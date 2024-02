Oxygen Generator Market: Projections Reach US$ 2,545 Mn by 2030 | Astute Analytica

CHICAGO, UNITED STATES, February 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Astute Analytica publishes a research report on the global ๐Ž๐ฑ๐ฒ๐ ๐ž๐ง ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ . The analysis report contains in-depth data about demand, growth, opportunities, challenges, and restraints. In addition, it provides a thorough examination of the structure and possibility of global and regional industries. The global market for oxygen generators is experiencing a significant upsurge, with revenue forecasts jumping from US$ 1,529.8 million in 2022 to a staggering US$ 2,545 million by the year 2030. This growth trajectory represents a robust ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐š๐ง๐ง๐ฎ๐š๐ฅ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ“.๐Ÿ% throughout the forecast period spanning from ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ. In terms of volume, the market is also on an upward trend, with a ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ’.๐Ÿ”% expected during the same period.Oxygen generators, employing the pressure swing adsorption (PSA) technology, are at the forefront of this market expansion. PSA is a sophisticated selective adsorptive method that efficiently separates oxygen from compressed air. These devices are engineered to intake ambient air, which is then compressed and purified to remove nitrogen, along with other trace gases and contaminants, resulting in concentrated oxygen. The produced oxygen caters to various applications across different sectors, depending on its usage specifications.Primarily designed for industrial applications, oxygen generators are integral to large-scale breathing systems, such as those utilized in submarines, ensuring a consistent supply of life-sustaining oxygen in closed environments. Moreover, their utility spans across numerous industries, including fish farms, gold mines, manufacturing companies, and wastewater treatment plants, highlighting their versatility and critical role in operational efficiencies. The leading companies mentioned are Atlas Copco, Beijing Shenlu Medical Device Co., Ltd., CAIRE Inc., Drive DeVilbiss Healthcare, Foshan Care Medical Technology Co., Ltd., GCE Group, Inogen Inc, Invacare Inc., Nidek medical Inc., NGK spark plug The observations on the pandemic's impact are included in the report. Furthermore, the report divides geographical regions into several major categories for production, consumption, revenue (in US dollars), and market share analysis. It discusses the predicted growth of the market in these regions between 2021 and 2031. The type segment of the Global Oxygen Generator Market is sub-segmented into: Small PSA Oxygen Generator Large PSA Oxygen Generator Form segment of the Global Oxygen Generator Market is sub-segmented into: Portable Oxygen Generators Stationary Oxygen Generators The technology segment of the Global Oxygen Generator Market is sub-segmented into: Pulse Flow Continuous Flow The applications segment of the Global Oxygen Generator Market is sub-segmented into: Home- Use Oxygen Industrial Oxygen Sewage and Wastewater treatment Steel Industry Gold Mining Welding Pulp and Paper Manufacturing Glass Blowing Fish farms & Aquaculture By Region segment of the Global Oxygen Generator Market is sub-segmented into: North America The U.S. Canada Mexico Europe The UK Germany France Italy Spain Poland Russia Rest of Europe Asia Pacific China India Japan Australia & New Zealand South Korea ASEAN Rest of Asia Pacific Middle East & Africa (MEA) UAE Saudi Arabia South Africa Rest of MEA South America Argentina Brazil Rest of South America Overall, Astute Analytica's report on the global Oxygen Generator Market appears to be a comprehensive resource for businesses seeking to understand the current state of the market and its future growth prospects. 