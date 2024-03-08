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EB5 Capital 的 Highline (JF13) 项目开始获得 I-829 批准

华盛顿, March 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital 今日宣布，其 The Highline (JF13) 项目的投资者已开始收到美国公民及移民服务局 (USCIS) 的 I-829 批准。USCIS 向已完成有条件居留期并已证明其投资创造了至少 10 个全职工作机会的 EB-5 投资者批准取消居住条件。I-829 批准 EB-5 投资者在没有任何限制条件的情况下继续在美国居住，并为他们开启了一条通往美国公民身份的道路。

The Highline (JF13) 项目的第一个 I-829 批准是在向 USCIS 提交申请两年半后获得。EB5 Capital 投资者沟通与参与总监 Molly FitzGerald 表示，“I-829 申请是 EB-5 投资者移民过程中的最后一步，我们很高兴第一份 I-829 申请在合理的时间内获得批准。”

The Highline (JF13) 位于华盛顿特区 NoMa 社区，这是一栋多功能甲级公寓楼，共有 317 个单元，底层为零售空间。EB5 Capital 已为 NoMa 的六个 EB-5 项目筹集了超过 1.75 亿美元的资金，NoMa 是该市 EB-5 融资项目最集中的地方，已创造了超过 4000 个就业机会。The Highline (JF13) 是 EB5 Capital 在 NoMa 开发的第三个项目，于 2019 年开业，并在几个月后成功完成再融资。

The Highline (JF13) 的开发为华盛顿特区当地经济创造了 600 多个就业机会，是 EB5 Capital 在美国首都的 20 个项目之一。EB5 Capital 一直致力于发现和执行对美国当地社区和经济有意义的项目。

关于 EB5 Capital

根据美国移民投资计划（EB-5 签证计划），EB5 Capital 为合格外国投资者提供机会投资商业房地产项目，在当地创造就业机会。EB5 Capital 总部位于华盛顿特区，其卓越的业绩纪录和行业领导地位吸引了来自 75 多个国家的投资者。作为美国历史最悠久、最活跃的区域中心运营商之一，该公司已通过超过 35 个 EB-5 项目筹集了超过 10 亿美元的外国资本。投资者的资金在投入我们的项目之前，100% 受联邦存款保险公司 (FDIC) 保险的保护。如需更多信息，请访问 www.eb5capital.com

联系人：
Katherine Willis
营销与传播总监
media@eb5capital.com

 


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