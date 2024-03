Österreichische Unternehmerin: Inspiration für Inklusion am Internationaler Frauentag

Artist Susana Anaya & Elizabeth Arthotel Owner Mirjam Alloys, stand in front of 'Infinite Layers of Inclusion' artwork, inspired by IWD's Inspire Inclusion (Constantine Barbu) Susana Anaya, ‘Infinite Layers of Inclusion’ for IWD 2024, 100 x 100 x 4 cm (Constantine Barbu) Visitors view Susana Anaya's 'Infinite Layers of Inclusion' artwork, inspired by IWD's 2024 Inspire Inclusion, at the Elizabeth Arthotel (Constantine Barbu)

ISCHGL, AUSTRIA, March 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Die in Zürich lebende mexikanisch-deutsche zeitgenössische Künstlerin Susana Anaya kündigt die Präsentation ihres neuen Kunstwerks an, das vom Motto #InspireInclusion des Internationalen Frauentags (IWD) 2024 inspiriert ist und dieses feiert. Das Kunstwerk mit dem Titel „Infinite Layers of Inclusion“ wird der Öffentlichkeit während einer einwöchigen Ausstellung gezeigt, die am 8. März (IWD) im Elizabeth Arthotel , einer der Sehenswürdigkeiten der Stadt, eröffnet wird. Das 5-Sterne-Hotel in Ischgl ist bekannt für seine umfangreichen Kunstsammlungen und befindet sich im Besitz der österreichischen Unternehmerin Mirjam Alloys.Das diesjährige Motto des IWD wird durch die Form eines handgefertigten Herzens repräsentiert, als Symbol für die Verbindung und den Zusammenschluss von Frauen auf der ganzen Welt, die hinter der Initiative stehen. Es ist ein Zeichen für den Wunsch, Solidarität zu bekunden und gleichzeitig anzuerkennen, dass Inklusion von Herzen kommt, wenn wir Unterschiede wirklich wertschätzen - und bildet die Inspiration für Anayas neues Kunstwerk.Das neue Kunstwerk der in Zürich lebenden mexikanisch-deutschen zeitgenössischen Künstlerin Anaya, die für ihre starke Farbgebung und die Auseinandersetzung mit der Physik bekannt ist, welche immersive und mehrdimensionale Kunstwerke entstehen lassen, fasst die vielfältigen Erfahrungen von Frauen wunderbar zusammen. Das Geflecht aus vier verschiedenen Violett-Tönen, die sich von dunkel bis hell erstrecken, von Iris über Violett und Amethyst bis hin zu Veronica, spiegelt die Komplexität ihrer Reise wider und bildet eine komplexe Textur. Die Wahl der Farbe Violett ist von großer Bedeutung, denn sie symbolisiert Gerechtigkeit, Würde und Erfolg im Zusammenhang mit der Stärkung der Rolle der Frau und dem IWD.Susana Anaya erläutert : „‚Infinite Layers of Inclusion’ ist ein Kunstwerk, das eine visuelle Erzählung schafft, um meine eigene Reise zu reflektieren und gleichzeitig die kollektiven Erfahrungen der Frauenbewegung zu erforschen – von der Anerkennung vergangener Kämpfe und Opfer bis hin zur Feier der Errungenschaften von Frauen, die weiterhin inspirierend sind, wobei diese Erfahrungen verwoben und geschichtet werden, um die Geschichte zu erzählen und Farbe zu verwenden, um eine neue Vorstellung davon zu entwickeln, wie Inklusion in der Zukunft aussehen könnte.“Anaya, deren Werke in den berühmten Zürcher Restaurants Sonneberg und epoca sowie im Luzerner Hauptsitz der Luxusuhren- und Schmuckmarke Bucherer zu sehen sind, wird von der Gerhardt Braun Gallery in Palma, sowie von der HOFA Gallery und PAVE Contemporary in London vertreten.Mirjam Alloys, österreichische Unternehmerin und Inhaberin des Elizabeth Arthotel, in dem die einwöchige Ausstellung stattfindet, sagt: „Es war mir eine Ehre, mit Susana Anaya an diesem besonderen Projekt für den IWD 2024 zusammenzuarbeiten. Die Ermächtigung und Inklusion von Frauen liegen mir sehr am Herzen. Dies durch Kunst – einer weiteren lebenslangen Leidenschaft von mir – zu feiern und gleichzeitig durch die geplante Spende dieses Kunstwerks einen aktiven Beitrag zur Frauenbewegung zu leisten, war für uns eine sinnvolle Möglichkeit, am IWD teilzunehmen.“

Susana Anaya x International Women’s Day 2024 ‘Inspire Inclusion’ © Susana Anaya 2024