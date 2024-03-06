老牌律師事務所 ROSEN 鼓勵 Ventyx Biosciences, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 - VTYX

紐約, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Ventyx Biosciences, Inc. (NASDAQ: VTYX) 普通股的購買者提起集體訴訟: (i) 購買原因是基於和／或可追溯至就該公司 2021 年 10 月 21 日首次公開招股（簡稱「IPO」或「招股」）而發行的招股文件；和／或 (ii) 購買於 2021 年 10 月 21 日至 2023 年 11 月 6 日期間（包括起止兩日，下稱「集體訴訟期」）。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 4 月 30 日前向法院提出申請。

影響：若您在集體訴訟期間購買了 Ventyx 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Ventyx 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22943 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解此集體訴訟的資訊。目前已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 4 月 30 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，招股文件和被告作出虛假和／或誤導性陳述和／或未能披露：(1) Ventyx 治療乾癬、乾癬性關節炎和克隆氏症的主要臨床候選產品 VTX958 在治療乾癬方面的效果不如被告讓投資者相信的那樣； (2) 因此，VTX958 的臨床和／或商業前景被誇大了；(3) 因此，Ventyx 歪曲了其開發有效候選產品並將其商業化的能力；(4) Ventyx IPO 後的業務前景因此被誇大；(5) 因此，Ventyx 的公開陳述在所有相關時間均存在重大虛假和誤導性。訴訟聲稱，當市場得知真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 Ventyx 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22943 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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