February 23, 2024 TRANSCRIPT OF INTERVIEW Senator Risa Hontiveros after the EDSA Mass

February 23, 2024 Q: Senator, una lang po yung reaction po ninyo dito sa bago pong sinasabi ni Quiboloy, allegedly, pinag-aagawan daw siya. Ano po kayong next move ninyo dito sa mga bago pong pasaring niyang nilabas po? SRH: Well, ang next move po eh, these days, sinaserve na po ng Senate OSAA yung at kaya, inuudyukan ko talaga si Apollo Quiboloy na humarap na sa Senado upang sagutin yung mga seryosong alegasyon laban sa kanya. Q: Mam, hindi nyo po hihilingin ang hold departure kasi yung... SRH: Well, ang naihingi na po namin sa Bureau of Immigration ay yung Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na nilinaw po ng BI. Sa BISA niyan, hindi nila mapipigilang umalis si Quiboloy kung sakali. Pero at least, dahil may ILBO at lalo na't dahil may Sabina ang Senate, ay siguro naman dagdag na pangungumbinse o pag-uobliga kay Quiboloy na humarap na po sa aming komite. Q: Mam, may mga accusations siya.the rpesident and first lady conniving with the US at mayroon na rind aw syang bounty 2m dollars or 100M pesos para makuha sya either assassinate or eliminate SRH: Ang sabi ko nga kay Quiboloy, huwag siyang pavictim. Ang hinihingi lang naman sa kanya ay humarap sa mga legal na proseso kasama na po yung Senate investigation. Q: [inaud} SRH: Ewan ko kung ano yan, pero hindi yan ang hinihingi ng Senado sa kanya at hindi yan ang obligasyon niya sa mga victim survivors. Ang tamang dapat niyang gawin ay humarap at sumagot. Q: The opposition and the calls to remember EDSA now goes hand in hand with opposing charter change. Ma'am, what's the significance of this movement now that we're under a second Marcos presidency and the 2025 midterm elections is just months away? SRH: Well, yung EDSA people power revolution ay isang pambihirang at hindi malilimutang bahagi ng ating kasaysayan. So lahat tayo mga Pilipino, kaming oposisyon, kahit yung hindi oposisyon, walang kawala. Dahil yan ay pamana sa atin. Kumbaga tayo, kami, ay mga anak ng EDSA. At bilang oposisyon, dala ko rin yun at dala rin po namin yun. Yung tradisyon ng paglaban, pakikibaka, laban sa anumang porma o elemento ng diktadura o batas-militar o kawalan ng karapatan at kagalingan ng mamamayan. So, it's the same spirit since 1986 up to now, 2023, papunta sa midterm elections sa 2025 na nag-a-animate sa amin. Q: Ma'am, there have been efforts in the past to amend the 1987 Constitution. What do you think makes it different this time? Is it more dangerous this time? SRH: It's actually possibly more dangerous this time kasi mukhang natutunan nila yung mga leksyon na mga palpak na charter change efforts nila nung nakaraan. So, various vested interest groups are at play here. They're trying both their fake people's initiative and also an economic provisions amendments resolution of both houses 6 in the Senate and 7 there in the House. Mukhang matagal na nilang pinaghandaan at pinagugulong ito. Yung pekeng P.I. mula pa nung nakaraang taon at sa buong bansa. And obviously, gumamit sila ng malaking pera para sa mga ito. Gumastos di umano ng 55 million pesos just for that insulting TV commercial. So, posibleng mas mapanganib ito. Pero, natuto din naman ang mga leksyon ang mga tumututol sa ChaCha Natuto ng leksyon ang mga gumugunita pa rin sa EDSA People Power Revolution. So, huwag nilang isipin na tanga ang mamamayan. And we can see now the wide array of opposition against them including the koalisyon laban sa Chacha Q: Do you think the efforts to change the constitution, parte siya ng wider effort to remove the legacy of EDSA? SRH: All of those come together. Yung pagtanggal sa pamanan ng EDSA, yung historical distortion para, halimbawa, itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal na holiday. And yes, itong Chacha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikiba laban sa martial law dictatorship. Ang mga leksyon natin sa pagpapatalsik ng diktadura at batas militar. At higit pa doon, yung mga hamon, mga pangako ng Constitution sa ating taong bayan, lalo na ang mga batayang sektor. Nasa karamihan, hindi pa nga natin, natutupad alang-alang sa mga mahihirap. Q: Ano yung slippery slope pagka sinasabi nila na economic provision yung babaguhin? And I'm asking this kasi yung audience ko, ma'am, foreigners, you don't really know the nuances of Philippine politics. SRH: Well, charter change, especially in the current context, can be a very slippery slope. In fact, there may not be a slope. Maybe it's just a cliff already because once you convene as whatever body, or you set a process in motion, it's possible that not only the limited subject of the original motion or petition will be taken up, but that any stakeholder within that process could raise any other issue, including amendments to the political provisions. Q: At this point ba napapagusapan na ba ng opposition ang midterm elections? SRH: Oh, of course. Any responsible opposition should be talking about and preparing for the midterm election since after the 2022 elections. And we have been. Q: Have you firmed up your slate or line up SRH: We haven't firmed up our slate or line up yet. Ang pangarap ko nung una ay full slate ng labing dalawa para sa oposisyon. Tinitingnan pa po namin kung kaya po naming buuin yun. Q: Bakit wala po enabling law doon sa political dynasty? SRH: Yan ang magandang tanong kasi 38 years na pong iniutos sa atin ng konstitusyon mag-enact ang kongreso ng anti-dynasty law. Kung bakit hanggang ngayon, halos apat na dekada na ay wala pa rin, eh siguro nobody legislates against their interests at pinakita naman po ng maraming pag-aaral na overrepresented ang mga dynasties sa kongreso ng ating republika. Kaya po, naturally, by mere human psychology at yun na nga, yung katangian ng ating politika dito sa pangarap ng Pilipinas, eh talagang di lang nahihirapan pero hanggang ngayon, hindi pa maipanganak. Q: Saan po dapat mag-originate yung law? SRH: Ang sa bicameral legislature natin, mag-e-emanate sa parehong kapulungan, no? Tapos tatalakayin ang bawat kapulungan hanggang umabot sa bicameral conference committee. Q: Hindi na yun po ang balak nila na alisin na yun tungkol sa political dynasty kasi lahat daw kahit sinong myembro ng pamilya pwedeg tumakbo kasi Pilipino sila SRH: Hindi na lang po takot yun. Yan po ang realidad ng politika natin sa Pilipinas. Kaya nananatiling relevant yung utos ng konstitusyon, magpasa tayo ng anti dynasty law. Nanguna na yung mga kabataang Pilipino sa ipinasa nilang SK Reform and Empowerment Bill na meron pong isang anti dynasty provision doon. Q: Senator may mga lumilitaw na pangalan under the liberal party slate, former senators Pangilinan, Bam Aquino, and Atty Chel Diokno so far po ba official na ito? SRH: You'll have to ask LP about that kung official yan dahil ako naman po ay AKBAYAN Party. At bilang ganoon at bilang isa sa mga leader ng oposisyon, ang masasabi ko lamang tungkol kina dating Sen. Kiko Pangilinan at Bam Aquino, at Atty. Chelle Diokno ay alam naman po ng lahat ang magandang track record nila sa pagsisilbi noon hanggang ngayon sa loob at sa labas ng Senado. At kung ano man ang magiging mga desisyon nila, kung ano man ang magiging desisyon namin sa oposisyon, ay susuportahan ko po sila at magbubuhos po ng lakas para sa gawain na iyan. Q: Sa Feb 25 may ineexpect po ba? SRH: Ah, yung Feb 25 will be the culmination itong apat na araw na paggunita ng EDSA People Power Revolution. So maraming iba't ibang gawain kahapon, yung Ecumenical Gathering ng Koalisyon Laban sa Chacha, ngayon itong Misa, pinamunuan ng Buhayang EDSA at Tindig Pilipinas. Sa 25, alam ko na meron din pong misa yata sa umaga, 9am, kung di ako nagkakamali. At sa gabi naman, 7pm, yung EDSA Kahit Saan at marami pang ibang mga gawain gumugunita sa EDSA at kumukontra sa Chacha ng iba't ibang grupo. Q: Why it's so important to continue remembering the EDSA? SRH: It's so important to continue remembering at di lang gunitain kundi isabuhay ang EDSA. I-heed po natin ang babala ni si Santayana ba yon? A people who forget its history are condemned to repeat its mistakes. Ayaw na po natin ulitin ang mga teribling pagkakamali ng batas militar, at diktadura. Gusto rin natin matutunan ang leksyon para magamit naman natin para sa isang mas magandang bukas, lalo na para sa mga susunod na henerasyon. **** VIDEO: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11OmxcIOXEJDjvosSDh0ukE0k55ngSer_