Berliner M&A-Beratung Intagus wird internationaler

dealbridge M&A advisor-Netzwerk erweitert sich

BERLIN, GERMANY, February 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Die Berliner Intagus GmbH ( www.intagus.de ) vergrößert ihre internationale Reichweite: Mit Wirkung zum Februar tritt sie dem europäischen Netzwerk „ Dealbridge “ bei ( www.dealbridge.eu ). Die Marke Dealbridge verbindet unabhängige Berater für Corporate Finance und mittelständische M&A-Transaktionen in aktuell zwölf europäischen Ländern zu einer leistungsstarken Kooperation.Intagus ist eine etablierte inhabergeführte M&A-Beratung, deren Betriebsgröße und Fokussierung auf ertragsstarke und wachstumsorientierte Mittelstandsunternehmen ideal zur Ausrichtung von Dealbridge passt. Angesichts der Größe der deutschen Volkswirtschaft ermöglicht der Beitritt von Intagus eine bessere Abdeckung der gesamtdeutschen Region. „Als Mitglied von Dealbridge behalten wir unsere unternehmerische und rechtliche Eigenständigkeit,“ betont Intagus-Geschäftsführer Christian Schröter, „können nun aber noch leichter Unternehmenskäufer oder -verkäufer im Ausland finden und haben erweiterten Zugang zu europaweiten Kontakten, Branchendaten und Marktrecherchen.“Mit Standorten und Repräsentanzen für Österreich, Lichtenstein, die Schweiz, Tschechien, Polen, Portugal, Spanien, Bulgarien und die Türkei ist Dealbridge in wichtigen europäischen Zentren vertreten; in Deutschland hat Dealbridge neben dem bisherigen Standort München durch Intagus nun auch eine Präsenz in der Hauptstadt Berlin.Zeitgleich mit Intagus wurde das Unternehmen VGDA mit Niederlassungen in Nikosia und Athen in die Dealbridge-Beraterfamilie aufgenommen. VGDA zeichnet sich durch umfassende Expertise in den Bereichen M&A, Wirtschaftsprüfung und Assurance, Rechnungslegung, Financial Reporting und Steuern aus.Die Netzwerkpartner sind jeweils unabhängige Unternehmen, die innerhalb des internationalen Partnernetzwerkes eng zusammenarbeiten, um für Klienten Transaktionen und Dienstleistungen europaweit in die Wege zu leiten, vorzubereiten und erfolgreich abzuschließen. Darüber hinaus unterhalten die Partner in ihrer jeweiligen Region Geschäftsbeziehungen zu den wesentlichen Akteuren eines M&A Prozesses wie Unternehmensanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Investmentbanken, Private-Equity-Firmen und Risikokapitalgebern. Diese Kontakte kommen allen Netzwerkmitgliedern zugute.Zum Mandantenkreis zählen vor allem mittelständische Unternehmen, aber die Vorteile der grenzüberschreitenden Dealbridge-Verbindungen nutzen auch große nationale und internationale Unternehmen sowie Family Offices, international agierende Private Equity-Gesellschaften und institutionelle Investoren.