業內頂尖的律師事務所 ROSEN 鼓勵 World Acceptance Corporation 的投資者查詢 WRLD 證券集體訴訟調查事宜

紐約, March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 World Acceptance Corporation (NASDAQ: WRLD) 的股東進行可能的證券申索調查。此調查源於 World Acceptance Corporation 可能向投資公眾發布了重大誤導性商業資訊的指控。

影響：若您曾購買過 World Acceptance Corporation 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22834，撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

案件詳情：2024 年 2 月 23 日盤後，Yahoo 財經發布了一篇題為「美國 CFPB 命令對分期付款貸款機構 World Acceptance Corp 進行聯邦監管」的文章。其相關部分指出，「美國消費者金融保護局週五表示，將對 World Acceptance Corp 進行監管，此前該分期付款貸款機構對監管指定提出了異議。」

受此訊息影響，World Acceptance Corporation 的股價於 2024 年 2 月 26 日每股下跌 11.23 美元，跌幅 8.6%，收盤價為 118.59 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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