馬來西亞歷史性首次榮登《新聞周刊》 2024 年世界最佳醫院排行榜

鞏固其作為領先醫療旅遊中心的地位

吉隆坡，馬來西亞, March 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 馬來西亞兩家醫院上榜由《新聞周刊》 (Newsweek) 和 Statista 共同推出的聲譽卓著的 2024 年世界最佳醫院 (World’s Best Hospitals 2024) 排行榜，這一殊榮是該國取得的里程碑式成就。這是馬來西亞的首次入選，標誌着其成為全球醫療旅遊領域領導者的重要時刻。



入選的醫院吉隆坡鷹閣醫院 (Gleneagles Kuala Lumpur) 和雙威醫療中心 (Sunway Medical Centre) 是 Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 的重要成員，透過為世界各地的患者提供卓越的護理和世界級設施，展示了醫院提升醫療質量、吸引國際患者的堅定承諾。

來自 30 個國家的 8 萬多名醫療專業人士，包括醫生、醫院經理和醫療專家參與了此次調查。評估過程十分嚴格，包括基於專業知識、經驗、同行認可、患者結果、衛生、患者安全和先進醫療技術進行的推薦。此次入選世界最佳醫院調查彰顯了馬來西亞醫療機構的卓越標準，以及其在全球醫療界不斷提升的聲譽。

此外，MHTC 還自豪地宣布，在入選 2024 年世界最佳醫院（馬來西亞）榜單的 30 家醫院中，有 20 家是 MHTC 的成員醫院。這些醫院是：

Ara Damansara Medical Centre KPJ Puteri Specialist Hospital Aurelius Hospital Nilai Mahkota Medical Centre Beacon Hospital Pantai Hospital Ayer Keroh Gleneagles Hospital Penang Pantai Hospital Kuala Lumpur Gleneagles Kuala Lumpur Pantai Hospital Penang Institut Jantung Negara – 心臟病科 ParkCity Medical Centre Island Hospital Penang Adventist Hospital KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital Prince Court Medical Centre KPJ Damansara Specialist Hospital Subang Jaya Medical Centre KPJ Johor Specialist Hospital - 心臟病科、腫瘤科和生育科 Sunway Medical Centre KPJ Penang Specialist Hospital

MHTC 行政總裁 Mohamed Ali Abu Bakar 博士對這一成就感到無比自豪，他表示：「這一認可證明了我們醫療專業人員的奉獻精神和專業知識，以及我們醫療基礎設施和患者護理方案的不斷進步。這極大地加強了馬來西亞作為醫療旅遊目的地的領先地位。國際患者現在可以放心選擇馬來西亞，享受具有同情心和文化敏感性的高質量、經濟實惠且國際認可的醫療服務。」

能入選這一備受讚譽的調查不僅僅是獲得了認可，更為馬來西亞提供了進一步鞏固其作為醫療旅遊首選目的地的戰略機會。透過有策略地利用這種認可，馬來西亞可以吸引更多來自世界各地尋求一流醫療護理以及豐富文化體驗的患者。這種共生關係不僅促進經濟增長，還提升了馬來西亞作為醫療和旅遊綜合目的地的全球聲譽。

這一重大成就為馬來西亞醫療保健領域的持續發展鋪平了道路，吸引投資，促進創新，最終提升整體患者體驗。憑藉追求卓越的承諾和日益卓著的國際聲譽，馬來西亞將成為尋求卓越醫療護理和卓越價值的醫療保健旅行者的首選。

世界最佳醫院的完整榜單可在此處獲取 https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024 ，世界最佳醫院（馬來西亞）榜單可在此處獲取 https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024/malaysia

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關於 MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 是馬來西亞衛生部下屬的政府機構，負責推動和促進該國的醫療旅遊行業發展，該行業被公認為該國的關鍵出口服務產業。MHTC 成立於 2009 年，致力於整合行業參與者和服務提供商，以「Malaysia Healthcare」品牌推動和發展馬來西亞的醫療旅遊產業，以期將馬來西亞打造成全球領先的醫療旅遊目的地。MHTC 與馬來西亞 90 多家私營醫療機構緊密合作，這些醫療機構均為 MHTC 的註冊會員。

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