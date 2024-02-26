2024 年 2 月主任按语 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们： 在 20 世纪 20 年代哈莱姆文艺复兴之前，U 街走廊曾是全国最大的非裔美国人城市人口聚集地。U 街走廊实质上就是一座城中城，在这里，非裔美国人摆脱了吉姆·克劳的束缚，可自由享受黑人经营或黑人友好型企业、教堂、剧院、健身房或其他社区空间。

20 世纪上半叶，“黑人百老汇”，得名于演员、作家和歌手 Pearl Bailey，是创造力、行动主义和社区的中心——证明了黑人的声音在塑造我们的世界时所具有的不可思议的力量。标志性人物 Louis Armstrong、Madame Lillian Evanti、Billey Holiday、Miles Davis 和 Jelly Roll Morton 等在当地的俱乐部表演，Zora Neale Hurston 和 Mary McLeod Bethune 等人物则在此找到了庇护所。

该地区还是美国第一个非裔美国人基督教青年会 (YMCA) 的所在地，该机构于 1853 年开业，部分功能是为民权积极人士提供会议场所。在禁酒令期间，哥伦比亚特区成千上万家地下酒吧大多开设在该走廊上，历史学家 Garret Peck 认为，这在帮助种族严重隔离的城市实现融合方面功不可没。您可经哥伦比亚特区遗产步道了解关于 U 街和其他著名哥伦比亚特区街区的更多信息。

虽然黑人百老汇的历史早已被一些人遗忘，但这段历史提醒人们，黑人艺术家在塑造文化和政治格局方面发挥了举足轻重的作用，不仅帮助塑造了哥伦比亚特区的文化和政治格局，也帮助塑造了全国的文化和政治格局。 几个世纪以来，艺术，无论是视觉和表演艺术，还是文学、音乐、烹饪等，都是讲述故事、开展活动和社会变革的强有力媒介。

在庆祝“黑人历史月”之际，我们必须花点时间纪念黑人艺术家的遗产，并重申我们对放大黑人声音和支持新兴人才的承诺。通过这样的举措，我们重申，我们致力于促进种族正义和公平，并确保艺术仍为我们共同人性的生动体现。

让我们一起，不仅在二月，而是整年都要如此，继续向黑人社区的韧性、创造力和持久精神致敬。

团结一致