Dealbridge M&A-Advisors expande a sua rede para Berlim, Nicosia (Chypre) e Atenas (Grécia)

LISBOA, PORTUGAL, February 28, 2024 / EINPresswire.com / -- A Dealbridge , rede internacional de consultores independentes em finanças empresariais, processos de compra e venda de empresas (business brokerage), corporate finance e private equity que atua no segmento middle market ( www.dealbridge.eu ), cresce e passa a incluir na sua rede de consultores a partir de fevereiro de 2024, a Intagus, com sede em Berlim, e a VGDA, com escritórios em Nicósia e Atenas."Estamos muito satisfeitos por termos novos parceiros na Alemanha, no Chipre e na Grécia, o que alarga ainda mais o nosso alcance internacional", afirma Paula Ferreira Araújo, Lead Partner da Dealbridge Portugal.A Intagus é uma empresa de consultoria em fusões e aquisições de empresas, com foco no Middle Market e em empresas rentáveis e orientadas para o crescimento, algo que se enquadra bem na estratégia da Dealbridge. Dada a dimensão da economia alemã, a incorporção da Intagus permitirá cobrir melhor toda esta região. Com foco no no buy-side, a Intagus concentra-se em empresas com modelos de negócio sustentáveis.A VGDA destaca-se pela sua experiência abrangente em fusões e aquisições, auditoria, contabilidade, finanças e fiscalidade. A sua orientação para fornecer serviços de consultoria de negócios personalizados e apoio contínuo às empresas, torna-os um parceiro indispensável para a rede Dealbridge. O forte historial da VGDA na coordenação de transações de M&A bem sucedidas, associada à sua localização estratégica na Grécia e no Chipre, posiciona-a no local ideal para servir as diversas necessidades dos nossos clientes em toda a Europa.Com escritórios e representantes no Liechtenstein, Áustria, Suíça, República Checa, Polónia, Portugal, Espanha, Bulgária e Turquia, a Dealbridge está já presente nos principais centros europeus. A Dealbridge passa agora a estar também presente na capital alemã, Berlim, através da Intagus, para além da sua atual localização em Munique, e em Nicósia - Chipre e Atenas - Grécia, através da VGDA.Os parceiros da rede são empresas independentes que trabalham em estreita colaboração no âmbito da rede internacional para iniciar, preparar e concluir com êxito transações e serviços para clientes em toda a Europa. Além disso, os parceiros mantêm relações comerciais nas respetivas regiões com os principais intervenientes nos processos de fusões e aquisições, tais como advogados, fiscalistas, contabilistas, bancos de investimento, fundos de private equity, consultores financeiros e outras instituições financeiras.