马来西亚历史性首次荣登《新闻周刊》 2024 年世界最佳医院排行榜

巩固其作为领先医疗旅游中心的地位

吉隆坡，马来西亚, March 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马来西亚两家医院上榜由《新闻周刊》 (Newsweek) 和 Statista 共同推出的声誉卓著的 2024 年世界最佳医院 (World's Best Hospitals 2024) 排行榜，这一殊荣是该国取得的里程碑式成就。这是马来西亚的首次入选，标志着其成为全球医疗旅游领域领导者的重要时刻。



入选的医院吉隆坡鹰阁医院 (Gleneagles Kuala Lumpur) 和双威医疗中心 (Sunway Medical Centre) 是 Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 的重要成员，通过为世界各地的患者提供卓越的护理和世界级设施，展示了医院提升医疗质量、吸引国际患者的坚定承诺。

来自 30 个国家的 8 万多名医疗专业人士，包括医生、医院经理和医疗专家参与了此次调查。评估过程十分严格，包括基于专业知识、经验、同行认可、患者结果、卫生、患者安全和先进医疗技术进行的推荐。此次入选世界最佳医院调查彰显了马来西亚医疗机构的卓越标准，以及其在全球医疗界不断提升的声誉。

此外，MHTC 还自豪地宣布，在入选 2024 年世界最佳医院（马来西亚）榜单的 30 家医院中，有 20 家是 MHTC 的成员医院。这些医院是：

Ara Damansara Medical Centre KPJ Puteri Specialist Hospital Aurelius Hospital Nilai Mahkota Medical Centre Beacon Hospital Pantai Hospital Ayer Keroh Gleneagles Hospital Penang Pantai Hospital Kuala Lumpur Gleneagles Kuala Lumpur Pantai Hospital Penang Institut Jantung Negara – 心脏病科 ParkCity Medical Centre Island Hospital Penang Adventist Hospital KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital Prince Court Medical Centre KPJ Damansara Specialist Hospital Subang Jaya Medical Centre KPJ Johor Specialist Hospital - 心脏病科、肿瘤科和生育科 Sunway Medical Centre KPJ Penang Specialist Hospital

MHTC 首席执行官 Mohamed Ali Abu Bakar 博士对这一成就感到无比自豪，他表示：“这一认可证明了我们医疗专业人员的奉献精神和专业知识，以及我们医疗基础设施和患者护理方案的不断进步。这极大地加强了马来西亚作为医疗旅游目的地的领先地位。国际患者现在可以放心选择马来西亚，享受具有同情心和文化敏感性的高质量、平价且国际认可的医疗服务。”

能入选这一备受赞誉的调查不仅仅是获得了认可，更为马来西亚提供了进一步巩固其作为医疗旅游首选目的地的战略机会。通过有策略地利用这种认可，马来西亚可以吸引更多来自世界各地寻求一流医疗护理以及丰富文化体验的患者。这种共生关系不仅促进经济增长，还提升了马来西亚作为医疗和旅游综合目的地的全球声誉。

这一重大成就为马来西亚医疗保健领域的持续发展铺平了道路，吸引投资，促进创新，最终提升整体患者体验。凭借追求卓越的承诺和日益卓著的国际声誉，马来西亚将成为寻求卓越医疗护理和卓越价值的医疗保健旅行者的首选。

世界最佳医院的完整榜单可在此处获取 https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024 ，世界最佳医院（马来西亚）榜单可在此处获取 https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024/malaysia

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关于 MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 是马来西亚卫生部下属的政府机构，负责推动和促进该国的医疗旅游行业发展，该行业被公认为该国的关键出口服务产业。MHTC 成立于 2009 年，致力于整合行业参与者和服务提供商，以“Malaysia Healthcare”品牌推动和发展马来西亚的医疗旅游产业，以期将马来西亚打造成全球领先的医疗旅游目的地。MHTC 与马来西亚 90 多家私营医疗机构紧密合作，这些医疗机构均为 MHTC 的注册会员。

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