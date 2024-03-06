مؤتمر ميفما يبرز التوجهات والابتكارات في سوق إدارة المرافق في الكويت
مشاريع استراتيجية نحو رؤية 2035 واستثمارات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والتنمية الحضرية
إن المكتسبات التي تشهدها دولة الكويت على صعيد تطور البُنى التحتية ونمو إدارة المرافق جعلتها من المؤشرات الهامة التي يرصدها العاملين والخبراء في إدارة المرافق بشكل جاذب.”الكويت, March 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- نحو إبراز التوجهات والابتكارات في سوق إدارة المرافق في الكويت، عقدت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق مؤتمر ميفما بتاريخ 5 مارس 2024 في جامعة الكويت – الشدادية، في ظل ما تشهده دولة الكويت من نهضة هائلة في المشاريع الاستراتيجية والبُنى التحتية، يقودها نمو وطلب متزايد على إدارة المرافق مدعوماً بخطط رؤية 2035، وتوسع في تطوير البنية التحتية الحالية، تلتزم دولة الكويت بتحقيق التنمية المستدامة وفق خطط الرؤية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لمواطنيها وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رائد في الشرق الأوسط، وزيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي.
— جمال لوتاه
وضم المؤتمر جلسات أبرزت التأثير الجوهري لإدارة المرافق في المشاريع الضخمة والتي تدعم سلامة وكفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدمين وإدارة المخاطر والتكاليف بهدف تعزيز الثقة بالاستثمار وتحفيز استمرارية التطوير والنمو وتحقق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية وتوفير بيئة مُثلى للعمل والاستخدام، كما طرح المؤتمر دور التحول الرقمي في المؤسسات من خلال الاعتماد على التقنية واستخدام الذكاء الصناعي والتحليلات الضخمة للبيانات وتقديم رؤى تحليلية عميقة حول أداء المرافق. كما ضم جلسة حول ما تواجهه المؤسسات العامة من تحديات حول تقديم خدمات عامة عالية الجودة وتحقيق أهدافها بأكثر الطرق فعالية واستدامة وتقليل التكاليف من خلال تحسين عمليات الصيانة والتخطيط وإدارة العقود بشكل أكثر كفاءة.
وشهد المؤتمر حضوراً متميزاً من الخبراء والعاملين في سوق إدارة المرافق، وتفاعلاً في جلستي الحوار، الأولى بعنوان الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في إدارة المرافق وبيان أهميتها كونها أمراً حيوياً لتحقيق الكفاءة، والثانية بعنوان التوجهات والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل سوق إدارة المرافق في الكويت - فرص واعدة وتحديات السوق، والتي تمثل إحدى التوجهات الرئيسية في دولة الكويت في تعزيز الاستدامة وتحسين كفاءة البنية التحتية.
وفي هذا السياق، صرّح جمال لوتاه – المؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق - ميفما: "إن المكتسبات التي تشهدها دولة الكويت على صعيد تطور البُنى التحتية ونمو إدارة المرافق جعلتها من المؤشرات الهامة التي يرصدها العاملين والخبراء في إدارة المرافق بشكل جاذب وكذلك استقطبت تلك المؤشرات المستثمرين الراغبين في دخول سوق إدارة المرفق بدولة الكويت حيث لمسوا التوجه الرسمي والدعم الحكومي في التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة في مشاريع الدولة"
من جهته قال عضو مجلس إدارة ميفما في دولة الكويت أحمد يوسف الكندري: "شهد قطاع إدارة المرافق في الكويت طلباً ملحوظاً على الخدمات والتقنيات من أصحاب المصلحة، وبما يتلاءم مع خطط الدولة نحو رؤية 2035، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة دخول مستثمرين جُدد وتقنيات واعدة ناشئة تُعزز من نهضة القطاع نحو استدامة متكاملة وزيادة الوعي حول أهميته نحو بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة".
وحظي المؤتمر بدعمٍ ملفت من جامعة الكويت والتي تقوم دائماً بدعم أنشطة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق عبر استضافة أنشطتها العلمية، وكذلك بدعم جمعية المهندسين الكويتية.
وشهد مؤتمر ميفما دعماً من جهات راعية، تسعى لإثراء الأنشطة العلمية والعملية في المنطقة بهدف زيادة زخم المحتوى التعليمي وتحفيز العاملين في القطاع لاكتساب مهارات تواكب تطلعات وخطط حكومات المنطقة، وشاركت شركة أجيليتي للمجمعات اللوجيستية كراعي ماسي، والشركة المتحدة لإدارة المرافق UFM كراعي ذهبي.
وتهدف جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق إلى تطوير وتعزيز أفضل ممارسات إدارة المرافق والمعايير المهنية في المنطقة، من خلال تقديم فئات مختلفة من العضوية ذات المزايا الفريدة والمتنوعة، والفرص التعليمية المتمثلة ببرامج التدريب المهني وشهادات الاعتماد، والتقارير والدراسات البحثية حول أحدث اتجاهات الصناعة، والفعاليات الإقليمية الواسعة كونها تعتبر منصة لتبادل المعرفة مما يضيف قيمة لأعضائها ولخبراء صناعة إدارة المرافق.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل المؤتمر عبر زيارة https://mefma.org/kuwaitseminar2024/
Middle East Facility Management Association
MEFMA
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