فلورنسا تبرز كمركز عالمي للاستدامة البيئية ليوم واحد

Florence Manuel Pulgar-Vidal and Dario Nardella, Mayor of Florence Mark Carney and Claudio Pedretti Claudio Pedretti and Mark Carney Marco Di Girolamo, Board Member & Founder The Club of Florence, Demetrio Innocenti, Board Member & Founder - View of Florence from Villa Bardini

FLORENCE, ITALY, March 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- يجتمع كبار صناع القرار العالميين في مجال المناخ والاستدامة في جائزة فلورنسا الافتتاحية للإنسانية المتجددة، التي تنظمها مؤسسة نادي فلورنسا.

لأول مرة في إيطاليا، من المقرر أن تستضيف فلورنسا أبرز قادة العالم في مجال العمل المناخي والتمويل. في يوم الأربعاء 20 مارس، في Salone dei Cinquecento في Palazzo Vecchio، ستحتل جائزة فلورنسا المرموقة للإنسانية المتجددة، التي ترعاها مؤسسة نادي فلورنسا، مركز الصدارة. وسيتضمن الحدث أيضًا قمة ومؤتمرًا، يضم حضور:

مارك كارني ، المحافظ السابق لبنك إنجلترا وكندا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وتمويل المناخ، ومؤسس GFANZ، تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الصفر - وهي مبادرة تجمع كبار المسؤولين الماليين العالميين المؤسسات لتسريع التحول نحو اقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية. ويدير أعضاؤها أكثر من 130 تريليون دولار من رأس المال الخاص الملتزم بإعادة تشكيل الاقتصاد لتحقيق أهداف صافي الصفر.

مانويل بولجار فيدال، وزير البيئة السابق في بيرو، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP20) والرئيس الفخري لمؤسسة نادي فلورنسا.

كاو كيم هورن ، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا

تعد جائزة فلورنسا للإنسانية المتجددة بمثابة اعتراف من الدرجة الأولى بالالتزام بتمويل المناخ، وتمثل أهم اعتراف دولي في هذا المجال تمنحه منظمة إيطالية.

ستكرم جائزة فلورنسا للإنسانية المتجددة سنويًا قائدًا عالميًا أظهر تفانيًا استثنائيًا في العمل المناخي. هذا العام، سيتم تكريم مارك كارني لقيادته في الإدارة المشتركة لـ GFANZ جنبًا إلى جنب مع مايكل بلومبرج ولدوره كمبعوث خاص للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي والتمويل. تجمع GFANZ بين 550 من مديري الأصول والبنوك وشركات التأمين الملتزمين باتخاذ خطوات ملموسة نحو اقتصاد "صافي الصفر" بما يتماشى مع اتفاقيات باريس للمناخ.

علاوة على ذلك، سيتضمن حفل توزيع الجوائز مناقشة رفيعة المستوى حول الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مجموعة السبع (المقرر عقدها في إيطاليا هذا العام) في التعجيل بتحقيق الأهداف المناخية الدولية وضمان التحول السريع والشامل للطاقة.

يرحب نادي فلورنسا بشكل روتيني بالأصوات الأكثر تأثيرًا في مجال الاستدامة والعمل المناخي في فلورنسا. يشغل مانويل بولجار فيدال، الذي يعتبر أحد مهندسي اتفاقيات باريس للمناخ، منصب الرئيس الفخري للمؤسسة.

يهدف نادي فلورنسا إلى تسريع حل التحديات التي يواجهها صناع القرار في المنتديات ذات الصلة. تعمل هذه المؤسسة الجديدة، التي يقع مقرها الرئيسي في فلورنسا ولكن ذات امتداد وتأثير دولي، على تعزيز الحوار حيث تعيق المصالح المتضاربة التوصل إلى حل فعال وفي الوقت المناسب لقضايا الاستدامة والبيئة والمناخ.

إن الإنسانية المتجددة هي مفهوم عالمي، وفقًا لمؤسسة نادي فلورنسا، يستمد الإلهام والحيوية من عمل أحد الفلاسفة الأحياء البارزين، إدغار مورين. تطمح الإنسانية المتجددة إلى مستقبل مستدام وعادل ومتناغم لجميع أشكال الحياة على كوكب الأرض. يشير مصطلح "الإنسانية"، الذي نشأ منذ حوالي خمسة قرون، إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية ووجهات النظر الفنية والفلسفية المتجذرة في مُثُل المساواة للتعليم واسع النطاق والحرية الفكرية والتعبير الفردي، مع إعادة تقييم كبيرة للإنسان باعتباره نقطة ارتكاز. الكون. تلتزم مؤسسة نادي فلورنسا بتعزيز هذا الهدف/الفلسفة من خلال تسهيل الحوارات العالمية، والتوفيق بين وجهات النظر المتنوعة، وقيادة التغيير الإيجابي في العالم الحديث.

يمكن للزملاء المهتمين بإجراء مقابلة مع ضيف واحد أو أكثر لجائزة فلورنسا للإنسانية المتجددة الاتصال بنا.



الشريك الإعلامي في الشرق الأوسط ماركو بولو إكسبيرينس مع باتريسيا مارين (الرئيسة ومؤسسة تجربة ماركو بولو)

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