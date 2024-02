The Soaring Growth of the Global Solar Street Lighting Market | Astute Analytica

CHICAGO, UNITED STATES, February 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Astute Analytica publishes a research report on the Global ๐’๐จ๐ฅ๐š๐ซ ๐’๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ . The analysis report contains in-depth data about demand, growth, opportunities, challenges, and restraints. In addition, it provides a thorough examination of the structure and possibility of global and regional industries.๐†๐ž๐ญ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:- https://www.astuteanalytica.com/request-sample/solar-street-lighting-market the global ๐ฌ๐จ๐ฅ๐š๐ซ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ ๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ is set to redefine urban landscapes. According to recent projections, this burgeoning sector is expected to leap from a valuation of ๐”๐’$ ๐Ÿ’,๐Ÿ’๐Ÿ‘๐Ÿ–.๐ŸŽ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ to a staggering ๐”๐’$ ๐Ÿ๐Ÿ“,๐Ÿ•๐Ÿ๐Ÿ”.๐Ÿ’ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ. This remarkable growth trajectory boasts a ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐€๐ง๐ง๐ฎ๐š๐ฅ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐‘๐š๐ญ๐ž (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ•.๐Ÿ๐Ÿ—% ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ underscores the increasing demand and confidence in solar-powered solutions. Furthermore, in terms of volume, the market is poised for a robust expansion, expected to chart a ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ“.๐ŸŽ๐Ÿ% during the forecast period.๐“๐ก๐ž ๐ƒ๐š๐ฐ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐’๐จ๐ฅ๐š๐ซ ๐’๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐Solar streetlights, with their self-sufficient and eco-friendly design, have become the beacon of innovation in outdoor lighting. These fixtures, powered by solar panels either perched atop their structures or seamlessly integrated into the poles, harness sunlight to illuminate the nights. The process is ingeniously simple yet profoundly impactful. During daylight hours, these solar panels capture sunlight and convert it into electrical energy, which is then stored in rechargeable batteries. As dusk falls, this stored energy breathes life into either fluorescent or LED lamps, casting a glow across streets, parks, and communities without tapping into the grid.๐“๐ก๐ž ๐ฅ๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž๐ ๐š๐ซ๐žAcuity Brands, Inc.Bajaj Electricals Ltd.Bridgelux Inc.Cooper Lighting,Dragons Breath SolarJiangsu SOKOYO Solar Lighting Co., Ltd.Omega SolarPhilips Lighting Holding B.V.Signify Holding BVSol Inc.Solar Street Lights USASolektra International LLCSunna DesignUrja Global Ltd.VerySol Inc.Other Prominent PlayersThe report also acknowledges the impact of COVID-19, including updates on the Omicron mutation study, on the market. It considers both the direct impact of the pandemic and the indirect influence on related industries. ๐"๐ก๐ž ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐'๐จ๐ฅ๐š๐ซ ๐'๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ฌ๐๐ฒ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐'๐จ๐ฅ๐š๐ซ ๐'๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ:PortableStandaloneCentralizedOthers๐๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐'๐จ๐ฅ๐š๐ซ ๐'๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ:ControllerLampCompact fluorescent light (CFL)Light-emitting diode (LED)Metal halideSodium vaporOthersSolar PanelSensorsNight & Motion SensorsPassive Infrared (PIR) SensorsBatteryLead-acidLithium-IonOthers๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐'๐จ๐ฅ๐š๐ซ ๐'๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ:Parking LotHighway and RoadwayAirport RunwayManufacturing SitePlaygroundsGardenOthers๐๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐'๐จ๐ฅ๐š๐ซ ๐'๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ:North AmericaThe U.S.CanadaMexicoEuropeThe UKGermanyFranceItalySpainPolandRussiaRest of EuropeAsia PacificChinaIndiaJapanAustralia & New ZealandASEANRest of Asia PacificMiddle East & Africa (MEA)UAESaudi ArabiaSouth AfricaRest of MEASouth AmericaArgentinaBrazilRest of South America 