شركة ريمي دي الأمريكية تفوز بمسابقة روكت فيول للشركات الناشئة على هامش مؤتمر ليب 2024
RIYADH, SAUDI ARABIA, March 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلن مؤتمر ليب، الفعالية التقنية الأكثر استقطاباً للزوار على مستوى العالم والتي تُقام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض (ملهم)، عن فوز شركة ريمي دي الأمريكية الناشئة بتحدي روكيت فيول للشركات الناشئة الذي أقيم في اليوم الختامي لمؤتمر ليب 2024، وحصولها على جائزة قيمتها 250 ألف دولار أمريكي.
وانطلق تحدي روكت فيول لعام 2024 برعاية من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع كلٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ومؤسسة مسك، حيث قام فريق التحكيم المكون من أربعة خبراء مرموقين بتوزيع الجوائز عبر ست فئات مختلفة، بينما جرى تصنيف الشركات المشاركة بحسب الحجم والعمر التشغيلي وعدد الموظفين والتمويل والنطاق والأثر الاجتماعي.
وشهدت الدورة الثالثة من المسابقة السنوية مشاركة 90 شركة ناشئة عالمية، وصل منها 12 شركة فقط إلى المرحلة النهائية لتحظى بفرصة تقديم عروضها أمام لجنة التحكيم المكونة من جيمس كان وستيفن بارتليت، النجمين السابق والحالي في برنامج دراجونس دين؛ والبارونة كارين برادي، مساعدة آلان شوجر في برنامج ذا أبرينتايس؛ وأمل دخان، الشريك في شركة 500 جلوبال.
ووصلت قيمة جائزة ليب إلى 250 ألف دولار أمريكي، بينما حصل الفائزون بالفئات الخمس الأخرى على جوائز فردية بقيمة 150 ألف دولار أمريكي لكل منهم، ليصل إجمالي الجوائز المقدمة في التحدي إلى مليون دولار أمريكي.
وتعليقاً على فوزها بجائزة ليب لأفضل شركة مشاركة في المسابقة، قالت سلمى تمّام، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ريمي دي، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة والمختصة بتطوير وتصنيع المعدات المتقدمة لتشخيص الأمراض لدى البشر والحيوانات: "يسعدنا الفوز بهذا التحدي الصعب وباختيارنا من بين هذه المجموعة المتألقة من الشركات الناشئة العالمية. ستعود هذه الجائزة بالفائدة على شركتنا بالتأكيد، وأعتقد بأن فوزنا اليوم هو خير دليل على حتمية نجاح العمل الدؤوب في نهاية المطاف".
ومن جانبه، قال مايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف، الجهة المنظمة لمؤتمر ليب والمشروع المشترك بين شركة إنفورما العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: "أتوجه بالتهنئة إلى الشركات الست الفائزة بتحدي روكت فيول ستارت أب لهذا العام. وتحظى المملكة العربية السعودية باهتمام العالم أجمع لأنّها تضع العميل والشركة ورائد الأعمال في المقام الأول، وتسلط الضوء على تنامي مكانتها كمسرّع ديناميكي عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين".
وفازت أنجلز وينغ، المنصة الكورية الجنوبية القائمة على بيانات طائرات الدرون الموزعة على السحابة والويب والمختصة بإعادة بناء مواقع العمل الفعلية في العالم الرقمي باستخدام الصور الملتقطة بطائرات الدرون، بجائزة "التكنولوجيا من أجل الإنسان" لكونها الشركة الناشئة الأفضل من حيث تجسيد قيم الاستدامة والأثر الاجتماعي.
بينما كانت جائزة "ذا شوتينغ ستار"، المخصصة للشركات الناشئة في مراحل تأسيسها المبكرة والتي لم يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام، من نصيب شركة نيوتريس الهندية، والتي يعتمد خط إنتاجها من المحللات الكهربائية على تقنية مبتكرة توفر إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكاليف رأسمالية أقل بثلاث مرات. وتتميز أنظمة نيوتريس بأنها نموذجية وقابلة للتطوير، مما يجعلها مناسبة لمختلف التطبيقات.
وحصلت وتير، شركة الإيصالات الرقمية كخدمة والتي تهدف إلى الحد من النفايات الورقية، على جائزة "آفاق جديدة" المخصصة لأفضل شركة ناشئة في مجالات الميتا فيرس والويب 3.
وذهبت جائزة أفياتريكس، التي تمنح للشركة الناشئة المبدعة بقيادة النساء، إلى منصة بليبوك، وهي شبكة تعليمية واستثمارية قائمة على العضوية في السعودية، ومخصصة لإطلاق العنان للإمكانات القيادية والمالية للإناث في جميع أنحاء العالم.
وحصلت شركة سيريبرا إيه آي على جائزة الذكاء الاصطناعي التي تُمنح للشركة الناشئة صاحبة أكثر استخدامات الذكاء الاصطناعي ابتكاراً وطموحاً. وتتخذ الشركة من كازاخستان مقراً لها، وعمِلت على تطوير نظام لدعم اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على فهم احتياجات المرضى ومقارنتها بملايين من مؤشرات المرضى لتوليد نمط فريد من التشخيص.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مقسم، حل مركز الاتصالات المعزز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باللغة العربية والفائز بالدورة الأولى من تحدي روكت فيول عام 2022، كان حاضراً لمنافسات التحدي خلال العام الجاري أيضاً. واستهلت منصة مقسم رحلتها كحلٍ للاتصالات السحابية، مزيلةً الحواجز بين الدول من خلال توفير رقم محلي في أكثر من 200 مدينة ومعالجة التعقيدات الإقليمية من خلال التركيز على اللغة العربية، التي تسجل حضوراً متواضعاً في هذا المجال. وتطورت مقسم اليوم لتبدأ بدمج أحدث التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي ضمن حلول التفاعل مع العملاء لضمان سلاسة أنشطة البيع وتسهيل عمليات دعم العملاء.
وفي ضوء الأجواء الحيوية التي اتسم بها نهائي تحدي روكت فيول، استعرض كلٌ من فؤاد جريس، المؤسس المشارك لمنصة مقسم؛ وسنان طيفور، الأثر الثوري للمنصة الرائدة على المحادثات مع العملاء، لا سيما مع توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.
وبدوره، قال جريس: "يسرّنا العودة إلى مؤتمر ليب من جديد، حيث يمنحنا فرصة مميزة لتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتنا والتواصل مع قادة القطاع. ويوفر المؤتمر لنا فرصة استثنائية للتفاعل مع مجتمعنا والتعرف على المستثمرين والشركاء والعملاء المحتملين، فضلاً عن دوره في اطلاعنا على أحدث ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تطورات في عالم الذكاء الاصطناعي".
إعلان الفائزين بجائزة مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)
شهد مسرح مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود) أحداثاً مشوقة خلال اليوم الختامي لمؤتمر ليب 2024، لا سيما بعد اكتشاف 60 رائد أعمال في السعودية أسماء الفائزين بتحدي تقنيات الرياضة الذي ينظمه المركز. وحصدت فان زد، المنصة التفاعلية التي تعيد رسم ملامح تجارب كرة القدم، الجائزة الأولى للتحدي وقيمتها 150 ألف ريال سعودي. وتلي حفل توزيع جوائز تحدي تقنيات الرياضة جلسة حول آخر تطورات مسرع البرمجيات الخاص بمركز ريادة الأعمال الرقمية، حيث استعرض أربعة من رواد الأعمال الصاعدين حلولهم أمام ضيوف الفعالية. وانطلقت مبادرة مسرع البرمجيات العام الماضي بهدف تمكين منظومة الشركات الناشئة على مستوى المملكة.
ومع اختتام الفعالية، كشفت شركة تحالف، الجهة المنظمة لمؤتمر ليب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النسخة الثالثة من الفعالية السنوية حطمت رقمها القياسي من حيث الحضور، حيث استقبلت 215 ألف شخص على مدار أربعة أيام، في زيادة بواقع 25% عن العام الماضي. كما سجلت أرض المؤتمر الإعلان عن صفقات استثمارية وصلت قيمتها إلى 13.45 مليار دولار أمريكي.
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Nour Ibrahim
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