Dealbridge M&A-Advisors; Berlin, Lefkoşa ve Atina Ofisleri ile Genişlemeyi Sürdürüyor
EINPresswire.com/ -- Orta ölçekli şirketlerin yer aldığı pazarda faaliyet gösteren, kurumsal finansman ve birleşme ve satın alma işlemlerini gerçekleştiren uluslararası bağımsız danışmanlar ağı olan Dealbridge (www.dealbridge.eu), Şubat 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Berlin merkezli Intagus ile Lefkoşa ve Atina'da ofisleri bulunan VGDA'yı Dealbridge danışmanlar ailesine dahil ederek uluslararası ağını genişletti.
Naviga Capital Partners, Türkiye’de yerel Dealbridge üyesidir. Naviga Partners Yönetici Ortağı Ercan Aslantürk, "Almanya ve Kıbrıs'ta yeni ortaklarımızın olmasından ve bu sayede uluslararası erişimimizi daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
Intagus, Dealbridge ile aynı paralelde, büyüme odaklı orta ölçekteki şirketlere odaklanmış, köklü bir M&A danışmanlık firmasıdır. Alman ekonomisinin büyüklüğü göz önüne alındığında, Intagus'un eklenmesi aynı zamanda tüm Alman bölgesini daha iyi kapsamamızı sağlayacaktır. Intagus, şirket satın alma tarafında sürdürülebilir iş modellerine sahip şirketlere odaklanıyor.
VGDA şirketi, M&A, denetim ve güvence, muhasebe, finansal raporlama ve vergilendirme alanlarındaki kapsamlı uzmanlığıyla öne çıkmaktadır. Müşteriye özel danışmanlık hizmetleri ve sürekli iş desteği sağlamaya olan bağlılıkları, onları Dealbridge ağı için önemli bir ortak haline getirmektedir. VGDA'nın başarılı birleşme ve satın alma işlemlerini kolaylaştırmadaki güçlü geçmişi, hem Yunanistan hem de Kıbrıs'taki stratejik konumlarıyla birleştiğinde, Avrupa'daki müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına hizmet etmek için onları mükemmel bir şekilde konumlandırmaktadır.
Lihtenştayn, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi kapsayan ofisleri ile Dealbridge, Avrupa'nın önemli merkezlerinde temsil edilmektedir. Dealbridge, Münih'teki mevcut konumuna ek olarak Intagus aracılığıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de ve VGDA aracılığıyla Lefkoşa/Kıbrıs ve Atina/Yunanistan'da da faaliyet göstermektedir.
Dealbridge ortakları, Avrupa'daki müşteriler için işlemleri ve hizmetleri başlatmak, hazırlamak ve başarıyla tamamlamak için uluslararası platformda ve yakın işbirliği içinde çalışan bağımsız şirketlerdir. Ayrıca, ortaklar kendi bölgelerinde şirket avukatları, vergi danışmanları, muhasebeciler, yatırım bankaları, özel sermaye şirketleri, mali danışmanlar ve diğer finansal kurumlar gibi birleşme ve satın alma sürecindeki kilit oyuncularla iş ilişkilerini sürdürmektedir.
İletişim:
Şirket Adı: Dealbridge Advisors Türkiye
Adres: Konaklar, Zencefil Sok, No:2/3, 4.Levent, İstanbul-Türkiye
Ercan Aslanturk
Naviga Capital Partners, Türkiye’de yerel Dealbridge üyesidir. Naviga Partners Yönetici Ortağı Ercan Aslantürk, "Almanya ve Kıbrıs'ta yeni ortaklarımızın olmasından ve bu sayede uluslararası erişimimizi daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
Intagus, Dealbridge ile aynı paralelde, büyüme odaklı orta ölçekteki şirketlere odaklanmış, köklü bir M&A danışmanlık firmasıdır. Alman ekonomisinin büyüklüğü göz önüne alındığında, Intagus'un eklenmesi aynı zamanda tüm Alman bölgesini daha iyi kapsamamızı sağlayacaktır. Intagus, şirket satın alma tarafında sürdürülebilir iş modellerine sahip şirketlere odaklanıyor.
VGDA şirketi, M&A, denetim ve güvence, muhasebe, finansal raporlama ve vergilendirme alanlarındaki kapsamlı uzmanlığıyla öne çıkmaktadır. Müşteriye özel danışmanlık hizmetleri ve sürekli iş desteği sağlamaya olan bağlılıkları, onları Dealbridge ağı için önemli bir ortak haline getirmektedir. VGDA'nın başarılı birleşme ve satın alma işlemlerini kolaylaştırmadaki güçlü geçmişi, hem Yunanistan hem de Kıbrıs'taki stratejik konumlarıyla birleştiğinde, Avrupa'daki müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına hizmet etmek için onları mükemmel bir şekilde konumlandırmaktadır.
Lihtenştayn, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi kapsayan ofisleri ile Dealbridge, Avrupa'nın önemli merkezlerinde temsil edilmektedir. Dealbridge, Münih'teki mevcut konumuna ek olarak Intagus aracılığıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de ve VGDA aracılığıyla Lefkoşa/Kıbrıs ve Atina/Yunanistan'da da faaliyet göstermektedir.
Dealbridge ortakları, Avrupa'daki müşteriler için işlemleri ve hizmetleri başlatmak, hazırlamak ve başarıyla tamamlamak için uluslararası platformda ve yakın işbirliği içinde çalışan bağımsız şirketlerdir. Ayrıca, ortaklar kendi bölgelerinde şirket avukatları, vergi danışmanları, muhasebeciler, yatırım bankaları, özel sermaye şirketleri, mali danışmanlar ve diğer finansal kurumlar gibi birleşme ve satın alma sürecindeki kilit oyuncularla iş ilişkilerini sürdürmektedir.
İletişim:
Şirket Adı: Dealbridge Advisors Türkiye
Adres: Konaklar, Zencefil Sok, No:2/3, 4.Levent, İstanbul-Türkiye
Ercan Aslanturk
Dealbridge Advisors Türkiye
+90 212 264 63 00
ercan.aslanturk@dealbridge.eu