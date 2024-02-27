Novotech 发布 2023 年血友病和原发性胆汁性胆管炎全球临床试验深度概况报告

波士顿, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家以亚太地区为中心、具有全球执行力的领先生物技术合同研究组织 (CRO)，今天发布了关于 原发性胆汁性胆管炎 (PBC) 和血友病的最新 2023 年全球临床试验概况报告。



Novotech 研究分析师团队每月免费提供这些专家报告。这些报告提供了全球临床试验活动的最新信息，揭示了试验数量最高的地区及其背后的原因。报告还探讨了生物技术公司在这些特定治疗领域面临的挑战以及治疗和投资趋势的未来方向。

根据 《原发性胆汁性胆管炎 – 全球临床试验概况》 报告中的发现，自 2018 年以来，大约有 140 项针对 PBC 的活跃临床试验。

PBC 是一种持续性炎症性肝胆疾病，其特征是 T 细胞淋巴细胞介导的小叶间胆管破坏。如果治疗不当，可能会发展为胆汁性肝硬化，最终导致肝功能衰竭。

该报告提供了最新数据，包括：

美国和中国在 PBC 研究风险投资方面处于领先地位，并且到 2023 年投资将大幅增加。

亚太地区，特别是中国大陆，在 PBC 临床试验中占有重要地位。美国、英国和法国也是有吸引力的地区。

PBC 主要影响女性，90% 以上的患者为女性。诊断年龄通常在 30 岁至 40 岁之间。

目前正在探索几种潜在的 PBC 未来疗法，包括过氧化物酶体增殖物激活受体和 FXR 激动剂，由于它们具有改善肝纤维化的潜力，因此正在考虑用于疾病缓解疗法。此外，正在进行的研究还在探索成纤维细胞生长因子 19 激动剂和 NOX 抑制剂的潜力。

目前研究药物的优越性仍不清楚，因此有必要扩大临床研究范围，深入研究 PBC 的机理，以寻求新的治疗方法。



在此处下载 PBC 报告

在 《血友病全球临床试验概况》 报告中，自 2018 年以来，旨在推进血友病治疗的全球临床试验大幅增加。亚太地区尤其受到重视，尤其是中国大陆和日本。

这些地区已发展成为实力雄厚的研究中心，配备了先进的设施，并有便利的监管结构作为后盾。

报告的发现包括：

欧洲单一国家试验的效率很高，招募时间较短，凸显了他们通过临床研究加强患者护理的承诺。

根据世界血友病联合会 (WFH) 的 2021 年全球调查，全球已发现 233,577 例血友病病例。

血友病 A 占大多数病例，报告病例数为 185,318 例，而血友病 B 则为 37,998 例。

治疗血友病的新兴疗法包括，利用腺相关病毒（AAV）载体为血友病患者提供长期且潜在治愈性治疗的 III 期基因疗法。双特异性单克隆抗体、小干扰 RNA (siRNA) 疗法和基于细胞的疗法也在研究中。

在此处下载血友病报告

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