NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROPOSEES A l’ASSEMBLEE GENERALE

Le Conseil d’administration de Rexel a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, de proposer à l’Assemblée générale du 30 avril 2024 la nomination d’Eric Labaye et de Catherine Vandenborre en qualité de nouveaux membres indépendants du Conseil d’administration pour une durée de 4 ans, ainsi que le renouvellement du mandat d’administrateur de Brigitte Cantaloube.

Par ailleurs, François Henrot a informé le Conseil de sa démission de son mandat d’administrateur avec une prise d’effet à l’issue de l’Assemblée générale du 30 avril 2024.

Agnès Touraine, Présidente du Conseil d’administration de Rexel a déclaré : « François Henrot a exercé un rôle clef au sein du Conseil d’administration de Rexel, notamment en tant qu’administrateur référent. Je le remercie chaleureusement pour ses conseils, sa loyauté et ses nombreuses contributions pendant toutes ces années. Et je suis ravie d’accueillir Eric Labaye et Catherine Vandenborre. Le Conseil d‘administration avait récemment identifié des besoins complémentaires en termes d’expertises qui ont guidé nos choix. Eric apportera au Conseil son expertise dans les domaines de la stratégie et de l’'innovation. Quant à Catherine, elle mettra au service de Rexel sa connaissance du secteur de l’électricité en plus de sa maîtrise du domaine financier. Je leur souhaite à tous les deux beaucoup de plaisir à contribuer au développement de Rexel au sein de notre Conseil. »

Biographie :

Eric Labaye est le co-fondateur et Président d’IDEL Partners depuis 2023, société de conseil auprès de dirigeants sur les sujets de transformation d’entreprises. De 2018 à 2023, Eric Labaye a exercé les fonctions de Président (exécutif) du Conseil d’administration de l'École Polytechnique, ainsi que de celui de l'Institut Polytechnique de Paris dès sa création. Il était précédemment Directeur Associé Senior chez McKinsey où il a commencé sa carrière en 1985 et servi des sociétés internationales dans les domaines des hautes technologies et de l’industrie. Eric Labaye a été Directeur Général du bureau français de McKinsey, membre du Comité Exécutif Mondial en charge du développement et de la diffusion du capital intellectuel, et Président du McKinsey Global Institute (MGI). Il a également été membre du conseil d’administration mondial de McKinsey pendant 9 ans. Il est diplômé de l’École polytechnique et de Télécom Paris et est titulaire d’un MBA de l’INSEAD.

Catherine Vandenborre est depuis septembre 2023 Directrice générale ad interim du Groupe Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique et en Allemagne et développeur d’infrastructures électriques aux Etats-Unis. Elle a occupé dans ce groupe plusieurs postes de direction dont celui de Directrice financière. Elle est également administratrice et Présidente du Comité d’audit de Proximus. Auparavant, elle a été membre du comité exécutif d’APX-ENDEX, société anglo-néerlandaise de gaz et d’électricité basée à Amsterdam et CEO de Belpex. Elle a démarré sa carrière dans le secteur de l’audit où elle a occupé le poste d’auditeur chez Coopers & Lybrand. Elle est titulaire d’un diplôme en économie appliquée de l’Université Catholique de Louvain et d’un diplôme en droit fiscal et en gestion des risques financiers. Elle a également suivi les Executive Programs de l’INSEAD et de Singularity University.

A PROPOS DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 19 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,2 milliards d’euros en 2023.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com

