Joan Bruggink at 730 N Mashta Drive, Key Biscayne | Miami

Recordverkoop: Luxe Villa op Mashta Island, Key Biscayne, Verkocht voor $7,3 Miljoen door Nederlandse Joan Bruggink

MIAMI BEACH, FL, UNITED STATES, March 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Key Biscayne | Miami, 8 maart – Een luxe woning op het exclusieve Mashta Island in Key Biscayne brak records door voor $7,3 miljoen te worden verkocht, wat resulteerde in een historische prijs per vierkante meter van $1.728 PSF (non-waterfront) en een recordwaarde voor het perceel. De woning, gelegen aan 730 N Mashta Drive, werd opmerkelijk snel, binnen slechts 4 maanden, verkocht door makelaar Joan Bruggink van ONE Sotheby's International Realty, die het contact legde via Instagram. De snelle en succesvolle verkoop werd mogelijk gemaakt door haar innovatieve marketingstrategieën, onwrikbare werkethiek en uitgebreide internationale netwerk.Het moderne meesterwerk, met 6 slaapkamers en 6,5 badkamers, strekt zich uit over 4.225 vierkante voet op een perceel van 10.000 vierkante voet. Het open vloerplan en de imposante plafonds van 21 voet vullen elke hoek met licht. Groots wonen wordt versterkt door telescopische schuifdeuren, waardoor een naadloze overgang naar het buitengebied ontstaat. Een formele eetkamer wordt onderscheiden door een 288-flessen glazen wijnkelder. De gastronomische keuken, met een gasfornuis, Miele- en Bosch-apparatuur, een wijnkelder, porselein- en kwartsieten werkbladen en een keukenbar, voegt toe aan de aantrekkingskracht. De woning omvat ook een extra kantoor, wasruimte, opslag en een garage voor 2 auto's met carport. Buiten biedt het pand adembenemende zonsondergangen vanaf het zeldzame dakterras op de derde verdieping. De achtertuin beschikt over een weelderige tuin, verwarmd zwembad, jacuzzi en een charmante BBQ-gazebo.Over Joan Bruggink:Joan Bruggink, geboren in Amersfoort en nu een gerenommeerde makelaar in luxe onroerend goed in Miami, heeft een indrukwekkende internationale carrière opgebouwd. Na haar vastgoedstart in Nederland en Suriname heeft ze haar professionele imperium in Miami gevestigd. Ze staat bekend om haar toewijding aan cliënten, uitgebreide marktkennis en marketingexpertise. In samenwerking met One Sotheby's, 's werelds grootste makelaar in luxe onroerend goed, trekt Joan opmerkelijke aandacht met gelikte verkoopvideo's en een creatieve aanpak. Haar internationale connecties, gevormd tijdens avontuurlijke reizen naar bijna 50 landen, versterken haar positie in het multiculturele Miami. Met ruim 35.000 volgers op haar Instagramprofiel , waar ze zakelijke en persoonlijke inzichten deelt, blijft Joan een invloedrijk figuur in de wereld van luxe onroerend goed.Einde persberichtVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Joan Bruggink via jbruggink@onesothebysrealty.com.Kijk voor meer informatie op:

Key Biscayne Private Oasis on exclusive Mashta Island