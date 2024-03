Crescita e Tendenze del Mercato Immobiliare in Liguria, Riviera di Ponente: analisi 2017-2023

LiguriaHomes Casamare - real estate in Liguria, Italy Chi ha comprato casa in Liguria nel 2023 Andamento transazioni immobiliari in Liguria e spesa media nel 2023

L'evoluzione del mercato immobiliare della Riviera di Ponente dal 2017 al 2023 rivela una marcata crescita e un’attrattiva internazionale in aumento.

Gli investitori internazionali vedono nella Riviera di Ponente non solo un luogo di villeggiatura, ma un vero e proprio investimento nello stile di vita italiano” — Matteo Scandolera

SAN REMO, IMPERIA, ITALIA, March 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- Dinamiche e tendenze del settore immobiliare della Riviera di Ponente

Il panorama immobiliare della Riviera di Ponente, dal 2017 al 2023, ha mostrato un'interessante evoluzione delle transazioni immobiliari, caratterizzata da una significativa interazione tra acquirenti italiani e stranieri. Questo report non solo evidenzia l’andamento del mercato, ma si dedica altresì all'analisi delle tendenze e delle preferenze degli investitori, fornendo una prospettiva specifica sull'attrattiva della regione quale opzione primaria per gli investimenti nel settore immobiliare.

Inizialmente, il mercato della Riviera di Ponente suscitava interesse in maniera paritaria tra acquirenti italiani e quelli internazionali. Tuttavia, nel corso degli anni un costante aumento della partecipazione da parte di acquirenti stranieri ha messo in luce il fascino della regione a livello globale, trainato dallo stile di vita della Riviera, dal suo clima, dalla sua cultura e dal suo potenziale di investimento.

Matteo Scandolera, co-fondatore di LiguriaHomes Casamare, sottolinea: "L'evidente aumento della partecipazione di acquirenti internazionali non solo evidenzia il fascino globale della Riviera Ligure come meta prediletta per le vacanze ma anche la sua ascesa come luogo dove trasferire la propria residenza e per investire". Questa riflessione coglie l'essenza dell’espansione del mercato, dove le contrattazioni tra acquirenti italiani e internazionali si sono stabilizzate, chiaro sintomo della sua continua crescita.

Espansione e diversificazione del mercato: Una prospettiva globale

Il settore immobiliare della Riviera di Ponente non mostra solo una crescita, ma anche una diversificazione che si rivolge a un pubblico globale. La nostra analisi evidenzia un mercato caratterizzato da una vasta gamma di preferenze e dimensioni di investimento, confermando il ruolo chiave della Riviera nel settore immobiliare italiano. L'analisi di LiguriaHomes Casamare sottolinea inoltre una tendenza significativa: il costante aumento degli investimenti da parte di acquirenti italiani, con una spesa media che va da 207.000 euro nel 2017 a 392.000 euro nel 2023.

La presenza di investitori internazionali ha rafforzato il fascino della Liguria nel panorama globale, con livelli di investimento che superano ampiamente quelli degli acquirenti nazionali. Nel corso del 2023, la spesa media degli investitori internazionali ha toccato quota 686.000 euro, fornendo un contributo notevole alle dinamiche del mercato immobiliare regionale. "Questi risultati non solo elevano la Riviera di Ponente a meta preferita per clienti dall'alto profilo, ma confermano anche il dinamismo del suo mercato immobiliare", commenta Scandolera, riflettendo sulla solida crescita e sull'attrattiva del mercato immobiliare ligure.

Nel corso del 2023, l'analisi delle transazioni immobiliari ha evidenziato una distribuzione equilibrata della quota di mercato tra gli acquirenti italiani, che rappresentano il 53%, e quelli internazionali, con il 47%. Quest'ultima categoria si è distinta per investimenti medi notevolmente superiori e tale differenza mette in luce le variegate tendenze e preferenze di mercato, indicando una chiara inclinazione verso gli immobili di lusso da parte dei clienti internazionali, a fronte di investimenti più contenuti da parte degli acquirenti italiani.

Profili e intenzioni degli acquirenti: Un adeguamento strategico alle dinamiche di mercato

La composizione demografica degli acquirenti internazionali nella Riviera di Ponente si distingue per la sua notevole diversità, riflettendo un vasto insieme di interessi sia europei che globali. Nel 2023, i cittadini tedeschi e francesi hanno dominato il segmento internazionale del mercato, con apporti significativi anche da parte di russi e svizzeri, evidenziando così l'ampio fascino esercitato dalla regione. Questa varietà è arricchita dalla presenza di acquirenti provenienti dal Regno Unito, dalla Norvegia, dagli Stati Uniti, nonché da Belgio, Danimarca e Monaco, contribuendo a tessere un mosaico di interesse globale per il mercato immobiliare della Liguria.

"La prossimità con l'aeroporto internazionale di Nizza migliora notevolmente l'accessibilità della Liguria di Ponente per la nostra clientela internazionale, rendendola una meta ancor più ricercata per gli investimenti immobiliari", dichiara Scandolera. "Il nostro impegno a servire i clienti internazionali è stato ulteriormente rafforzato attraverso alleanze strategiche, in particolare grazie alla partnership con l’inglese Hamptons International, una delle maggiori agenzie di consulenza immobiliare a livello mondiale, e all'adesione alla National Association of Realtors (NAR) degli Stati Uniti. Queste collaborazioni sono state essenziali per estendere la nostra portata e perfezionare l'offerta dei nostri servizi a una clientela sempre più internazionale."

Nel 2023, le motivazioni all'acquisto di immobili nel Ponente ligure hanno evidenziato una marcata preferenza per le seconde case, confermando l'attrattiva della regione come luogo di villeggiatura. La ricerca di abitazioni principali da parte di quasi un terzo degli acquirenti enfatizza il desiderio di stabilirsi in Riviera di Ponente come residenza principale, mentre una quota minore di transazioni ha avuto come obiettivo il puro investimento, sottolineando l'importanza attribuita al valore personale ed esperienziale delle proprietà in questa area.

"LiguriaHomes Casamare si impegna costantemente verso l'eccellenza, sfruttando queste analisi di mercato per affinare le nostre strategie e migliorare i nostri servizi. Il nostro fine ultimo è garantire che sia gli acquirenti italiani che quelli internazionali riconoscano il valore unico e la bellezza senza pari della nostra Riviera", conclude Matteo Scandolera.

