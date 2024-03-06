業內知名的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Snowflake Inc. 投資者在對 SNOW 提起證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布其已代表於 2020 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 2 日期間（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）購買了 Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) A 類普通股之人士提起集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 4 月 29 日之前向法院申請。



影響：若您在集體訴訟期購買了 Snowflake 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Snowflake 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22950，撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 4 月 29 日之前向法院申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假及／或誤導性陳述及／或或未能披露以下事實：(1) Snowflake 系統性地向客戶過度銷售產能，造成了對 Snowflake 產品和服務需求的誤導性表象； (2) Snowflake 在首次公開募股 (「IPO」) 之前向客戶提供大幅折扣，暫時提高了銷售額，但在 IPO 後無法持續，和／或需要進行平台效率調整，這對客戶消費和 Snowflake 的收入和利潤率產生了負面影響； (3) 因此，Snowflake 的客戶有可能在合約期限結束時展期大量未使用的信用額度（從而蠶食未來的銷售），或者拒絕按之前的消費水平續簽合同，或直接不續簽合同； (4) 因此，Snowflake 的產品收入和剩餘履約義務在集體訴訟期之前和期間被人為誇大。訴訟聲稱，當真相被公開時，投資者遭受了損失。

如欲加入 Snowflake 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22950，撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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