Lantronix 推出面向物聯網設備的全新雲端軟件平台 Percepxion™

Percepxion™ 在 Lantronix 網關、路由器、追蹤器和轉換器中預配置，可加速物聯網邊緣設備部署

爾灣，加州, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球計算和連接物聯網解決方案提供商Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 今日推出其全新雲端物聯網邊緣解決方案平台 Percepxion™。Percepxion 預配置於 Lantronix 的獲獎物聯網網關、路由器、追蹤器和轉換器中，提供安全綜合的設備生命周期管理。Percepxion 平台有效地將邊緣部署從區域擴展到全球，並透過直觀的單一窗口管理。



「Percepxion 平台為客戶提供易部署的物聯網解決方案，且該解決方案在我們的連接和計算產品中進行預配置。」Lantronix Inc. 營銷副總裁 Jacques Issa 說，「Percepxion 的多租戶功能實現 B2B 解決方案，為終端客戶生成增量收入流。」

Lantronix 設備的遠程安裝包括透過 Percepxion 管理的零接觸自動配置。站點需要的固件、配置和證書均遠程加載，以確保數據通信的安全性和設備的合規性。它是關鍵基礎設施管理、車隊管理、智慧城市和其他端到端物聯網邊緣解決方案的理想選擇。

Percepxion 主要特點包括：

強健的安全網絡。 Percepxion 簡化軟件更新以維護強健的設備網絡安全。雲端平台遵循企業安全辦公室對設備、數據獲取和用戶的複雜安全要求，確保整個解決方案的完整性和機密性。

Percepxion 簡化軟件更新以維護強健的設備網絡安全。雲端平台遵循企業安全辦公室對設備、數據獲取和用戶的複雜安全要求，確保整個解決方案的完整性和機密性。 實時設備營運。 Percepxion 實現實時設備遠程訪問，進行診斷和故障排除，並透過選中分組和自動監測進行無線更新，從而生成警報和通知，最大限度地減少系統停機時間。

Percepxion 實現實時設備遠程訪問，進行診斷和故障排除，並透過選中分組和自動監測進行無線更新，從而生成警報和通知，最大限度地減少系統停機時間。 強大的數據整合與分析。Percepxion 的訂製儀錶板可按需提供設備遙測數據的可見性。趨勢分析提供邊緣洞察力，以提高效率並創建預測性維護應用。企業用例可使用 Percepxion API 服務獲取數據，實現無頭操作。



Percepxion 物聯網邊緣解決方案的整體方法可簡化邊緣管理和維護，同時為客戶提供幫助和長期保障，從而加快實現收益的時間。

適用於 Lantronix 設備的 Percepxion 服務

Percepxion 多租戶雲端平台以服務形式交付，透過網絡和流動應用程式為企業提供全面的設備生命周期管理。該服務提供捆綁式技術支援、有限保修和其他可選服務

如需了解更多關於 Percepxion 的資訊並查看 60 天免費試用，請瀏覽https://www.lantronix.com/percepxion/。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽車和企業等高增長行業提供計算和連接物聯網解決方案的全球提供商。Lantronix 的產品和服務透過提供可滿足物聯網堆棧各層需求的定製解決方案，幫助企業在不斷發展的物聯網市場中取得成功。Lantronix 的前沿解決方案包括智能變電站基礎設施、資訊娛樂系統和視像監控，並為雲計算和邊緣計算提供先進的帶外管理 (OOB)。

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