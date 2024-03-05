أغذية تعلن عن صافي إيرادات بقيمة 4.56 مليار درهم إماراتي، وصافي أرباح يصل إلى 342 مليون درهم إماراتي خلال عام 2023
يؤكد الأداء القوي الذي حققته "أغذية" خلال السنة المالية الماضية فعالية مبادراتنا الاستراتيجية عبر قطاعات الأعمال الرئيسية والطلب المستمر على منتجاتنا في مختلف الأسواق.”ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, March 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية الرائدة في المنطقة، اليوم عن نتائجها النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. قدمت المجموعة أداءً قوياً خلال عام 2023، متفوقاً على نطاقات الإرشادات. أدى النمو المربح للمجموعة عبر قطاعات الأعمال الخاصة بالوجبات الخفيفة، المياه والأغذية، والأعمال الزراعية، جنبًا إلى جنب مع الاستفادة من الكفاءات على مستوى المجموعة، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الأرباح الأساسية للمجموعة بشكل أسرع من الإيرادات.
— آلان سميث
المؤشرات المالية
ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.56 مليار درهم إماراتي (نمو بنسبة 8.1% من الأحجام# و4.1% من التسعير)، مع أداء قوي لقطاعات الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية والمياه والأغذية مما خفف من التأثير السلبي لانخفاض قيمة العملة في جمهورية مصر العربية وزيادة البيئة التنافسية في سوق البروتين الأردني. سجلت الإيرادات المعدلة لتأثير انخفاض قيمة العملة في جمهورية مصر العربية (-346.4 مليون درهم إماراتي)، وارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة +20.7% على أساس سنوي. ارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل، بما في ذلك "أبو عوف" في الفترة المماثلة السابقة، بنسبة 5.7% على أساس سنوي، أو 13.8% باستثناء تأثير صرف العملات.
- نمو إيرادات قطاع الوجبات الخفيفة بنسبة 38.0% على أساس سنوي (+9.3% على أساس المقارنة بالمثل) بفضل النمو القوي في الإيرادات عبر محفظة الوجبات الخفيفة للمجموعة. وكان ذلك مدفوعاً بالابتكارات المهمة في التمور عبر نطاقات القيمة المتوسطة والعالية، والتوسع في أصناف التمور، والنمو الملحوظ في القيمة عبر قنوات البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي (مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل).
إلى جانب التمور، بلغت مساهمة الإيرادات للسنة المالية 2023 من " بي إم بي " و"أبو عوف" مجتمعتين 546.4 مليون درهم، حيث شهدت الأخيرة نمواً أكبر في الأسواق الأساسية، واستمرت زيادة الأحجام والقيمة في القهوة ذات العلامات التجارية المتميزة في "أبو عوف" في جمهورية مصر العربية مما أدى إلى زيادة بنسبة 72% في إيرادات العملة المحلية للسنة المالية 2023.
وعلق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "تعزز نتائج مجموعة أغذية لعام 2023 قصة نمونا والتقدم المستمر لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وهي حماية الأعمال الأساسية، وجني ثمار عمليات الاستحواذ الأخيرة ذات القيمة المتراكمة، والاستثمار في القدرات والابتكار. لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية المتمثلة في أن تصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وفي الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على مبادرات إزالة الكربون في جميع أنحاء المنطقة، فإنني سعيد بشكل خاص بالتقدم المحرز في أجندة الاستدامة الخاصة بها، وأنا واثق من أن مجموعة أغذية ستواصل خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى القريب والمتوسط. ولا نزال نستمد الإلهام من قيادة دولة الإمارات من خلال التزامها بتخطي الحدود وعرض ما هو ممكن عندما تجتمع الرؤية المحددة جيدًا مع التنفيذ السلس.
وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"يؤكد الأداء القوي الذي حققته "أغذية" خلال السنة المالية الماضية فعالية مبادراتنا الاستراتيجية عبر قطاعات الأعمال الرئيسية والطلب المستمر على منتجاتنا في مختلف الأسواق. لقد تمكنا من التنفيذ الناجح لاستراتيجيات الكفاءة التشغيلية التي ساعدتنا باستمرار على تقديم وتقليل تأثير الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. وتعد هذه النتائج أيضاً شهادة على مرونة أعمالنا وتفاني جميع زملائنا ومرونتهم في جميع أنحاء المجموعة. وأنا على ثقة بأن مجموعة أغذية تقود الطريق نحو النمو المستدام في المستقبل."
ايهاب رزق -رئيس قسم العمليات والاعلام
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