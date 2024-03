Bare Skin Face Yoga: Das Alter feiern mit dem Online Face Yoga Studio

Claudia Granig, Gründerin von Bare Skin Face Yoga Ohne Eingriffe zum Glow: Claudia Granigs Bare Skin Erfolg Bare Skin Face Yoga: Schönheit ohne Spritzen

Im Kampf gegen Botox und Co. setzt Claudia Granigs Bare Skin Studio auf jahrhundertealte Techniken, um Frauen ein strahlendes Aussehen zu schenken.

Unsere Mission: Gesichtsyoga in der Schönheitsindustrie etablieren, um echtes Wohlbefinden und natürliche Schönheit zu fördern.” — Claudia Granig, Gründerin von Bare Skin Face Yoga

INNSBRUCK, TIROL, AUSTRIA, March 8, 2024 / EINPresswire.com / -- In einer Ära, in der Botox, Filler und Schönheitsoperationen dominieren, entscheidet sich Claudia Granig, Gründerin des Online Face Yoga Studios Bare Skin, für einen natürlicheren und ganzheitlichen Ansatz. Mit jahrhundertealten Techniken hilft sie Frauen, in jedem Alter ein jüngeres und strahlenderes Aussehen zu erlangen und zu bewahren."Gesichtsyoga aktiviert die 57 Muskeln im Gesicht, am Hals und am Nacken und bietet weit mehr als nur kosmetische Vorteile: Es fördert nicht nur ein jugendliches Aussehen durch die Reduktion von Falten, sondern verbessert auch die Durchblutung, sorgt für eine lebendige Haut und trägt zur Entspannung und Stressreduktion bei. Das ist unsere Art, Anwenderinnen zu helfen, ihre beste Version natürlich zu erreichen," sagt Granig.Während der Kurzarbeit in einem Großkonzern entdeckte die ambitionierte Mutter und Gründerin ihre Leidenschaft für Gesichtsyoga, Akupressur und Atemtechniken. Durch Ausbildungen im Ausland vertiefte sie ihr Wissen und startete mit einem kostenlosen Social Media Kanal, um ihr wertvolles Wissen zu teilen. Dies war der Beginn von Bare Skin – einem Online-Studio, das sich der Verbreitung alter Praktiken wie Gesichtsmassagen, Gua Sha, Schröpfen und Gesichts-Taping widmet.Seit April 2022 widmet sich Granig vollkommen Bare Skin und hat bereits tausenden Frauen geholfen, diese Techniken online zu erlernen. "Das Online-Format erlaubt es unseren Teilnehmerinnen, flexibel von zu Hause aus zu lernen und Gesichtsyoga nahtlos in ihren Alltag zu integrieren," erklärt Granig.Der nächste große Schritt für Bare Skin und Granig ist die Einführung eines Ausbildungsprogramms zur Gesichtsyoga-Trainerin. "Mit diesem Programm möchten wir eine natürliche und ganzheitliche Alternative zu invasiven Eingriffen bieten. Eine erste Gruppe hat die Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen, und am 9. März 2024 werden wir das Programm offiziell launchen, um es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen," fügt Granig hinzu.Die Zielgruppe des Programms ist breit gefächert und reicht von Yoga-Lehrern, Physiotherapeutinnen über Kosmetikerinnen bis hin zu Ärzten. Es bietet aber auch eine hervorragende Möglichkeit für Personen, die sich mit Face Yoga ein neues Standbein aufbauen möchten."Unsere Vision ist es, Gesichtsyoga als feste Größe in der natürlichen Schönheits- und Wellnessindustrie zu etablieren. Wir möchten Menschen nicht nur äußerlich verschönern, sondern ihnen auch ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie sich langfristig wohler in ihrer Haut fühlen können," teilt Granig ihre Vision mit.Mit dem neuen Ausbildungsprogramm von Bare Skin wird Gesichtsyoga nicht nur als persönliche Bereicherung, sondern auch als berufliche Chance präsentiert. Claudia Granig und ihr Team laden alle Interessierten ein, Teil der Bewegung für natürliche Schönheit und Selbstbewusstsein zu werden.Weitere Informationen zu Bare Skin Face Yoga und den Programmen findet man auf der Webseite unter www.faceyoga.cc Über Claudia Granig und Bare Skin Face Yoga:Claudia Granig, Gründerin von Bare Skin, vertritt eine Philosophie, die natürliche Schönheit und Wohlbefinden priorisiert. Als erfahrene Gesichtsyogatrainerin hat sie umfassende Kenntnisse in Gua Sha, Schröpfen und Beautytaping erworben und Hunderten von Frauen geholfen, ihre Schönheit natürlich zu verjüngen. Ihre Ausbildung bei führenden, internationalen Expertinnen im Bereich Gesichtsyoga, kombiniert mit einem Hintergrund in Sportwissenschaft, ermöglicht es ihr, effektive Routinen anzubieten, die auf traditionellen TCM-Techniken basieren und sowohl die natürliche Schönheit als auch das Wohlbefinden fördern.Claudias Mission ist es, Frauen zu zeigen, dass ein strahlendes, selbstbewusstes Altern ohne invasive Eingriffe möglich ist. Gesichtsyoga bei Bare Skin bietet eine Alternative zu den herrschenden Schönheitstrends und unterstützt Frauen dabei, jede Lebensphase selbstbewusst und natürlich zu umarmen.Webpage: https://www.faceyoga.cc Instagram: https://www.instagram.com/bareskinfaceyoga YouTube: https://www.youtube.com/@bareskinfaceyoga