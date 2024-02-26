شركة بنكل انفوتك تقوم بعرض اخر التطورات التقنية والحلول في نمذجة معلومات البناء
شركة بنكل انفوتك تقوم بعرض اخر التطورات التقنية والحلول في نمذجة معلومات البناء BIM في معرض البناء BIG 5 السعودية 2024.RIYADH, SAUDI ARABIA, February 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- في شركة بنكل العالمية والرائدة في مجال نمذجة معلومات البناء BIM والتحول الرقمي في البنية التحتية والمشاريع سوف تكون حاضرة وجاهزة لتقديم خدماتها في الحدث الاكبر على مستوى السعودية. في عصر التطور المعماري الذي تشهده السعودية في قطاع المقاولات.
بنكل سوف تعرض خدماتها بشكل كامل ومباشر والحلول التقنية ثلاثية الابعاد VR, AR. في جميع أنظمة البناء. حلول ذكية للمشاريع والمساهمين، والتوأمة الرقمية.
خلال السنوات الماضية، شهدت السعودية تحولا كبيرا وضخما في البنية التحتية والمشاريع الكبيرة والتطور العمراني، حتى يكون متضامناً مع الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية 2030. المملكة وبهذه الرؤية وضعت خططها واهدافها في مجال المشاريع والبنية التحتية وقد وضعت ميزانية في عام 2018 تقدر 978 مليار ريال سعودي. لتحقيق الاهداف وتنويع مصادر الدخل.
( لقد عملنا في مشاريع ضخمة مثل استاذ لوسيل الرياضي في قطر، والان نحن نركز على المشاريع والتحول العمراني في السعودية والمشاريع الضخمة. شركات المقاولات في السعودية والمساهمين بدأو بتبني نمذجة معلومات البناء BIM تقنيا وعملياً لإدارة وتنفيذ المشروع. لقد عملنا في مشاريع كبيرة في السعودية مثل مشروع برج جدة، افنيو مول الرياض، وفندق كلستر.
شركة بنكل لديها شهادة ايزو 1965 العالمية، ونحن لدينا الشغف بالعمل وتقديم الحلول الذكية في قطاع المقاولات والبنية التحتية مع شركائنا من اجل النجاح المشترك. بيسوارب تودي: نائب رئيس شركة بنكل.
قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية بدا بتبني التقنية والتحول الرقمي لتنفيذ المشاريع. شركة بنكل تقوم بتوفير خدماتها الهندسية للشركات في مجال العمارة، الهندسة، والمقاولات) بالدعم الكامل في عملية نمذجة معلومات البناء BIM مع جميع الادوات والخبراء لديها في هذا المجال. الشركة وحلول BIM تقوم بتوفير بئية عمل للجميع مشتركة وفعالية أكثر لانها المشروع في اقل تكلفة ومدة.
وايضاً شركة بنكل PiVDC ، لديها الكثير من البرامج والحلول في نافس ورك وبرنامج ريفت. تساهم في تحقيق فعالية وتحقيق اهداف المشروع للمساهمين.
حيث اثبتت الدراسات ان هذه التقارير والخدمات تساهم في حفظ نسبة بين 15% و 20%. لذلك شركة بنكل تتعهد بتقديم الخدمات الذكية المتطورة ماجعلها الرائد الاول عالميا في هذا المجال.
حلولنا المتكاملة في BIM تقوم بتسهيل عملية تنفيذ المشروع، تواصل فعال بين فريق المشروع، تساهل في حلول ابداعية،
نمذجة معلومات البناء هو عملية متكاملة لتنفيذ المشاريع باستخدام التقنية المتقدمة.
ونحن نتعهد بتقديم اخر التطورات في هذه التقنية لجميع الشركات في السعودية. ( ياش قويال، منسق BIM مكتب دبي.
وفي نفس الاتجاه ذكر مدير تطوير الاعمال لدى شركة بنكل في السعودية: ماجد العتيبي ( مع هذا التطور في التقنية نقوم بدعم شركات العمارة والهندسية والمقاولات باخر التطورات المتكاملة والحلول في عملية BIM لتوفير الفعالية والانتاجية لجميع الاطراف.
لتمكين هذا القطاع من التحول والرقمي.
شركة بنكل معتمدة كموزع معتمد لدى شركة اوتوديسك العالمية. بنكل لديها جميع خدمات وبرامج اوتوديسك والادوات.
بنكل خبرتها في مجال التحول الرقمي والتوامة الرقمية وحلول شاملة وذكية لإدارة المباني اثناء عملية التشغيل.
نمذجة معلومات البناء هو عملية متكاملة لتنفيذ المشاريع باستخدام التقنية المتقدمة
ونحن نتعهد بتقديم اخر التطورات في هذه التقنية لجميع الشركات في السعودية.
)BIM مكتب دبي.ياش قويال، منسق
وفي نفس الاتجاه ذكر مدير تطوير الاعمال لدى شركة بنكل في السعودية: ماجد العتيبي ( مع هذا التطور في التقنية نقوم بدعم شركات العمارة والهندسية والمقاولات باخر التطورات المتكاملة والحلول في عملية BIM لتوفير الفعالية والانتاجية لجميع الاطراف.
لتمكين هذا القطاع من التحول والرقمي.
شركة معتمدة لشركة أوتوديسك، تمتلك شركة بنكل إمكانية الوصول إلى أدوات أوتوديسك المتطورة، مما يمكّنها من تقديم حلول عالية الجودة للنمذجة التوأمية الرقمية وإدارة المرافق.
سيكون خبرات بنكل إنفوتيك في تقنية النمذجة التوأمية الرقمية المتطورة وحلول إدارة المرافق الشاملة محط إعجاب المهتمين والمتحمسين في مجال الهندسة المعمارية والإنشاءات خلال الفعالية. بينما يمكن استخدام النماذج التوأمية الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتعزيز التجارب، تضمن إدارة المرافق تشغيل المشروع بأعلى كفاءة بعد اكتماله، مع تقليل التكاليف والحد من التأثير البيئي.
مع وجود مجموعة من الخدمات، سيكون جناح بنكل بمثابة عامل جذب كبير للزائرين الذين يبحثون عن مقدمي حلول BIM ومساهماتهم الرائدة في هذه الصناعة.
حظيت الشركة بالعديد من الجوائز حول العالم على أعمالها المتميزة، وكان آخرها جائزة أوتوديسك للابتكار لعام 2023، في فئة "صنع تأثير في قطاع الهندسة المعمارية والإنشاءات" لمشروع Amazon AWS في جاكرتا. كما حصلت بنكل إنفوتيك أيضًا على شهادة ISO 19650، مما يؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة في تقديم حلول BIM. تلتزم الشركة بمعايير ISO 9001: 2015 لإدارة الجودة و ISO / IEC 27001: 2013 لأمن المعلومات و ISO 14001: 2015 لأنظمة إدارة البيئة.
عن شركة بنكل
بنكل إنفوتيك هي شركة رائدة عالميًا في مجال نمذجة المعلومات الهندسية (BIM) وحلول البناء الرقمي. مع سجل حافل يمتد لأكثر من 30 عامًا، مكنت بنكل إنفوتيك العملاء باستمرار من الحصول على رؤى تصميم قيمة، وتحقيق عائد أعلى على الاستثمار، والقضاء على إعادة العمل، وتقليل هدر المواد. يتم تخصيص خدمات BIM التي تقدمها المنظمة لمراحل ما قبل البناء والبناء وما بعد البناء للمشروع.
تفتخر الشركة بفريق ماهر للغاية يضم أكثر من 3400 موظف عبر 12 مركز تسليم عالمي في الهند والولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة المتحدة وسنغافورة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة. أكملت بيناكل أكثر من 15000+ مشروع لأكثر من 2000 عميل في 43+ دولة عبر 6 قارات.
Mou Chakraborty
Pinnacle Infotech Inc
mouc@pinnacleinfotech.com
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Pinnacle Infotech | Constructing Certainty with BIM Technology | Corporate Video - 30 Sec