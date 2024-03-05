Alimentaria&Hostelco 2024：展会的国际参与度将创历史新高

西班牙巴塞罗那, March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品、饮料、餐饮服务和酒店设备领域的领先国际商务平台将于2024年3月18日至21日重返Fira de Barcelona的Gran Via展览中心（西班牙），本届的国外参展商数量较上届增加15%。 在3200家参展公司中，900家是国际公司。

Alimentaria&Hostelco 2024汇集高质量、跨领域的产品和服务，将打破国际化记录。 在本届展会中，Horeca渠道在全球尤其是欧洲的商机将会加速涌现。

参展商数量仅次于西班牙的国家是意大利，其后是土耳其、中国大陆和中国香港、波兰、葡萄牙、法国、比利时、德国、荷兰和阿根廷。 在大多数情况下，与2022年相比，各国或地区的参展规模和公司数量都在增长。 以中国大陆和中国香港为首的亚洲公司的出席率尤为突出，而中国台湾、泰国和韩国的阵容也颇为引人注目。

预计将有约10万名专业观众，其中25%为国际观众。 为了尽可能扩大商机，展会主办方制定了买家邀约计划，邀请了2200多名顶级进口商、分销商、总监和采购经理。 其中，一半以上人员来自80个国家或地区的国际机构，以美国、墨西哥、中国、加拿大、英国和韩国为首，其次是作为西班牙商品主要出口目的地的一些欧洲和拉丁美洲国家。

展览将横跨七个展馆，净面积超过10万平方米。 Alimentaria的展览计划分为13个板块：Intercarn（肉类及肉制品）；Interlact（乳制品）；Expoconser（蜜饯果酱腌菜）；Restaurama（餐饮服务）；零食、饼干和糖果；优质食品（美食产品）；有机食品；咖啡、面包和糕点；Alimentaria趋势——包括植物基食品、纯素食品、“安心食品”（无过敏原食品）、功能性食品和清真食品等细分种类；国际展馆（汇集了大部分外国机构）；Lands of Spain（西班牙全国各地的代表）；杂货食品（涵盖最重要的品牌）和食品科技（专门展示食品和饮料行业的设备）。 此外，九家高级美食公司还会在Alimentaria最独特的空间Premium齐聚一堂。

Hostelco展会将展示设备、产品、服务和活动，为餐厅、酒店和餐饮及社群领域的专业人士提供新产品、创意和创新型业态规划方案。

2024年2月

Alimentaria媒体联系人

Susana Santamaria： ssantamaria@alimentaria.com

Hostelco媒体联系人

Gloria Dilluvio： gdilluvio@firabarcelona.com