PHILIPPINES, March 11 - Press Release

March 11, 2024 Senator Robin Padilla's privilege speech Aoodhu billahi minashaytani rajeem Bismillah Arahman Ni Araheem Alhamdu lillahi rabbil alamin Bismillahi was salatu was salamu Allah rasoolillahi Assalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu Ginoong Tagapangulo, at sa ating Pinunong Mayorya, at sa lahat po ng namumuno at lahat po ng kabilang sa bulwagang ito na bumubuo sa Senado ng Republika ng Pilipinas - mabuhay po tayong lahat. Mga kasama, kaibigan, kapatid, at kalaban: Sa init ng usapin na ito, natural lamang po na meron tayong makalaban sa paninindigan. Ang yumayanig na mga kataga sa oras na ito ay ang contempt, warrant of arrest, objection, pagpipigil, pagharang - ito po ang mga paksa natin ngayon. Ako po ay isang Muslim In shaa Allah. Ang relihiyon ko po ay Islam. Ang propeta ko po ay si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang karamihan po sa atin na narito ay Katoliko at Kristiyano, at mayroon ding ibang denominasyon. Iba't iba ang pananampalataya natin ngunit sama-sama tayo ngayon dito sa bulwagang ito dahil tayo ay magkakasama sa gobyerno. Hinalal tayo ng taumbayan upang pagtibayin ang Saligang Batas na nagbibigay sa kanila ng proteksyon sa mga kalaban ng Inangbayan. Wala pong kinalaman ang relihiyon o ating pananampalataya sa trabaho natin dito. Ang ating relasyon sa Panginoong Maylikha ay para lamang sa mga sarili natin. Ang posisyon na ating sinumpaang gagampanan ay nahubog sa kapayapaang inaasam ng taumbayan. Ang natatanging daan upang makamit ang katahimikan patungo sa pag-unlad ng kanilang mga buhay at kinabukasan. Ang kapayapaan sa ating Inang Bayan ay lagpas limampung taon nang binahiran ng karahasan, hindi lamang sa malalayong lugar kundi sa ating mga siyudad. Limang dekadang bumalot ng takot, pangamba, at huwad na pag-asa. Minsan nang nagkaroon ng karumal-dumal na ganap sa organisasyon ng armadong pakikibaka ng CPP-NPA. Libo-libo ang pinaniniwalaang pinaslang dahil sa paghihiwalay ng doktrina ng Maoist at Leninist. Hindi ito nagkaroon ng pormal na pagdinig dito sa sangay ng lehislatura at hudikatura. Naging matahimik ang gobyerno sa kasaysayan na ito. Ngayon po na muling nagkaroon ng panibagong yugto ang armadong pakikibaka, libo-libo ang nagbalik-loob kasama ang tinatawag na teenage rebels, masa, pasabilis, magsasaka, maglulupa, at manggagawa - dahil sa pangako ng pangalawang pagkakataon na igagawad ng NTF-ELCAC. Noon pa man, kasama po tayo ng gobyerno na umiikot sa mga malalayong lugar upang hikayatin ang mga nailigaw ng landas at lumaban sa ating gobyerno. Nagtagumpay po tayo sa ating misyon, at bilang pagpapalaganap ng magandang naratibong ito, nakagawa pa tayo ng pelikula upang magamit ito laban sa mga nagpapakalat ng propaganda - na hanggang ngayon ay bumibiktima pa rin sa mga estudyante, mga bata. Isa na po rito ang pumanaw na si Hannah Jay Cesista, isang abogado, na kasama po sa mga napaslang sa engkwentro sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde sa Bohol. Itinampok po natin sa pelikulang pinamagatang 'Memoirs of a Teenage Rebel' sina Ivy Lyn Corpin at 'Ira', anak ng isang Commander - mga kababaihang naging biktima ng pangmomolestiya, pang-aabuso, panghahalay ng kanilang mga kasamahan sa kanilang organisasyon. Makailang beses na pong umalingawngaw ang tinig ng mga babaeng biktima na ito sa loob ng bulwagan ng Senado sa mga isinagawang pagdinig po noong nakaraang Kongreso, at maging sa kasalukuyan, sa Komite ni Senador dela Rosa ukol sa nagiging recruitment sa mga kabataan ng mga komunistang grupo. Sa likod ng mga kaganapang ito, mayroon pong isang tao na gumamit ng kanyang lakas, enerhiya at kasangkapan, upang manindigan at magpakalat ng impormasyon kung bakit hindi nararapat na maligaw ng landas ang ating mga kababayan. Siya po ay si Pastor Apollo Quiboloy. Gamit ang network ng SMNI, siya lamang din po ang kaisa-isang pumayag na mag-ere ang pelikulang 'Memoirs of a Teenage Rebel' upang makapaghatid ng mensahe sa mga kabataang tina-target po upang maging bahagi ng armadong pakikibaka. Gayundin ang idinulot po nitong hudyat para sa NTF-ELCAC sapagkat nagkaroon po sila ng plataporma upang maihayag ang kanilang tagumpay sa iniatang na misyon sa kanila ng pamahalaan. Sapagkat hindi lamang military operations ang nais ng NTF-ELCAC, kundi makuha ang puso at isipan ng mga biktima ng armadong pakikibaka. Ayon po sa kanilang datos, sa 89 na aktibong guerrilla fronts noong 2018, sa kasalukuyan po ay mayroon na lamang pong 11 na kung tawagin ay weakened guerrilla fronts - ang ibig pong sabihin, hindi na po sumusuporta dito ang dati nilang mga ground mass base. Nobyembre 2020 pa lamang ay binibigyan na ng suporta ng SMNI ang mga nagbalik-loob na magkaroon ng plataporma upang marinig ang kanilang mga tinig sa ating lipunan. Hulyo 2021, sa pamamagitan po ng programang Laban Kasama ang Bayan, libre at boluntaryo po ang pagbibigay ng suporta ng SMNI sa whole-of-government approach laban sa insurgency na isinusulong ng NTF-ELCAC. At noong Setyembre 2022 - nagkaroon po ng pormal na kasunduan ang SMNI at Philippine Army upang makapag-ere ng mahahalagang impormasyon tungkol po sa tagumpay ng ating kasundaluhan at programa laban sa mga komunistang grupo. Nais ko pong bigyang diin: wala pong ni isang network sa ating bansa ang gumawa nito kundi ang SMNI lamang. Wala pong lider ang gumawa nito kundi si Pastor Quiboloy lamang. At hindi lamang po iyon - noong panahon na ang lahat ay tahimik sa usapin ng West Philippine Sea, tayo po ay isang linggong naglayag at nanahan sa Isla ng Kalayaan upang maghatid ng tulong sa ating mga kababayang naninirahan sa isla. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataong makapagpatrolya sa karagatang sakop ng Isla Pag-asa. Kasama ang ating mga kababayang mangigisda, nakipagsapalaran po tayo sa Dagat Kanluran kung saan nakita mismo ng aking mga mata ang hirap ng kalagayan ng ating mga kababayang mangingisda. Tinawag ko po ang dokumentaryong ito na 'Isang Linggong Pag-ibig' na aking inialok upang mai-ere sa mainstream media, maging sa mga government networks. Ngunit muli po, walang tumanggap kundi ang SMNI. Wala pong tumanggap kundi si Pastor Quiboloy - sapagkat siya po ay naniniwala na dapat mabigyan ng parangal ang mga mangingisdang Pilipino sa kanilang sakripisyo sa Dagat Kanluran. Ginoong Tagapangulo, hindi ko lamang po talaga maunawaan kung bakit at paano nangyari na isang programa lamang po ang may sinasabing paglabag sa pamamayahag, ngunit buong network ang tinamaan. Buong network ang pina-shutdown. Dahil sa desisyong ito, nadamay ang iba pang mga mahahalagang programa at content na umeere po sa network kabilang na po ang mga nilalamang pang-relihiyon o religious content. Malinaw naman pong pagsagasa ito sa ating freedom of religion and freedom of speech. Ginoong Tagapangulo, sa puntong ito ay isa po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Quiboloy - iyon ay ang mabigyan lamang naman natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Dagdag pa po nito, binibigyang-pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino na nakakaranas ng banta sa kanyang buhay ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pampublikong lugar. Kaalinsabay pa po rito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't-ibang pwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, Ginoong Tagapangulo, ang mga akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng Kagawaran ng Hustisya na kanilang isinasampa na po sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila ang kapangyarihan ang pagpapataw ng desisyon kung sino ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura, sa Mataas at Malaking Kapulungan - na dagdag sa isinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng Kagawaran ng Hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po, nais ko pong ihayag sa opisyal na rekord ang ating kahilingan: ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng Show Cause Order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=mSyXguMAEQ8