，TALQ 对于智慧城市来说必不可少，也是不同系统间进行交互的出色解决方案，因为它是数据交换的通用语言。”PISCATAWAY, NJ, USA, March 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- 自为智慧城市应用制定全球通用接口标准的 TALQ 联盟在 GitHub 上发布其协议以来，新成员获得 TALQ 认证所需的时间便大大缩短。过去一个月通过了许多认证，这不仅证实了该接口标准对街道照明和智慧城市环境具有重要意义，还证实了所发布的详细技术信息和清晰明了的文件让新加入的成员很快就能将该标准整合到其系统中。在对波兰准成员 LUG 进行的案例研究中强调，只需几周时间即可通过 TALQ 的认证。
— Wojciech Lewandowski, CEO of BIOT / LUG S.A. Capital Group
TALQ 联盟自 2017 年开始采用严格的认证程序来验证其接口协议（《TALQ 智慧城市协议》）的实施情况，该协议的实施可使系统与其他供应商顺利实现互操作。为了促进户外照明和智慧城市应用制造商通过 TALQ 认证，联盟于 2021 年决定在 GitHub 上发布详细的 TALQ 规范。自此，世界各地的城市代表、软件开发人员以及项目规划师和顾问都可以访问和使用 TALQ 十多年来所积累的专业知识。
获得 TALQ 认证的捷径
BIOT 是 LUG Capital Group 旗下的一家子公司，从事的是物联网和智慧城市环境业务。与许多其他公司一样，他们在相当长的一段时间内一直在研究 TALQ 所发布的协议，旨在更好地了解其方法，但一直在等待一个开始整合的绝佳时机。2023 年春季，这一绝佳时机悄然而至，他们在 5 月底注册成为联盟的准成员。其目标是“开放”其智慧城市管理系统 Urban，并保障该系统的未来发展。关键要求是与其他供应商实现互操作，以便能够在全球项目中展开合作。作为联盟的成员，该团队可以访问 TALQ 认证工具 (TCT)，这样，其开发团队即可在内部集中进行整合测试。此外，成员还可以加入内部的 TALQ Slack Channel，与软件工程师进行交流，进一步简化了最终完成协议整合的流程。
“对于我们的中央管理系统 (CMS) Urban 来说，下一步自然是要成为 TALQ 的成员并获得认证，该系统已经在市场上确立了良好的地位，但需要符合更广泛的规定，同时，作为平台，还需要获得对其开放性的正式认可。通过使用测试工具并与其他开发人员交换意见，整合过程一目了然，进展顺利。这样，我们才能在六周内完成对 CMS 的认证”，LUG S.A. Capital Group 旗下 BIOT Sp z o.o. 的首席执行官 Wojciech Lewandowski 说道。“在我们看来，TALQ 对于智慧城市来说必不可少，也是不同系统间进行交互的出色解决方案，因为它是数据交换的通用语言。但 TALQ 并非‘即插即用’，城市也不能指望不费吹灰之力便将不同供应商的系统整合在一起。一旦城市明确了解了自己所需的功能和要求，TALQ 就能帮助其选择‘随时可以交互’的合适解决方案”，Wojciech Lewandowski 在总结 LUG 的决策时说道。中国成员广东荣文科技集团有限公司刚刚也完成了一次极快的整合。该公司于 2023 年底加入联盟，2024 年 1 月已推出超过两款通过 TALQ 认证的产品——CMS 和网关解决方案。
全球许多国家/地区对开放且可互操作的系统的需求显而易见。供应商开始在全球范围内相互交流，并开始为城市和公用事业等智慧城市市场和最终客户提供指导。而 GitHub 上公开发布的 TALQ 规范则是这种指导方式的重要组成部分。
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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