業內頂尖的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Hywin Holdings Ltd. 的投資者查詢 HYW 證券集體訴訟調查事宜

紐約, March 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Hywin Holdings Ltd. (NASDAQ: HYW) 的股東進行可能的證券申索調查。此調查源於 Hywin Holdings 可能向投資公眾發布了產生重大誤導商業資訊的指控。



這意味著什麼：若您曾購買了 Hywin Holdings 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

接下來採取的行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=21975 ，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。

案件詳情：2023 年 12 月 14 日，在股市開盤前，Hywin Holdings 發布了一則名為「Hywin Holdings 報告若干特定資產擔保產品的贖回問題」的新聞稿。該新聞稿中相關部分提到，「公司先前分銷的若干資產擔保產品已報告出現贖回問題。這些產品的資產管理人未能與相關客戶達成延期贖回的協議。雖然公司僅作為這些資產擔保產品的分銷商，但客戶現在卻要求公司進行償還。若未能妥善處理這些贖回問題，可能會對我們的聲譽、客戶關係、業務、財務狀況以及前景造成重大不利影響。公司已成立一個由高級管理層成員組成的特別調查委員會，以監督內部調查。」

在這條消息發布後，Hywin 的美國存託憑證（「ADRs」）價格於 2023 年 12 月 14 日下跌了 0.53 美元/ADR，跌幅為 16%，以 2.77 美元/ADR 收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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