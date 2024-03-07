وزارة السياحة السعودية ترتقي بمعايير التميز والنمو المستدام بالاعتماد على تقنيات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الرياض, المملكة العربية السعودية, March 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة يو آي باث، الرائدة في مجال برمجيات أتمتة الشركات والذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PATH)، اليوم عن استخدام وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية برمجيات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار رسالتها الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية مزدهرة وتمكين دور قطاع السياحة في تعزيز اقتصادها الحيوي والمتنوع. وتستفيد الوزارة من منصة يو آي باث لأتمتة الشركات لدعم استراتيجيتها الوطنية للسياحة، والتي تهدف إلى زيادة عدد السياح السنوي إلى 150 مليون في عام 2030، ودعم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، وتوليد نحو 1.6 مليون فرصة عمل، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للارتقاء بإمكانات هذا القطاع غير النفطي المزدهر.
واستقبلت المملكة العام الماضي أكثر من 100 مليون سائح، بمن فيهم 27.4 مليون زائر أجنبي، لتتصدر تصنيف منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لنمو عدد السياح الدوليين بين الوجهات الكبرى . وتهدف الوزارة إلى الارتقاء بمكانة المملكة لتكون في طليعة الوجهات العالمية لاستقطاب المستثمرين والسياح، حيث تتولى قيادة جهود تعزيز قدرة قطاع السياحة لمواكبة الأعداد المتزايدة من السياح. وبالتالي، فإنها تتولى إدارة تراخيص قطاع الضيافة وتطبيق معايير الخدمات فيه، فضلاً عن الارتقاء بإمكانات تطوير وتدريب الخبراء العاملين في القطاع.
وبوصفها جهة رائدة في مجال اعتماد برمجيات الأتمتة، استفادت الوزارة لأول مرة من خدمات يو آي باث في عام 2018 بهدف بناء قدراتها الداخلية أثناء الانتقال إلى منصة مشتريات وطنية جديدة. وبعد نجاح النشر الأولي، عمدت الوزارة إلى تسريع عملية الاعتماد، وهي تركز الآن على أتمتة العمليات الخارجية التي تواجهها. ويتيح ذلك للوزارة إنشاء وتشغيل واجهة سريعة وسهلة الاستخدام تسهم في بناء علاقات تعاون أفضل مع الأطراف الثالثة من مختلف مفاصل منظومة السياحة السعودية، مثل الفنادق والمواقع السياحية الشهيرة والمعالم الثقافية.
وتعليقاً على الموضوع، قالت سعادة وكيل الوزارة للتحول الرقمي والتقنية الجوهرة المقبل: "نعمل على الاستفادة من القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة المتطورة، وذلك خلال رحلتنا للارتقاء بالمملكة العربية السعودية ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في مجموعة العشرين بحلول عام 2030. وتعتبر عوامل التمكين الاستراتيجية هذه ضرورية لاستراتيجيتنا في مجال السياحة الرقمية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخبرات لكل من المستثمرين والسياح من خلال وضع معايير جديدة للخدمات والتجارب. ويتيح التزامنا بتوظيف هذه التقنيات تصميم تجارب لا تُنسى تعزز التجربة السياحية من خلال تطبيقها الفعال عبر استخداماتٍ مختلفة في قطاع السياحة. ويؤكد تركيزنا على الابتكار مساعينا الرامية إلى جعل المملكة منارة عالمية للتميز السياحي، مما يضمن مكانتها على الساحة السياحية الدولية".
عمليات استكشاف مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعرف على إمكانات الأتمتة غير المحدودة
انسجاماً مع عملياتها لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، تتبنى الوزارة منهجية استراتيجية لتحديد أفضل العمليات الخارجية التي يمكن أتمتتها باستخدام تقنيتي تعدين العمليات وتعدين المهام من المقدمة من منصة يو آي باث. ويسهم ذلك في تزويد فريق مركز التميز الوزاري للأتمتة برؤى شاملة حول المهام الأكثر ملاءمة للأتمتة، مع تعزيز قدرته للحفاظ على الحوكمة الكاملة وأمن وسرية البيانات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هند الكثيري، مديرة حلول المؤسسات في وزارة السياحة: "تجري الوزارة حالياً 35 عملية أتمتة على مدار الساعة في مختلف أقسام الوزارة، والتي ملأت حتى الآن أكثر من 1.1 مليون حقل من المعلومات. وتوفر عمليات الأتمتة معلومات مالية دقيقة في الوقت الحقيقي لمساعدتنا على اتخاذ قرارات مدروسة. ويمثل ذلك تحسناً كبيراً ويمكّننا من ضمان أعلى المعايير الممكنة لتقديم أفضل التجارب للسياح لدينا، إلى جانب تعزيز قدرتنا في الحفاظ على خدمات عالمية المستوى في القطاع".
وبدوره، قال روب إنسلين، الرئيس التنفيذي لشركة يو آي باث: "تخطو المملكة العربية السعودية سريعاً نحو تحقيق رؤيتها في بناء قطاع سياحة رائد عالمياً وتحقيق أعلى أثر مستدام لنموه. ومن خلال توفير فرص عمل جديدة مع وضع الاستدامة في صدارة الأولويات، تعمل المملكة على تعزيز إمكانات اقتصادها لمواكبة متطلبات المستقبل، فضلاً عن وضع حجر الأساس في رحلة تقديم تجارب استثنائية للزوار. ويسرنا دعم وزارة السياحة في المملكة في مهمتها المتمثلة في بناء قطاع سياحة عالمي المستوى، ومساعيها لريادة مشهد تقنيات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الإدارة المركزية فيها".
وأشار حسن يعقوب، نائب الرئيس حلول الأتمتة الذكية في زوشلايف: "جمعتنا رحلة تعاون مع وزارة السياحة السعودية منذ عام 2020، ونحن فخورون بالنتائج الرائعة التي حققناها معاً، فمن الرائع العمل مع جهةٍ تولي التحول الرقمي المستدام أهميةً كبيرة وتواصل الريادة في مجال الأتمتة واعتماد الذكاء الاصطناعي".
لمحة حول شركة يو آي باث
تسعى يو آي باث، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PATH)، إلى رفع تعزيز العمل المعرفي لتمكين مزيد من الأفراد من العمل بمستويات كفاءة وتعاون واستراتيجية أعلى. وتجمع منصة يو آي باث حل أتمتة عمليات الروبوتات الرائد مع مجموعة كاملة من الأدوات لفهم وأتمتة وتشغيل العمليات الشاملة، ما يتيح بهدف تقليل زمن تحقيق القيمة للعملاء بصورة غير مسبوقة. وتشكّل يو آي باث أساس الابتكار للشركات التي تتطلّب مواكبة التطورات لضمان مواصلة العمل والازدهار خلال الأوقات التي تشهد تغييرات متزايدة.
Nour Ibrahim
MCS Action FZ LLC
+971 544250187
email us here