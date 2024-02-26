Music Licensing, Inc. 公布 2023 財年強勁業績

那不勒斯，佛羅里達州, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 音樂版權行業的領先企業 Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 於今日公布了截至 2023 年 12 月 31 日的年度業績。Music Licensing, Inc. 業績表現強勁，在收入和盈利能力方面取得了重要的階段性成果。



2023 財年的主要財務概要包括：

總收入： Music Licensing, Inc. 的總收入為 1,052,274,588 美元，展示了其在競爭激烈的市場環境中創造可觀收入的能力。

Music Licensing, Inc. 的總收入為 1,052,274,588 美元，展示了其在競爭激烈的市場環境中創造可觀收入的能力。 淨利潤： Music Licensing, Inc. 實現淨利潤 46,033,387 美元，顯示了其管理成本和實現利潤最大化的效率。

Music Licensing, Inc. 實現淨利潤 46,033,387 美元，顯示了其管理成本和實現利潤最大化的效率。 總權益： Music Licensing, Inc. 的總權益為 49,580,139 美元，反映了其穩固的財務狀況和穩定性。

Music Licensing, Inc. 的總權益為 49,580,139 美元，反映了其穩固的財務狀況和穩定性。 流通股數： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 802,635,215 股流通股，表明 Music Licensing, Inc. 繼續致力於股東透明度和問責制。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 802,635,215 股流通股，表明 Music Licensing, Inc. 繼續致力於股東透明度和問責制。 每股盈利 (EPS)： Music Licensing, Inc. 的 EPS 約為 0.057 美元，彰顯了其透過盈利增長為股東創造價值的能力。

Music Licensing, Inc. 的 EPS 約為 0.057 美元，彰顯了其透過盈利增長為股東創造價值的能力。 每股賬面價值：Music Licensing, Inc. 的每股賬面價值約為 0.062 美元，再次證明了其雄厚的資產基礎和財務狀況。

行政總裁兼董事長 Jake P. Noch 在談到 Music Licensing, Inc. 業績時表示：「我們高興地宣布，Music Licensing, Inc. 在新的一年裏取得了強勁的財務業績，收入和盈利能力均有顯著增長。這些業績彰顯了我們在保持堅實財務基礎的同時為股東和利益相關者創造價值的承諾。」

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1671132/000121390024016747/ea0200543ex999-2_musiclicen.htm

關於 Music Licensing, Inc. (OTC：SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG)是一家多元化控股公司，也被稱為 Pro Music Rights，是在美國成立的第 5 家公共表演權組織 (PRO)。其被許可方包括 TikTok、iHeart Media、Triller、Napster、7Digital、Vevo 等諸多著名公司。據估計，Pro Music Rights 在美國擁有 7.4% 的市場份額，擁有超過 2,500,000 首著名歌手的作品，其中包括 A$AP Rocky、Wiz Khalifa、Pharrell、Young Jeezy、Juelz Santana、Lil Yachty、MoneyBagg Yo、Larry June、Trae Pound、Sause Walka、Trae Tha Truth、Sosamann、Soulja Boy、Lex Luger、Trauma Tone、Lud Foe、SlowBucks、Gunplay、OG Maco、Rich The Kid、Fat Trel、Young Scooter、Nipsey Hussle、Famous Dex、Boosie Badazz、Shy Glizzy、2 Chainz、Migos、Gucci Mane、Young Dolph、Trinidad James、Chingy、Lil Gnar、3OhBlack、Curren$y、Fall Out Boy、Money Man、Dej Loaf、Lil Uzi Vert 等無數其他歌手，以及人工智能 (A.I.)創作的音樂。此外，Music Licensing, Inc. (OTC: SONG)還持有 Listerine 「Mouthwash （漱口水）」殺菌劑以及 Elton John、Lil Nas X、Miley Cyrus、Lil Wayne、XXXTentacion、Halsey 等藝術家的音樂作品中的版稅權益。

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來源：Music Licensing, Inc.



